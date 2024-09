Deshalb wurde Beyoncé nicht bei den Country Music Awards nominiert

Die CMA Awards entfachten 2016 ein Feuer in Beyoncé. Bei der diesjährigen Zeremonie stand sie mit den Chicks auf der Bühne, um „Daddy Lessons“, den Country-Song von Lemonade, zu performen. Im Publikum kam es zu Tumulten, der erste Funke eines Streits. Online nahmen empörte Zuschauer den Auftritt unter Beschuss.

Sie kritisierten die aus Houston stammende Sängerin wegen ihrer frauenfeindlichen Äußerungen, die die Unantastbarkeit des Genres untergruben – und die Country Music Association verspielte ihre Chance, sich mit der rassistischen Häme auseinanderzusetzen, die in den Kommentarbereichen der sozialen Plattformen grassierte. Beyoncé ließ dieses Feuer fast ein Jahrzehnt lang schwelen. Die ganze Zeit über kochte „Cowboy Carter“ .

„It’s a lot of talkin‘ goin‘ on/While I sing my song“, singt die Musikerin in ‚American Requiem‘, dem ersten Song ihres abendfüllenden Country-Opus. „Can you hear me?/I said, Do you hear me?“ Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums im März gab Beyoncé ein Statement ab, das den Ursprung des Albums offenbart: eine angespannte und hitzige Erfahrung, bei der sie sich sowohl unerwünscht als auch ungehört fühlte. „Es wurde aus einer Erfahrung geboren, die ich vor Jahren hatte, als ich mich nicht willkommen fühlte … und es war sehr klar, dass ich es nicht war“, schrieb sie.

„Die Kritik, mit der ich konfrontiert wurde, als ich zum ersten Mal in dieses Genre eintrat, zwang mich, die Grenzen, die mir auferlegt wurden, zu überwinden.“ Diese Nacht in Nashville veränderte etwas in ihr, aber die Musik, die daraus entstand, reichte nicht aus, um die Meinung der Country Music Association über sie zu ändern. Nichts würde das jemals tun.

Am Montag wurde bekannt, dass Beyoncé bei den CMA Awards 2024 keine Nominierung für Cowboy Carter erhalten hat. Nicht für die Honky-Tonk-Single „Texas Hold ‚Em“, die sie zur ersten schwarzen Frau mit einem Nummer-eins-Country-Song machte. Nicht für die erdrückende Ballade „16 Carriages“, in der sie über Erbe und Opfer nachdenkt.

Nicht einmal für „Blackbiird“, ihre Neuinterpretation eines Beatles-Klassikers, in dem Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy und Reyna Roberts mitwirken – vier schwarze Frauen, die die nächste Generation der Country-Musik anführen. Zwei Künstlerinnen des Albums wurden mit einer Nominierung bedacht.

Sogar Post Malone ist nominiert

Shaboozey ist zum ersten Mal für den Titel „Best New Artist“ und „Tipsy (A Bar Song)“ nominiert , der ebenfalls Geschichte in den Country-Charts schrieb, bevor er sich acht Wochen lang an die Spitze der Hot 100 setzte.

Und „Levii’s Jeans“-Partner Post Malone ist für vier Preise nominiert, und zwar für „I Had Some Help“, seinen gemeinsamen Song mit Morgan Wallen, dem umstrittenen Country-Künstler, der zwei genreübergreifende Nummer-eins-Singles und ein virales Video mit einer rassistischen Beleidigung veröffentlicht hat.

Wallen und Malone traten bei den CMA Awards 2023 gemeinsam auf und teilten sich die Bühne mit Hardy für eine Joe-Diffie-Hommage. An diesem Abend verlor Wallen alle drei seiner Nominierungen. Nach der Show postete er eine Instagram-Story mit den Worten: „Walked in tonight a winner, didn’t leave no different.“

Später erzählte er „Billboard“, dass die Verluste „mich nur fünf Minuten lang gestört haben“. Es war für ihn so oder so nicht von Bedeutung. Es hätte nichts geändert, wirklich nicht. Aber bei der gleichen Show wurde Tracy Chapman mit dem Song des Jahres für „Fast Car“ ausgezeichnet, der 1988 veröffentlicht wurde und 2023 dank eines Covers von Luke Combs nominiert war.

Damit war sie die erste schwarze Künstlerin, die in dieser begehrten Kategorie ausgezeichnet wurde – und die erste schwarze Frau, die in der 57-jährigen Geschichte des CMA Award einen Preis gewann. Mit jedem Jahr, das vergeht, fühlen sich diese längst überfälligen Meilensteine weniger wie ehrenvolle Errungenschaften an, sondern eher wie leuchtend rote Indikatoren für die Bereiche der Branche, die sich am meisten gegen Veränderungen sträuben.

