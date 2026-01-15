Thanscheidt als „leidenschaftlicher Festivalmacher“ ausgezeichnet

Er ist ein ganz Großer in der Veranstaltungsbranche – nicht nur körperlich überragt Stephan Thanscheidt die meisten seiner Kollegen und Kolleginnen. Der CEO von FKP Scorpio wurde nun mit dem „Award for Excellence & Passion“ ausgezeichnet.

„Wir als Festivalfamilie müssen zusammenstehen“, sagte Thanscheidt bei der Verleihung. „Das ist heute wichtiger denn je. Gleichzeitig müssen wir uns der Verantwortung bewusst sein, unseren Gästen auf den Festivals eine gute Zeit zu bieten.“

Die Auszeichnung erhielt Thanscheidt beim diesjährigen Eurosonic Noorderslag Festival im niederländischen Groningen. Es war die 40. Ausgabe des wichtigsten europäischen Showcase-Festivals, das Königin Máxima eröffnete. Neben Thanscheidt wurde auch der österreichische Festivalveranstalter Ewald Tatar ausgezeichnet.

Thanscheidt betreut auch den ROLLING STONE Beach

Fast 400 Acts traten in diesem Jahr beim Eurosonic auf – vor Augen und Ohren zahlreicher Booker der großen und kleinen Festivals, die vielversprechende Newcomer in Groningen direkt von der Bühne weg verpflichten.

Stephan Thanscheidt ist nicht nur Geschäftsführer bei FKP Scorpio, er ist auch einer der profiliertesten Booker. Er betreut unter anderem die Festivals Hurricane, Southside, Highfield, Deichbrand, Elbjazz – und auch den jährlichen ROLLING STONE Beach am Weissenhäuser Strand. FKP Scorpio zählt zu den größten Veranstaltern Europas mit 350 Mitarbeitern in elf Ländern.