Pitbull will Guinness-Weltrekord mit Glatzkappen brechen

Pitbull will einen Guinness-Weltrekord für die meisten Menschen mit Glatzkappen aufstellen. Der Sänger ermutigt seine Fans, bei seiner Headliner-Show im Londoner Hyde Park am 10. Juli eine Glatzkappe zu tragen.

Weltrekordversuch bei BST Hyde Park

Pitbull möchte den Weltrekord für die größte Versammlung von Menschen mit Glatzkappen brechen – und zwar bei seinem Headliner-Auftritt im Rahmen von „BST Hyde Park“ in London am 10. Juli.

Am Dienstag (17. Februar 2026) kündigte er an, sich einen Titel von „Guinness World Records“ sichern zu wollen, indem er Fans dazu aufruft, als Mr. Worldwide verkleidet zu erscheinen.

„Time of Your Lives“ mit Glatzkappe

„Lasst mich euch sagen, was ich von all den Bald-e’s halte, die richtig abgehen werden“, sagte Pitbull in einer Erklärung. „Ich möchte euch nur wissen lassen: Jedes Mal, wenn ihr diese Glatzkappe aufsetzt, wisst ihr, dass ihr die Zeit eures Lebens haben werdet. Ich schätze die Liebe, ich schätze das Engagement, ich schätze die Unterstützung – und mehr als alles andere möchte ich einfach Danke sagen. Dale!“

Derzeit gibt es laut der Datenbank von „Guinness World Records“ keinen bestehenden Rekordhalter für diese Leistung.

Fan-Trend wird offizieller Rekordversuch

Die Idee entstand aus einem jüngsten Trend, bei dem eingefleischte Fans Pitbull-Konzerte mit Glatzkappen, Pilotenbrillen und eng geschnittenen Anzugjacken besuchen.

Nachdem „BBC Radio 1 Breakfast“-Moderator Greg James die Idee unterstützte, einen Weltrekord anzustreben, wurde der Plan in die Tat umgesetzt.

Teilnahmebedingungen für Fans

Weitere Details zur Teilnahme sollen laut Veranstaltern näher am Konzerttermin bekannt gegeben werden.

Vorerst werden Konzertbesucher gebeten, ihre Glatzkappen „fest am Kopf zu befestigen, mit nach vorne und oben unter die Kappe gestecktem Haar“, wobei „Haare am Hinterkopf heraushängen dürfen“.