Zugreifen: „Songs of Faith and Devotion“-Box von Depeche Mode

Die 12“-Maxisingle-Boxen von Depeche Mode entwickeln sich zu begehrten Sammlerobjekten. Auch der neueste Streich, die im Vinyl-Schuber vereinten Auskopplungen aus „Songs of Faith and Devotion“, ist mittlerweile fast ausverkauft.

Am Donnerstag (3. Dezember) gibt es bei amazon.com, also der amerikanischen Bestellseite des Konzerns, noch einige wenige Restexemplare. Darauf verweist superdeluxeedition.com. Schnell zugreifen, würden wir mal sagen! In den USA gibt es aktuell vier Boxen, jeweils zum Preis von 154 Dollar, also im Vergleich zu Börsenpreisen kein Wucher.

Das Set enthält die Maxi-Singles von „I Feel You“, „Walking In My Shoes“, „Condemnation“ und „In Your Room“.

Songs of Faith and Devotion | The 12“ Singles

I Feel You (12BONG 21)

A I Feel You (Throb Mix)

A I Feel You (Seven Inch Mix)

B I Feel You (Babylon Mix)

B One Caress

I Feel You (L12BONG 21)

A I Feel You (Life’s Too Short Mix)

A I Feel You (Swamp Mix)

B I Feel You (Renegade Soundwave Afghan Surgery Mix)

B I Feel You (Helmet At The Helm Mix)

Walking In My Shoes (12BONG 22)

A Walking In My Shoes (Grungy Gonads Mix)

A Walking In My Shoes (Seven Inch Mix)

B My Joy (Seven Inch Mix)

B My Joy (Slow Slide Mix)

Walking In My Shoes (L12BONG 22)

A Walking In My Shoes (Extended Twelve Inch Mix)

A Walking In My Shoes (Random Carpet Mix)

B Walking In My Shoes (Anandamidic Mix)

B Walking In My Shoes (Ambient Whale Mix)

Condemnation (12BONG 23)

A Condemnation (Paris Mix)

A Death’s Door (Jazz Mix)

B Rush (Spiritual Guidance Mix)

B Rush (Amylnitrate Mix – Instrumental)

B Rush (Wild Planet Mix – Vocal)

Condemnation (L12BONG 23)

A Condemnation (Live)

A Personal Jesus (Live)

B Enjoy The Silence (Live)

B Halo (Live)

In Your Room (12BONG 24)

A In Your Room (Zephyr Mix)

A In Your Room (Apex Mix)

A In Your Room (The Jeep Rock Mix)

B Higher Love (Adrenaline Mix)

B In Your Room (Extended Zephyr Mix)

In Your Room (L12BONG 24)

A In Your Room (Live)

A Policy of Truth (Live)

A World In My Eyes (Live)

B Fly On The Windscreen (Live)

B Never Let Me Down Again (Live)

B Death’s Door (Live)