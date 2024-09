Der Outlaw: Zum Tod von Kris Kristofferson

Als Autor legendärer Kompositionen wie „Help Me Make It Through the Night“, „Sunday Mornin‚ Comin‘ Down“ und „Me and Bobby McGee“ verwandelte Kris Kristofferson Liedtexte in Literatur und erhob das Handwerk auf eine Weise, wie es nur wenige zuvor getan hatten, zu einer legitimen amerikanischen Kunstform. Kristofferson, der teils romantischer Dichter, teils Folk-Troubadour und teils Country-Musik-Erzähler war, starb am Samstag im Alter von 88 Jahren.

Eine Sprecherin Kristoffersons, Ebie McFarland, bestätigte den Tod des Musikers und fügte hinzu, dass der „Künstler, Sänger, Songwriter, Schauspieler und Aktivist … friedlich in seinem Haus in Maui, Hawaii, … im Kreise seiner Familie“ verstorben sei. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Songwriting war nur ein Aspekt des Renaissance-Menschen, der auch ein Golden-Globe-Gewinner, Schauspieler, Golden-Gloves-Boxer, Rhodes-Stipendiat, Autor, Veteran der US-Armee, Pilot und ehemaliger Hausmeister eines Plattenlabels war.

Aber es war seine eindringliche Lyrik, die in den späten Sechzigern einen seismischen Wandel in der Wahrnehmung der Country-Musik auslöste. Obwohl er gut ausgebildet war (mit militärischer Disziplin), schloss er sich schnell der ersten Gruppe von „Outlaw“-Singer-Songwritern an, die sich dem Starsystem widersetzten und Generationen von Menschen beeinflussen sollten.

„Straight Arrow“

Kristoffer Kristofferson wurde am 22. Juni 1936 in Brownsville, Texas, als ältestes von drei Kindern geboren. Sein Vater Lars, der Sohn eines Veteranen der schwedischen Armee, war Pilot und Generalmajor der US-Luftwaffe und arbeitete später für Pan American Airways. Die Familie zog häufig um und ließ sich in San Mateo, Kalifornien, nieder, als Kristofferson in der Junior High School war. Als Musterschüler, der sich den Spitznamen „Straight Arrow“ (auf Deutsch: „Aufrechter Pfeil“) verdiente, schloss er 1954 die Highschool in San Mateo ab und studierte anschließend kreatives Schreiben am Pomona College, wo er mehrere Preise bei einem von der Zeitschrift Atlantic Monthly gesponserten Kurzgeschichtenwettbewerb gewann. 1958 schloss er sein Studium mit dem Phi Beta Kappa ab und erhielt ein Rhodes-Stipendium für die englische Universität Oxford.

Obwohl er Schriftsteller werden wollte, konzentrierte sich Kristofferson in seinem Studium auf die Poesie von William Blake und schrieb und spielte seine ersten Lieder, während er am Merton College in Oxford studierte. In England nahm er seine ersten Singles (unter dem Namen „Kris Carson“) für Top Rank Records auf, die jedoch zu diesem Zeitpunkt unveröffentlicht blieben. Nachdem er 1960 in Oxford einen Master-Abschluss in englischer Literatur erworben hatte, flog Kristofferson, der sein Studium dort wieder aufnehmen wollte, in den Weihnachtsferien nach Hause nach Kalifornien. Er traf sich mit seiner alten Freundin Fran Beir wieder, das Paar heiratete und bekam eine Tochter, Tracy, und einen Sohn, Kris. Anstatt nach Oxford zurückzukehren, meldete sich Kristofferson zur Armee.

Kristofferson diente während seiner Zeit bei der Armee als Hubschrauberpilot und erreichte den Rang eines Hauptmanns. Während eines dreijährigen Einsatzes in Westdeutschland (mit seiner Frau und seiner Tochter im Schlepptau) organisierte er eine Band und lernte die Bob-Dylan-Songs, wie sie von Peter, Paul und Mary aufgenommen wurden (der Dobro-Spieler seiner Band gab ihm die LPs des Folk-Trios).

