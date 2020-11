Depeche Mode: Mute kündigt Musik von Martin Gore an

Die Schauspielerin weihte Depeche Mode in die „Rock and Roll Hall of Fame“ ein. Ihre Musik habe sie immer begleitet und mitten in einem Konzert zum Weinen gebracht.

Die Schauspielerin Charlize Theron hat unlängst eine britische Synthie-Pop-Band in die Rock and Roll Hall of Fame eingeführt. Depeche Mode haben den Soundtrack zu ihrem Leben geschrieben, sagte sie in der vergangenen Samstagnacht (7. November). Es gäbe buchstäblich für jedes Ereignis im Leben der Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin den passenden Song: für ihr erstes Date, für das erste Mal, dass sie Südafrika verließ und für ihr erstes mal, dass ihr Herz gebrochen wurde. Als die Schauspielerin nach Jahren das erste Mal auf einem Konzert der Band war, fühlte es sich nicht nur „wie ein epischer Schlag ins Gesicht der Nostalgie an“.…