„Danke @Beyonce, dass du uns eine Tür geöffnet hast“

„Diese Nominierungen schaffen einen wirklich interessanten Präzedenzfall. Die Botschaft ist extrem laut“, schrieb die Country-Musikerin Rissi Palmer, die 2007 als erste schwarze Frau seit zwei Jahrzehnten in den Country-Charts auftauchte, auf X (früher Twitter) als Reaktion auf die Nominierungen für die CMA Awards. „Ich denke, dass eine größere Diskussion über die Tatsache geführt werden sollte, dass sich keine andere Schwarze oder farbige Frau überhaupt für bestimmte CMA Awards qualifizieren konnte und warum das so ist.“

Shaboozey wies auch darauf hin, dass Beyoncé übergangen wurde und schrieb auf X: „Das versteht sich von selbst. Danke @Beyonce, dass du uns eine Tür geöffnet hast, ein Gespräch begonnen hast und uns eines der innovativsten Country-Alben aller Zeiten geschenkt hast!“

Die Geschichte der Country-Musik ist voll von solchen Versäumnissen

Hätte Beyoncé bei den CMA Awards eine Nominierung für das Album des Jahres für „Cowboy Carter erhalten“, wäre sie als erste schwarze Frau in dieser Kategorie nominiert worden. Nach fast sechs Jahrzehnten ist das kein Preis, für den es sich zu kämpfen lohnt. Es ist ein ungeheuerliches Versäumnis. Die Geschichte der Country-Musik ist voll von solchen Versäumnissen.

Linda Martell, eine Pionierin des Genres, durchbrach eine Reihe dieser gläsernen Decken. Im Jahr 1969 war sie die erste schwarze Frau, die allein in der Grand Ole Opry auftrat, mehr als 40 Jahre nach der Premiere des Radioprogramms. In den Südstaaten wurde sie sogar als „First Female Negro Country Artist“ beworben. Wenn wir das glauben, müssen wir auch verstehen, dass sie damit die erste war, die durch den Rassismus aus dem Genre gedrängt wurde.

Die erste, die es durch die vielen Schlösser an der Tür schaffte, um dann, sobald sie drinnen war, umgedreht zu werden. Sie war das Ziel bösartiger verbaler Angriffe des Publikums, Jahrzehnte bevor diese Angriffe im Internet grassierten. Martell veröffentlichte nur ein Album, „Color Me Country“ (1970), bevor Vorurteile ihr Schicksal in der Branche besiegelten – das heißt, bis sie auf „Cowboy Carter“ zurückkehrte.

„Genres sind ein lustiges kleines Konzept, nicht wahr? fragt Martell auf „Spaghetti“, auf dem auch Shaboozey zu hören ist. „In der Theorie haben sie eine einfache Definition, die leicht zu verstehen ist, aber in der Praxis, nun ja, fühlen sich manche vielleicht eingeengt.

Wenn sie später auf dem Album, im Zwischenspiel „The Linda Martell Show“, wieder auftaucht, dann mit einer weiteren Erwähnung des Genres: „Diese spezielle Melodie erstreckt sich über eine Reihe von Genres/Und das ist es, was sie zu einem einzigartigen Hörerlebnis macht.“

„Cowboy Carter“ ist das Ergebnis einer Diplomarbeit über die Geschichte der Country-Musik

In demselben Statement, in dem Beyoncé über den nachklingenden Stachel der Country-Musik berichtet, die versucht hat, ihr die Tür zu verschließen, so wie es bei Martell der Fall war, macht sie eine wesentliche Unterscheidung. „Dies ist kein Country-Album“, schrieb sie. „This is a Beyoncé album.“

Das könnte als Gegenargument dafür dienen, warum eine Institution wie die Country Music Association sich nicht die Mühe gemacht hat, sie anzuerkennen. Es ist besser, es als den Grund zu sehen, warum sie es überhaupt nicht nötig hatte.

„Cowboy Carter“ ist das Ergebnis einer Diplomarbeit über die Geschichte der Country-Musik, gefiltert durch die Linse einer schwarzen Frau, deren Verbindungen zu diesem Genre schon Jahre zurückreichen, bevor sie diese Einflüsse ins Studio brachte.

Die Lehren aus diesen Befragungen ziehen sich durch den Sound des Albums, neben traditionellen Hip-Hop-, Pop- und R&B-Strukturen. Aber sie sind auch im Inhalt zu finden – in der düsteren Erzählung von „Daughter“, in den Stimmen von Dolly Parton, Willie Nelson und Chuck Berry, im Highway-Cruising mit Miley Cyrus in „II Most Wanted“ und im Denim-Sweet-Talk mit Malone in „Levii’s Jeans“.

Malone wurde im Country genauso willkommen geheißen wie im Pop und Hip-Hop: mit offenen Armen als genreübergreifender Künstler mit einem Händchen für klebrige Melodien. Wo immer er sich klanglich bewegt, ist Platz für ihn geschaffen.

