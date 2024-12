„Der Zauberer von Oz“-Schuhe für Rekordsumme versteigert

Ein Paar rubinrote Pantoffeln aus dem Filmklassiker „Der Zauberer von Oz“ wurde bei einer Auktion in den USA für 28 Millionen US-Dollar (umgerechnet ungefähr 26.490.800 Euro) versteigert.

Die roten Schuhe der Dorothy Gayle

Der Verkauf der berühmten Schuhe erfolgte am 7. Dezember über das amerikanische Auktionshaus Heritage Auctions. Judy Garland, die in dem Streifen von 1939 die Rolle der Dorothy Gayle spielte, hatte diese Pailletten-Pumps vor der Kamera getragen. Die Schuhe gehören laut „BBC“ zu den vier erhaltenen Paaren, die noch vom Film existieren.

In dieser Szene kommen die roten Pumps vor:

Rekordverdächtige Verkaufssumme

Die „Der Zauberer von Oz“-Pantoffeln haben sogar einen Rekord aufgestellt. Dem Auktionator zufolge wurde noch nie ein Film-Erinnerungsstück für so viel Geld versteigert. Zuletzt lag noch ein weißes Kleid auf dem ersten Platz. Dieses trug Marilyn Monroe in „Das verflixte 7. Jahr“, während sie auf einem U-Bahn-Gitter stand und ein Windstoß ihren Rock lüftete. Die berühmte Robe wurde demnach für 5,52 Millionen US-Dollar (umgerechnet 5.220.816 Euro) versteigert.

Die roten Pantoffeln wurden schon mal gestohlen

Die markanten Treter schienen sogar so begehrt zu sein, dass sie im Jahr 2005 aus dem Judy Garland Museum in Grand Rapids (Minnesota) gestohlen wurden. Der Dieb habe mit einem Hammer die Glasvitrine zertrümmert, in der die Schuhe standen, und entwendete sie. Er dachte angeblich, dass das Schuhwerk mit echten Edelsteinen besetzt sei. Doch Fehlanzeige: Nachdem der Täter erfuhr, dass die vermeintlichen Rubine nur aus Glas sind, versuchte er sie wieder loszuwerden. 13 Jahre später fand das FBI sie dank eines anonymen Hinweises wieder. Im Jahr 2023 bekannte sich der Dieb, der zu dieser Zeit bereits in seinen 70ern war, schuldig. Doch sein schlechter Gesundheitszustand verhinderte einen Gefängnis-Aufenthalt.

In dem Film muss Dorothy Gayle die Hacken der roten Pantoffeln drei Mal zusammenschlagen und dabei denken: „Es ist nirgendwo so schön wie daheim“, um wieder nach Hause zu gelangen. „Der Zauberer von Oz“ war einer der ersten Streifen, die in Technicolor produziert wurden.