Hier könnt ihr den Depeche-Mode-Auftritt beim Sanremo-Festival im Livestream mitverfolgen

Foto: Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Es sind aufregende Tage für Fans von Depeche Mode: Nachdem die Band um Dave Gahan und Martin Gore am 9. Februar 2023 ihre neue Single „Ghosts Again“ veröffentlicht hatte, gibt es zwei Tage später bereits das nächste Schmankerl: Die Synthpop-Legenen gastieren beim Sanremo-Festival. Dabei handelt es sich um den ersten Auftritt der Band seit dem Tod ihres Gründungsmitglieds Andrew Fletcher. Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: Neue Single „Ghosts Again“ hier hören

Das Festival della Canzone Italiana in San Remo ist ein in Italien renommierter Musikwettbewerb. Seit 1951 findet das meist nur Sanremo-Festival genannte Spektakel statt, das den Eurovision Songcontest (den es seit 1956 gibt) maßgeblich beeinflusste. Wie unter anderem die deutsche Fanseite „depechemode.de“ berichtet, gab der italienische Moderator Amadeus erst vor kurzem bekannt, dass Depeche Mode am letzten Tag des Festivals — dem 11. Februar 2023 — einen Auftrit absolvieren werden.

„Ich bin sehr glücklich, diese Ankündigung machen zu können, denn ich bin ein großer Fan dieser Gruppe“, so Amadeus in einem Statement „Ich spiele ihre Hits seit vielen Jahren im Radio und werde sie nun auch auf der Bühne haben“.

Hier gibt es den Livestream zu hören

Den Auftritt soll es als Livestream zu sehen. Wann Depeche Mode auftreten, ist bislang nicht bekannt. Die Links hat die Fanseite „Depeche Mode Monument“ herausgesucht.

