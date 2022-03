Depeche Mode: neues „Exciter“-Boxset mit 12“-Singles?

Foto: Getty Images, Sylvain Lefevre. All rights reserved.

Dave Gahan von Depeche Mode in Pose

Die Maxi-Singles der neun vorangehenden Alben wurden bereits in Boxsets auf den Markt gebracht, jetzt ist es an der Zeit, das 2001er-Album von Depeche Mode zu würdigen. Die 12″-Singles-Serie wird bald fortgesetzt, will depechemode.de vorab wissen, die ihre Informationen von diversen Online-Anbietern beziehen.

Die Edition solle acht Vinyl-Scheiben enthalten, die Fanseite rechnet mit einer Veröffentlichung im April. Vier Singles wurden damals ausgekoppelt, darunter mit „Dream On“ die letzte Nummer eins der Briten in den deutschen Charts. Weitere Singles waren „Freelove“, „I Feel Loved“ und „Goodnight Lovers“.