„Alle nannten mich immer noch Captain“

Im Frühjahr 1965 machte Kristofferson während seines Urlaubs seine erste Reise nach Nashville. Er war für eine Stelle als Dozent für englische Literatur an der U.S. Military Academy in West Point vorgesehen, nachdem er Westdeutschland verlassen hatte, aber seine zwei Wochen in Nashville machten diesen Plan zunichte. Er verliebte sich in den Songwriter-Kreis und freundete sich mit dem Songwriter und Musikverleger Marijohn Wilkin („The Long Black Veil“), Bobby Bare („Detroit City“) und dem Produzenten Cowboy Jack Clement an.

„Ich kam nach Nashville“, erzählte Kristofferson 2009 dem Rolling Stone. ‚Ich hatte in einer Militärkapelle gespielt, also stellten mich die Leute vor, als wäre ich jemand. Alle nannten mich immer noch ‘Captain“. Und ich schrieb sieben, vielleicht elf Songs in dieser ersten Woche. Ich dachte, wenn ich es nicht als Songwriter schaffen würde, würde ich zumindest Material für den großen amerikanischen Roman bekommen. Die Menschen und Orte, die ich sah, waren aufregender als alles, was ich je erlebt hatte.“

Kristofferson und seine Familie ließen sich in Nashville nieder, wo er weiterhin Songs schrieb. Er nahm einen Job als Hausmeister in den Columbia Recording Studios an („Aschenbecher leeren und Böden kehren“, beschrieb er es), zusätzlich zu seiner Teilzeitbeschäftigung als Hubschrauberpilot, der zwischen Offshore-Ölplattformen im Golf von Mexiko hin- und herflog. Die Geschichte, wie er einmal mit seinem Hubschrauber auf dem Hof von Johnny Cash landete, um dem Country-Star sein Demoband zu überreichen, sollte in die Country-Musik-Legenden eingehen.

Kristoffersons Ehe mit Fran begann zu bröckeln, und als ihr Sohn gesundheitliche Probleme bekam, sah sich das Paar mit Tausenden von Dollar an Arztrechnungen konfrontiert. Die finanzielle Belastung forderte ihren Tribut, und Kristoffersons Frau zog mit den Kindern nach Kalifornien, während er weiterhin der Musik nachging.

Debütsingle: „Golden Idol“

Diese Karriereplanung gefiel Kristoffersons Mutter nicht, die ihm in einem Brief schrieb, dass er sein Leben wegwerfen würde, indem er Songs schreibe und Johnny Cash vergöttere. Kristofferson und Cash lachten später gemeinsam, als Clement Cash den berüchtigten Brief zeigte. „Es ist immer toll, einen Brief von zu Hause zu bekommen, nicht wahr, Kris?“, scherzte Cash.

1967 nahm Kristofferson seine Debütsingle als Künstler auf, „Golden Idol“, die prompt floppte. Sein Songwriting nahm jedoch Fahrt auf und seine Songs landeten über Künstler wie Roy Drusky („Jody and the Kid“), Billy Walker („From the Bottle to the Bottom“), Ray Stevens („Sunday Mornin‚ Comin‘ Down“), Jerry Lee Lewis („Once More With Feeling“), Faron Young („Your Time’s Comin’“) und Roger Miller („Me and Bobby McGee“, „Best of All Possible Worlds“, „Darby’s Castle“) in den Charts.

Ende der 60er Jahre, als die Folkszene in New York verblasste, spielte Kristofferson im Bitter End im Greenwich Village, wo ihn Berühmtheiten wie Bob Dylan bei seinen Auftritten sahen. Kristofferson war einer der gefragtesten Songwriter Nashvilles, aber er stand noch ganz am Anfang.