Auch Beyoncé konnte sich im Laufe ihrer Karriere ziemlich nahtlos in diesen Räumen bewegen, und zwar ziemlich erfolgreich, als sie Dance- und House-Musik in der Renaissance zelebrierte. Aber die alte Garde der Country-Musik bleibt an der Türschwelle stationiert.

Eine weitere Lektion ist der Schuss, den Beyoncé in „Sweet Honey Buckin“ auf die Recording Academy abgibt, indem sie sagt: „A-O-T-Y, I ain’t win/I ain’t stuntin‘ ‚bout them/Take that shit on the chin/Come back and fuck up the pen.“

Als „Daddy Lessons“ für die Country-Kategorien bei der Grammy-Verleihung 2017 eingereicht wurde, wurde es vom Country-Musik-Komitee der Institution abgelehnt. Es war weder der erste noch der letzte Beitrag in der Geschichte der umstrittenen Beziehung der Sängerin mit der Recording Academy.

Jay-Z wies auf den Denkfehler hin

Beyoncé ist mit 32 Preisen die am häufigsten ausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der Grammys. Das Kleingedruckte an dieser Leistung ist, dass sie nur einmal in den vier großen Kategorien gewonnen hat, wobei die drei aufeinanderfolgenden Niederlagen beim „Album des Jahres“ der härteste Schlag waren.

Ihr eigener Ehemann Jay-Z wies bei der diesjährigen Preisverleihung darauf hin, dass diese beiden Informationen – dass die Musik bemerkenswert genug ist, um fast drei Dutzend goldene Grammophone zu erhalten, aber nicht bemerkenswert genug, um als bestes Album des Jahres zu gelten – zusammen keinen Sinn ergeben.

Der Versuch der Recording Academy, ihr Publikum zu beschwichtigen, wenn sie wegen ihrer vermeintlichen rassistischen Voreingenommenheit unter Beschuss gerät, macht ihre anhaltende Ungerechtigkeit nur noch krasser. Die Recording Academy hat nie gesagt: „Hau ab Beyoncé, wir wollen dich hier nicht.“ Ihre Botschaft lautete vielmehr: „Natürlich wollen wir dich hier haben, nur nicht auf diese Weise. Aber bitte tauche weiter auf.“

Und das hat sie, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung von 2018 bis 2021, auch getan. Ihr Vermächtnis als eine der größten Künstlerinnen der Geschichte wurde schon vor Jahren zementiert, aber sie hat es bisher nicht geschafft, dieses besondere Verlangen nach Anerkennung zu überwinden. Hier hat sich die Country Music Association in gewisser Weise selbst ein Bein gestellt.

Die Institution hat sich von Anfang an kaum um die Anerkennung schwarzer Künstler bemüht, so dass die Brüskierungen irgendwann eher als erwartet denn als überraschend empfunden werden. (Die Recording Academy nähert sich ebenfalls diesem Punkt, aber wir werden diese Diskussion für die Bekanntgabe der Nominierungen für die Grammy Awards 2025 im November aufheben).

Aber 2016 hat Beyoncé die CMA Awards laut und deutlich gehört, auch wenn man sie nicht gehört hat. Auch wenn sie sie nicht gesehen haben. „Aufgrund dieser Erfahrung bin ich tiefer in die Geschichte der Country-Musik eingetaucht und habe unser reiches musikalisches Archiv studiert“, schrieb sie auf Instagram.

Auch die Country-Veteranen auf dem Album – wie Nelson, Parton und Martell – verzeichneten einen deutlichen Anstieg des Online-Konsums ihrer Kataloge

„Es fühlt sich gut an zu sehen, wie Musik so viele Menschen auf der ganzen Welt vereinen kann, während sie gleichzeitig die Stimmen einiger der Menschen verstärkt, die so viel von ihrem Leben der Aufklärung unserer Musikgeschichte gewidmet haben.“

Die aufstrebenden Talente, die auf „Cowboy Carter“ zu hören sind, verzeichneten laut „Billboard“ nach der Veröffentlichung des Albums einen Anstieg der Streaming-Zahlen zwischen 31 Prozent und 59 Prozent.

Auch die Country-Veteranen auf dem Album – wie Nelson, Parton und Martell – verzeichneten einen deutlichen Anstieg des Online-Konsums ihrer Kataloge. „Cowboy Carter“ verzeichnete in der ersten Woche 300,41 Millionen offizielle On-Demand-Streams und übertraf damit alle ihre vorherigen Alben und markierte die viertgrößte Eröffnungswoche für ein Country-Album.

Die Menschen, die die Musik hören und ihre Botschaft aufnehmen wollen, hören zu. Was die Country Music Association betrifft, gibt es keine Lautstärke, die laut genug ist, um taube Ohren zum Hören zu bringen.