Rammstein: Fan-Archiv – Jetzt für alle sichtbar

Till Lindemann in Leipzig: Drei Premieren und wieder mal Proteste

Rammstein jetzt auch als Kuscheltiere? Sieht so aus auf den ersten Blick deren neuesten Instagram-Posts. Die Band veröffentlichte am Dienstag, dem 24. Februar, ein Video, in dem alle Mitglieder als gehäkelte Puppen abgebildet sind. Doch worum handelt es sich dabei eigentlich?

Fangeschenke werden veröffentlicht

Die Bildunterschrift verrät es: Rammstein eröffnet sein Fanarchiv. Dort sollen alle Fangeschenke ausgestellt werden, die die Berliner über die letzten 30 Jahre erhalten haben. Was zuvor nur von den Musikern selbst zu sehen war, darf nun jeder erblicken – angefangen mit den gehäkelten Puppen der einzelnen Bandmitglieder.

Wie kommt das an?

Die Fans feiern das. Unter dem neuesten Instagram-Video häufen sich Lobeskommentare. Idee und Puppen fanden großen Anklang bei den Followern – von „Vielen Dank, dass ihr die Kunst eurer Fans teilt!“bis zu „Ich hatte gehofft, ihr verkauft die!“. Anscheinend handelt es sich bei den Puppen um einen Trend, denn viele Fans posten Bilder ihrer eigenen gehäkelten Rammstein-Mitglieder unter den Beiträgen auf Instagram und Facebook. Die Puppen sind sogar im Internet zum Verkauf erhältlich.

Einige Anhänger sind jedoch enttäuscht und hatten ein größeres Announcement von Rammstein erwartet – etwa zu einem neuen Song oder einer Tour.

Hat Rammstein noch Fans?

Kommentare wie „Spielzeuge für Erwachsene, die besser erzogen werden hätten müssen“, dämpfen die Aufregung ein wenig. Wirklich negativ fällt die Rückmeldung aber trotzdem nicht aus – was verwunderlich ist, nachdem die Band Ende 2023 in einen großen Skandal geriet. Till Lindemann wurde des Machtmissbrauchs gegenüber jungen weiblichen Fans beschuldigt. Till Lindemann weist bis heute alle Anschuldigungen von sich. Auch die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt, doch die Band hat dadurch einige Hörer verloren.

Den wahren Rammstein-Fans sind diese Vorwürfe anscheinend egal, und genug Anhänger schicken auch jetzt noch regelmäßig Geschenke. Interessant, was in nächster Zeit noch alles im Fanarchiv landen wird. Viele Informationen hat Rammstein dazu bislang nicht gepostet – und wer weiß schon, was sich in 32 Jahren Bandgeschichte an Fangeschenken angesammelt hat.