1969 verzichtete Carl Perkins auf einen erstklassigen Eröffnungsslot für Cash, damit Kristofferson sein Debüt beim Newport Folk Festival geben konnte, wobei Cash ihn vorstellte. Der „Man in Black“ ließ ihn auch hinter der Bühne bei seiner wöchentlichen ABC-Show mitmachen, die im Ryman Auditorium in Nashville gedreht wurde.

Dort mischte sich Kristofferson unter die Künstler und versuchte, seine Songwriting-Demos unterzubringen. Bis zum Ende des Jahrzehnts war ein Wirbelsturm der Anerkennung als Songwriter und Künstler im Gange. 1970 wurde Kristofferson von Fred Foster bei Monument Records unter Vertrag genommen und veröffentlichte seine gleichnamige LP, die neue Originale sowie einige seiner bekannten Hits für andere Künstler enthielt. Obwohl die LP ein Top-10-Chart-Hit war, war sie ansonsten erfolglos.

Nachdem sich sein zweites Album, „The Silver Tongued Devil and I “aus dem Jahr 1971, besser verkaufte, wurde Kristoffersons Debütalbum unter dem Titel „Me & Bobby McGee“ neu aufgelegt und profitierte vom Erfolg des Titelsongs, der posthum zum Nummer-eins-Pop-Hit für Janis Joplin wurde. Kristofferson und Joplin teilten sich eine Zeit lang ihr Haus in Mill Valley, Kalifornien, wo Jam-Sessions mit Musikerkollegen, Schauspielern und anderen an der Tagesordnung waren. (Er trat im Sommer 1970 beim Isle of Wight Festival auf und teilte sich die Bühne am letzten Tag mit Jimi Hendrix, der nur wenige Wochen später an einer Überdosis starb.)

1970 veröffentlichte Ray Price seine Country-Aufnahme von Kristoffersons „For the Good Times“, die dazu beitrug, dass die Komposition den Titel „Song des Jahres“ der Academy of Country Music gewann. Cashs Version von „Sunday Mornin‚ Comin‘ Down“ sicherte sich im selben Jahr den Song of the Year Award der Country Music Association. Kristoffersons doppelter Sieg für den Song des Jahres im Jahr 1970 war das einzige Mal, dass eine einzelne Person im selben Jahr für zwei verschiedene Songs den gleichen Preis von der ACM und der CMA gewann.

Dutzende so unterschiedlicher Künstler wie Jerry Lee Lewis, Joe Simon und Patti Page nahmen weiterhin seine Songs auf, und Kristofferson erhielt im Laufe seines Lebens mehrere Grammy-Nominierungen und gewann drei Trophäen, darunter 1971 den Preis für den besten Country-Song für „Help Me Make It Through the Night“. Ein Titel von seinem zweiten Album, das nostalgische „Lovin‘ Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again)“, war ein Top-5-Hit in der Kategorie Adult Contemporary und markierte seinen bis dahin höchsten Chart-Einstieg als Solokünstler. Das Lied erreichte auch die Top 30 der Pop-Charts.

Gleichzeitig mit seinem kommerziellen Durchbruch in der Musik gab Kristofferson 1971 sein Filmdebüt in Dennis Hoppers Film „The Last Movie“. Ein kommerzieller und kritischer Misserfolg, dem die Hauptrolle in Cisco Pike folgte, in dem auch Gene Hackman, Karen Black und der Musiker Doug Sahm mitwirkten.

1973 heiratete Kristofferson seine zweite Frau, die Sängerin Rita Coolidge, und das Paar bekam eine Tochter, Casey. Seine Filmarbeit setzte er mit einem Auftritt in Cashs „The Gospel Road: A Story of Jesus“. Seine Rolle als Billy in Sam Peckinpahs „Pat Garrett and Billy the Kid“, in dem auch Bob Dylan mitspielte, brachte Kristofferson eine BAFTA-Award-Nominierung als vielversprechendster Newcomer ein. 1974 spielte er an der Seite von Ellen Burstyn in dem Oscar-prämierten Film „Alice Doesn’t Live Here Anymore“ unter der Regie von Martin Scorsese.

