„Piep, rein ins Loch“ tönt es bereits gegen 14.30 Uhr am Samstag von der beschaulichen Mountain Stage – Team Scheisse versammeln für diese sonst noch sehr entspannte Tageszeit ein enorm starkes Publikum vor der Bühne. Wer zu spät kommt, kann nur noch sehnsüchtig neben den Fressständen zusehen und verpasst einen spaßigen Moshpit, in dem sich ausgewachsene, mit Schmetterlingsflügeln dekorierte Menschen durch die Menge schubsen. Für die Band ist es beinahe ein Heimspiel – so dürfen auch „Vegesack“ und ein Cover der Bremer Band Mercedes Jens auf der kompakten Setlist nicht fehlen. Schade, dass diese Show schon nach 45 Minuten enden muss.

Softer US-Punk erwartet die Hurricane-Besucher dagegen bei Simple Plan, auf der Wild Coast Stage im Zelt schwitzen die Fans von The Last Dinner Party und auf der River Stage liefern Bombay Bicycle Club ein entspanntes Indie-Kontrastprogramm zum Verschnaufen, bevor die angeknipsten Kieler von Leoniden wieder vollen Körpereinsatz abverlangen. Lustigster Moment: Als Jakob Amr am weißen Klavier in der Menge Platz nimmt, stimmt das Publikum lauthals in „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen“ ein. Die Ode an ein bisschen unschuldiges Bumbum soll noch viele Male auf dem Festival zu hören sein.

The Hives gelten als alte Festival-Hasen und genauso geben sie sich am Samstagabend: Pelle Almqvist ist überzeugt, dass Hits wie „Walk Idiot Walk“, „Hate To Say I Told You So“ und „Tick Tick Boom“ auch 2024 noch richtig ziehen. Und falls jemandem die Show missfallen sollte: „Buht mich aus, jedes Mal kommen neun Millionen Fans dazu“. Die Zuschauer tun ihm nur halbherzig den Gefallen, denn an der Performance der Schweden gibt es rein gar nichts auszusetzen – Rocken wie zur Jahrtausendwende.

Contemporary Hardcore, der den Zeitgeist trifft und auf den sich sowohl Team Scheisse als auch The Hives freuen, folgt direkt im Anschluss mit Turnstile aus Baltimore: ein sympathischer Genre-Clash, für den man einfach Liebe übrig haben muss.

Avril Lavigne performt indes ihre Autobiografie und lässt Skaterbois und -girls mit Pop-Punk-Songs wie „Complicated“ und „I’m With You“ noch einmal von früher schwärmen:

K.I.Z beim Hurricane: „Hurra, diese Welt geht unter“

Inzwischen sind die Temperaturen trotz des vergleichsweise sonnigen Tages auf frische zwölf Grad gesunken, bei K.I.Z muss allerdings niemand frösteln. Zehntausende zieht es jetzt vor die Forest Stage, um mit Tarek, Maxim und Nico die inoffizielle Record Release Party vom neuen Album „Görlitzer Park“ zu feiern. Dazu gehört bei einer Show der Berliner auch, dass sich die Zuschauer anstandslos beleidigen lassen: „Geht das noch lauter, ihr Schweine? Das ist eine toxische Beziehung nach meinem Geschmack!“ Insgesamt gibt es sechs Songs vom neuen Album zu hören, aber auch Mitgröl-Hits wie „Urlaub fürs Gehirn“ und „Bier“ senken das Niveau und heben die Stimmung. Überraschendster Moment des Abends: K.I.Z tauchen plötzlich auf drei Säulen inmitten des Publikums auf – so haben auch die weiter hinten stehenden Fans Gelegenheit, den „Kannibalen in Zivil“ ganz nah zu sein. Die B-Stage kommt auch zum großen Finale mit dem neuen Song „Frieden“ zum Einsatz – diesmal singt dort ein Chor:

„Wir träumen von Frieden / Frieden / Wir träumen von Frieden / Lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen von Frieden“

Auf der Mountain Stage wummern sich indes Brutalismus 3000 mit einem brachial-spaßigen Techno-Set durch die Nacht und es lohnt sich im Anschluss an K.I.Z noch einen letzten U-Turn zur River Stage zu machen – denn hier beendet Sido den Samstagabend mit einem Set, das kaum Wünsche übrig lässt. Zu „Fuffies im Club“ fliegen sogar die Geldscheine:

Weitere Eindrücke vom Samstag beim Hurricane Festival 2024 in der obenstehenden Galerie sehen!