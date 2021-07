„Inglourious Basterds“: Tarantino überredete Waltz, sich bei Proben zurückzuhalten

Nach langer Corona-Pause gehen die Pixies wieder auf Tour. Im Rahmen der „Weltstars auf dem Roncalliplatz“ 2022 wir die Band einen Stop in Deutschland einlegen.

Die Pixies kommen für einen exklusiven Auftritt zurück nach Deutschland. Im Rahmen der „Weltstars auf dem Roncalliplatz“-Konzerte werden die Bostoner Alternative-Rocker am 30. Juli 2022 live vor dem Kölner Dom spielen. Von ihrer Gründung im Jahr 1986 bis zum vorläufigen Aus der Band verstrichen gerade einmal sieben Jahre und vier Alben. Und dennoch dürften nur wenige Bands an den popkulturellen Fußabdruck der Pixies heranreichen. Die aktuelle Platte „Beneath the Eyrie“ erschien 2019 und ist das mittlerweile dritte Studioalbum der Pixies seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2003. Die Entstehung des Albums wurde im „It's a Pixies Podcast“ festgehalten, der Einblicke in den Schaffensprozess der Band…