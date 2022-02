„The Day Music Died“: Als Buddy Holly ums Leben kam

Buddy Holly, performs on stage, playing Fender Stratocaster guitar, 25 March 1958. (Photo by Harry Hammond/V&A Images/Getty Images)

Gerade mal 18 Monate dauerte die Karriere von Buddy Holly, der bereits mit 13 Jahren auf der Bühne stand. Zusammen mit Bob Montgomery startete er das Country Duo „Buddy & Bob“. Doch nachdem er Elvis Presley hörte, wandte sich auch Buddy dem Rock’n’Roll zu. 1956 unterschrieb er einen Vertrag bei Decca Records als Solokünstler. Er hatte sich zuvor von Montgomery getrennt.

Empfehlung der Redaktion RS-Liste Die zehn besten Alben von Elvis Presley Die zehn besten Alben von Elvis Presley

Seine erste Single war „That’ll Be The Day“, die aber wegen der schlechten Aufnahmequalität keinen großen Erfolg hatte. Decca trennte sich danach von Holly. Während er bei Decca noch als Solokünstler unter Vertag stand, gründete er auch eine Band, die erst später „The Crickets“ getauft wurde, und fand kurz darauf in Norman Petty einen Produzenten, der an sein Talent glaubte.

Seinen zweiten Vertrag unterschrieb er bei Coral Records, sowohl als Solokünstler als auch mit seiner Band. Die Singles „That’ll Be The Day“ kam 1957 beinahe gleichzeitig mit „Starlight“ von den Crickets heraus. Hollys Rock’n’Roll unterschied sich von Elvis Presley. Im Gegensatz zu Presley machte er nicht die Musik der Afroamerikaner beliebt, sondern erfreute sich selber großer Beliebtheit bei eben diesen.

Nach mehreren erfolgreichen Songs ging Buddy 1958 mit den Crickets auf Tour durch Australien und später auch Großbritannien. Im selben Jahr heiratete er auch Maria Elena Santiago. Anfang 1959 startet er eine Solotour mit anderen Künstlern wie Dion And The Belmonts, Richtie Valens und J.P. „The Big Bopper“ Richardson, die ihn am 2. Februar nach Clear Lake, Iwoa führte.

Von da aus sollte es nach Fargo, Nord Dakota weitergehen. Um 12:05 Uhr startete der Privatjet – und stürzte wenige Minuten später ab. Neben Holly waren auch Valens und Richardson an Bord, doch keiner von ihnen überlebte. Hollys schwangere Frau erlitt nach der Nachricht seines Todes eine Fehlgeburt.

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE im Februar – Titelthema: Neil Young

Doch obwohl Buddy Hollys Karriere nur kurz war, inspirierte er zahlreiche Künstler. Don McLean widmete ihm in dem Song „American Pie“ die Zeile „The day the music died“ (Der Tag an dem die Musik starb) und eine der ersten Rolling-Stones-Singles hieß „Not Fade Away“ – ein Buddy-Holly-Cover.

Von Daniela Reichert

Ein Artikel aus dem RS-Archiv