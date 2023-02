Depeche Mode: So war ihre erste Performance seit fast fünf Jahren (Video)

Depeche Mode beendeten am 11. Februar 2023 ihre fast fünfjährige Live-Pause. Im Rahmen des italienischen Sanremo-Festivals absolvierten Dave Gahan und Martin Gore ihren ersten Auftritt seit dem Tod von Depeche-Mode-Gründungsmitglied Andy Fletcher.

Zwei Songs performten die Synth-Pop-Legenden an diesem Abend — ihre neue Single „Ghosts Again“ von ihrem demnächst erscheinenden Album „Memento Mori“ sowie den Klassiker „Personal Jesus“.

Zu sehen gibt es den Auftritt hier:

Die neue Depeche-Mode-Platte erscheint am 24. März. Hier gibt’s die komplette Tracklist. Es ist das erste Album der Band nach dem plötzlichen Tod von Gründungsmitglied Andrew Fletcher. Am 9. Februar erschien die erste Single „Ghosts Again“.

Mit der April-Ausgabe 2023 des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein weiteres besonderes Sammlerstück: Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Depeche Mode – auf der A-Seite „Ghosts Again“ vom neuen Album „Memento Mori“, auf der B-Seite der berühmte Song „Never Let Me Down Again“ von dem Album „Music For The Masses“ (1987). Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

A – Seite: “Ghosts Again“

B – Seite: “Never Let Me Down Again”

Parallel erscheint auch MUSIKEXPRESS mit einer Depeche Mode-Single. Neben „Ghosts Again“ auf der A-Seite, findet sich statt eines zweiten Tracks eine edle Gravur auf der B-Seite. Das neue Album von Depeche Mode und ihre Deutschland-Tour im Juni und Juli zählen zu den größten Musikereignissen des Jahres. Deshalb haben sich ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zu dieser einmaligen Kooperation zusammengetan.

Beide Singles sind auch im Bundle erhältlich: