Deshalb wenden sich bei „Cigarettes & Alcohol“ alle von Oasis ab

Was wären Konzerte ohne Fan-Rituale? Das gilt auch – und ganz besonders – für die wiedervereinigten Oasis, die sich gerade auf ihrer ausverkauften und triumphalen UK-Tournee befinden. Klar, da wäre einerseits das Mitsingen aus vollem Halse bei Songs wie „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“ – eigentlich sowieso bei allen anderen Songs. Dazu kommt das sich mit Fremden in den Armen liegen, jede Menge High Fives und natürlich auch die eine oder andere unfreiwillige Bierdusche.

Oasis: Das passiert bei Cigarettes And Alcohol

Aber es gibt eine Stelle bei jeder Oasis-Show, die besonders in Erinnerung bleibt. Bei „Cigarettes and Alcohol“ drehen sich zehntausende Fans plötzlich mit dem Rücken zur Band, verhaken mit ihren Nachbarn die Arme und hüpfen im Gleichschritt auf und ab. Das geschieht – wie könnte es anders sein – auf das Kommando von Liam Gallagher höchstpersönlich. „Do the Poznan“, ruft er ins Mikrofon.

Der Ursprung des „Poznań“

Der „Poznań“ ist eine besondere Form des Fan-Jubels, der mittlerweile bei Manchester City – dem Lieblingsfußballteam der Gallagher-Brüder – fester Bestandteil der Stimmung auf den Rängen ist. Erfunden, oder vielleicht besser gesagt: etabliert, haben ihn allerdings andere – nämlich die Anhängerinnen und Anhänger des polnischen Fußballklubs Lech Poznań.

Manchester-City-Fans sahen den Move 2010 bei einem Europa-League-Spiel gegen Lech Poznań und übernahmen ihn kurzerhand. Inzwischen haben auch andere Clubs nachgezogen: So feiern mittlerweile unter anderem die Fans von Celtic Glasgow, Deportivo Alavés, dem FC Kopenhagen oder Charlotte FC mit dem „Poznań“.

Oasis: Noel macht beim Poznań nicht mit

Liam scheint das Fanritual offenbar zu lieben – und die Fans sowieso. Und Noel? Der hat, zumindest als Fußball-Zuschauer, offenbar wenig dafür über. Zumindest möchte der auf Fotos sowieso betont lässige Gitarrist und Songschreiber nicht mitmachen.

Ein Video eines Spiels zeigt den ManCity-Zuschauerbereich beim Zelebrieren des Poznań, nur Noel steht in die andere (also eigentlich richtige) Richtung gedreht teilnahmslos da. Wie dem auch sei, bei der aktuellen Oasis-Tournee ist der Poznán kaum wegzudenken. Die Bezeichnung Poznán ist übrigens gängig, aber längst nicht universell akzeptiert – andere Teams und ihre Fans nennen das Ritual auch „Grecque“.