Doch zwei von Kristoffersons bemerkenswertesten frühen Filmrollen waren von einer Publicity umgeben, die seine außergewöhnlichen Leistungen etwas in den Hintergrund rückte. Das erotische Drama „The Sailor Who Fell From Grace With the Sea“ aus dem Jahr 1976 wurde von einer umstrittenen Playboy-Strecke mit seiner Filmpartnerin Sarah Miles begleitet. Im selben Jahr stand er mit Barbra Streisand in der Rock’n’Roll-Neuinterpretation von „A Star Is Born“ vor der Kamera. Der drittprofitabelste Film des Jahres wurde dennoch von Kritikern verrissen, wobei die unbeständigen Auseinandersetzungen zwischen Streisand und Kristofferson am Set zum Stoff für Hollywood-Legenden wurden.

Sein drittes Album „Border Lord“ war eine kommerzielle Enttäuschung

Bis Ende der Siebzigerjahre hatte Kristofferson neun Soloalben mit unterschiedlichen Kritikerergebnissen veröffentlicht. Seine ersten beiden LPs wurden durch die Allgegenwart ihres Materials beflügelt und enthalten zwei der ikonischsten Zeilen der Popmusik: „Freedom’s just another word for nothin‚ left to lose“ aus „Me and Bobby McGee“ und „He’s a walkin‘ contradiction, partly truth and partly fiction“ aus „The Pilgrim, Chapter 33“, geschrieben über einige seiner Kameraden, darunter Cash und Hopper.

Sein drittes Album, „Border Lord“, war größtenteils eine kommerzielle Enttäuschung. Seine vierte Veröffentlichung innerhalb von zweieinhalb Jahren, „Jesus Was a Capricorn“, erschien im November 1972 mit einem Titelsong, der seine Melodie von John Prines „Grandpa Was a Carpenter“ entlehnt hatte.

Nach mehreren erfolglosen Singles hatte Kristofferson seinen ersten – und einzigen – Country-Hit und seine meistverkaufte Pop-Single als Solokünstler: Inspiriert von Larry Gatlins „Help Me“ und einem Altarruf, den er während eines Besuchs in einer Kirche mit der Country-Sängerin Connie Smith an einem verzweifelten Tiefpunkt seines Lebens hörte, erreichte Kristoffersons „Why Me“ Platz 1 der Country-Charts und hielt sich 19 Wochen lang in den Pop-Charts, wodurch es zu einer der meistverkauften Singles des Jahres wurde.

Zwischen Duettalben mit seiner Frau Coolidge veröffentlichte Kristofferson 1974 die LP „Spooky Lady’s Sideshow“, auf der mehrere Titel die Begleiterscheinungen von Ruhm und Sucht aufzeichnen und seinen zunehmenden Kampf gegen den Alkohol widerspiegeln. Nach seinem Auftritt in „A Star Is Born“, für den er mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, hörte er mit dem Trinken auf.

Kristoffersons Filmkarriere sollte sich über die nächsten vier Jahrzehnte fortsetzen, wobei Peckinpah 1978 bei „Convoy“ erneut Regie führte. Seine nächste Rolle auf der großen Leinwand war 1980 in „Heaven’s Gate“, einem der berüchtigtsten Flops an den Kinokassen und bei den Kritikern seiner Zeit. Kristofferson arbeitete 1984 mit seinem langjährigen Freund Willie Nelson für den Film Songwriter zusammen, aber ein viel erfolgreicheres Projekt sollte im folgenden Jahr entstehen, als die beiden Kumpels sich mit Cash und Waylon Jennings zusammenschlossen, um als Highwaymen aufzunehmen und auf Tour zu gehen. Die Supergroup nahm Jimmy Webbs „Highwayman“ auf, der Kristoffersons zweiter und letzter Nummer-eins-Country-Hit wurde.

