Depeche Mode veröffentlichen „Memento Mori“: Ersten Song-Teaser hier hören

Foto: AFP via Getty Images, JOHN MACDOUGALL. All rights reserved.

Die Pressekonferenz, die Depeche Mode heute (04. Oktober 2022) in Berlin gegeben haben, hat viele Fragen beantwortet und für Vorfreude bei den Fans gesorgt. Nicht nur soll es ein neues Album namens MEMENTO MORI geben, auch eine Welttournee ist für 2023 geplant. Einen ersten musikalischen Vorgeschmack gibt es ebenfalls bereits. Ein Teaser zeigt die Band im Studio.

Hier ist der Song-Teaser vom neuen Depeche-Mode-Album zu hören:

Das Event wurde mit einer kurzen Videosequenz eröffnet, in der Musikequipment zu sehen ist und Depeche Mode im Hintergrund zu hören ist. Als die Kamera herauszoomt, sind die Musiker im Studio zu sehen. In dem kurzen Clip ist unter anderem die Zeile „We know we’ll be ghosts again“ zu hören. Es könnte sich demnach um den Titel-Track handeln, da die Thematik zum Titel MEMENTO MORI („Sei dir der Sterblichkeit bewusst“) passt.

Martin Gore sagt zum Album: „Wir haben früh in der Pandemie mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen, und seine Themen wurden direkt von dieser Zeit inspiriert. Nach Fletchs Tod haben wir uns entschieden, weiterzumachen, da wir sicher sind, dass er das gewollt hätte, und das hat dem Projekt wirklich eine zusätzliche Bedeutung verliehen.“ Dave Gahan erklärt zudem: „Fletch hätte dieses Album geliebt. Wir freuen uns sehr darauf, es mit bald mit Euch zu teilen, und wir können es kaum erwarten, es im nächsten Jahr live auf den Shows zu präsentieren.“

+++Dieser Artikel erschien zuerst auf musikexpress.de+++