Kristoffersons politisch aufgeladene LP „Repossessed“ aus dem Jahr 1986, sein erstes Soloprojekt seit fünf Jahren, wurde durch „They Killed Him“ hervorgehoben, eine Hommage an Gandhi, Jesus und Martin Luther King Jr., die Dylan später coverte. Kristofferson setzte sich während seiner gesamten Karriere weiterhin für die Sensibilisierung der Gesellschaft und die Auseinandersetzung mit politischen Anliegen ein, beginnend mit einem Konzert zugunsten von Cesar Chavez und den United Farm Workers im Jahr 1972. In den 80er Jahren reiste er nach Nicaragua und kritisierte kontrovers die Beteiligung der USA an den Versuchen der Contras, die regierende Sandinistische Nationale Befreiungsfront des Landes zu stürzen. Sein Engagement für Zentralamerika inspirierte das Konzeptalbum „Third World Warrior“ aus dem Jahr 1990.

„Am Ende der Show scheint die Menge immer auf den Beinen zu sein“

„Nicht jeder stimmt mit dem überein, was ich sage“, sagte Kristofferson 1991 dem linksgerichteten Magazin „The Progressive“. „Aber meine Shows sind so aufgebaut, dass von Anfang bis Ende das Gefühl des Glaubens an den menschlichen Geist vermittelt wird. Ich glaube nicht, dass man kommen und mit den Prinzipien argumentieren kann. Am Ende der Show scheint die Menge immer auf den Beinen zu sein.“

Zu seinen Soloalben aus seiner späteren Karriere gehören „A Moment of Forever“ aus dem Jahr 1995 und „The Austin Sessions“, eine Sammlung von reduzierten Versionen einiger seiner bekanntesten Lieder mit Gastauftritten von Alison Krauss, Steve Earle und Mark Knopfler aus dem Jahr 1999. Es folgten drei nachdenkliche LPs: „This Old Road“ (2006), „Closer to the Bone“ (2009) und „Feeling Mortal“ (2013). Im Jahr 2016 veröffentlichte er „The Cedar Creek Sessions“, eine Sammlung seiner früheren Songs, die in Austin neu aufgenommen wurden.

Eric Church, der seine One-Man-Show nach Kristoffersons Song „To Beat the Devil“ benannte, lobte den Songwriter in einem Social-Media-Post als „das ultimative gelebte Leben“. „Danke, dass du ein Leuchtfeuer in einer sich verdunkelnden Welt bist. Du warst mein Held und mein Vorbild. Und selbst dann hast du es geschafft, meine Erwartungen zu übertreffen, als du mein Freund wurdest.“

„Kris hat mir als Junge geholfen, an mich selbst als Songwriter zu glauben“, Lukas Nelson teilte in den sozialen Medien ein Foto von Kristofferson, der ihn hält, als sie sich ‚zum ersten Mal trafen‘, als er noch ein Baby war. “Abgesehen von meinem Vater war er meine größte Inspiration. Er verkörperte Bescheidenheit und Freundlichkeit und brachte seine Anmut mit einzigartiger Eloquenz in seine Worte und Musik ein.“

Dolly Parton: „Ich werde dich immer lieben“

„Was für ein großer Verlust, was für ein großartiger Schriftsteller. Was für ein großartiger Schauspieler, was für ein großartiger Freund“, sagte Dolly Parton in einer Erklärung. „Ich werde dich immer lieben.“

Von seinen späteren Filmen wird Kristofferson vielleicht am besten für seine Rolle als sadistischer Sheriff in John Sayles‘ meisterhaftem Krimidrama „Lone Star“ aus dem Jahr 1996 in Erinnerung bleiben, dem Auftritte in der „Blade“-Trilogie und 1998 in „A Soldier’s Daughter Never Cries“, einer fiktionalisierten Darstellung des Lebens des „From Here to Eternity“-Autors James Jones, folgten. In den folgenden zwei Jahrzehnten spielte Kristofferson in mehr als 50 Filmen mit, darunter „Blaze“, das 2018 erschienene Biopic des Regisseurs Ethan Hawke über den Songwriter Blaze Foley, das Kristoffersons letzte Filmrolle sein sollte.

Am meisten identifiziert er sich jedoch mit seiner Rolle in „A Star Is Born“. Nach der Nachricht von seinem Tod erinnerte sich Streisand an den Moment, in dem ihr klar wurde, dass sie Kristofferson für den Film wollte. „Als ich Kris zum ersten Mal im Troubadour Club in L.A. auftreten sah, wusste ich, dass er etwas Besonderes war. Barfuß und mit seiner Gitarre klimpernd, schien er die perfekte Wahl für ein Drehbuch zu sein, das ich gerade entwickelte und das schließlich zu ‚A Star Is Born‘ wurde“, schrieb sie auf Twitter.

„Für mein letztes Konzert 2019 im Londoner Hyde Park bat ich Kris, mit mir auf die Bühne zu kommen, um unser anderes Duett, „Lost Inside Of You“, zu singen. Er war so charmant wie immer und das Publikum spendete ihm tosenden Applaus. Es war eine Freude zu sehen, wie er die Anerkennung und Liebe erhielt, die er so sehr verdient hatte.“

Im Januar 2021 kündigte Kristofferson stillschweigend seinen Rückzug aus Tourneen, Aufnahmen und der Schauspielerei an.

„Man kann ihn nicht kontrollieren“

1970 kaufte er ein Grundstück in Hana, einer abgelegenen Stadt auf der hawaiianischen Insel Maui. Neben seinen drei älteren Kindern zog Kristofferson mit seiner dritten Frau Lisa Meyers fünf Kinder groß. Als Kristofferson später in seinem Leben unter Gedächtnisverlust litt (was er letztendlich auf die Lyme-Borreliose zurückführte), wurde Meyers unentbehrlich, reiste mit ihrem Mann und half ihm bei Interviews. Als er 2017 mit einem All-Star-Konzert als Gastkünstler auf der Outlaw Country Cruise 2020 (seinem letzten vollständigen Auftritt) verabschiedet wurde, war Meyers an seiner Seite. Sie sträubte sich jedoch dagegen, sich Kristoffersons Managerin zu nennen. „Er ist unkontrollierbar. Man kann ihn nicht kontrollieren“, sagte sie dem Rolling Stone. „Selbst wenn ihm jemand einen schönen Tag wünscht, sagt er: ‚Sag mir nicht, was ich tun soll.’“

Aber diese sture Ader half Kristofferson auch, solche künstlerischen Höhen zu erreichen. Er war kompromisslos in seinem Songwriting, seinem Schauspiel und auf der Bühne, wo er seine Gitarre zupfte, Mundharmonika spielte und mit seiner berüchtigt rauen Stimme sang. „Ich glaube nicht, dass ich so gut singen kann“, sagte er dem Rolling Stone.

„Ich kann mich an keinen Song erinnern, den ich geschrieben habe und den ich nicht lieber so höre, wie ihn jemand anderes singt.“

Trotz all seiner bahnbrechenden Leistungen war er auch damit zufrieden, sich vom Schicksal und seiner Spiritualität leiten zu lassen. „Ich habe wirklich keine Angst davor, mein eigenes Leben zu kontrollieren“, sagte Kristofferson 2016 dem Rolling Stone.

„Irgendwie bin ich einfach hineingerutscht und es hat funktioniert. Es liegt nicht an mir – oder an dir. Ich bin sehr glücklich, dass [das Leben] so lange gedauert hat, weil ich so viele Dinge getan habe, die mich aus dem Leben hätten werfen können. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Er weiß, was Er tut.“