Im März 2024 veröffentlichte Beyoncé ihr achtes Studioalbum „Cowboy Carter“ und probierte sich dafür erstmals im Country aus. Neben einigen Samples und Covern von den Beachboys oder Nancy Sinatra, bediente sie sich ebenfalls von Dolly Partons Country-Hit „Jolene“ aus dem Jahr 1973. Allerdings änderte die 42-Jährige einige Textpassagen, was Parton erst nach Veröffentlichung herausfand.

Dolly Parton: „Ich liebe, was sie daraus gemacht hat“

Zwar lehnte sich Beyoncé inhaltlich an die Originalfassung von „Jolene“ an, doch änderte sie einige Wörter um. Das führte nicht nur dazu, dass der bekannte Satz „I’m begging of you please don’t take my man“ in „I’m warning you, don’t come for my man“ umformuliert wurde, sondern auch, dass Dolly Parton beim ersten Reinhören überrascht von den Änderungen war. Wie die Country-Sängerin nun in einem Gespräch mit „E!“ erklärte, sei zwar vorab besprochen worden, dass Beyoncé den Song nutzen würde, jedoch ginge Parton von einem 100-Prozent-Cover des Stückes aus.

Die 78-Jährige erfuhr erst von den Änderungen, als es der Rest der Welt auch tat. Trotzdem freut sich Parton über die Neuinterpretation des Songs: „Aber ich liebe, was sie daraus gemacht hat. Und als Songwriter liebt man die Tatsache, dass Leute deine Songs machen, egal wie sie sie machen.“

Beyoncé richtet sich an „Becky with the good hair“

Neben einigen Textstellen änderte Beyoncé auch den Adressaten des Tracks. Dolly Parton leitete „Jolene“ im Intro mit „Hey, miss Honey Bey. It’s Dolly P. You know that hussy with the good hair you sang about? Reminded me of someone I knew back when. Except she has flaming locks of auburn hair. Bless her heart. Just a hair of a different colour, but it hurts just the same“ ein und bezog sich damit auf eine Person mit dem Pseudonym „Miss Honey Bey“. Beyoncé richtete sich dagegen an „Betty with the good hair“, die Fans aus dem 2016er-Album „Lemonade“ kennen dürften. In dem Song „Sorry“ sang die Musikerin davon, dass ihr Mann sie mit „Betty with the good hair“ betrügt und sorgte dadurch für einige Spekulationen. Denn Hörer:innen fragten sich schnell, ob sie über ihren Ehemann und Rapper Jay-Z sprach.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit „Cowboy Carter“ schaffte es Beyoncé, zum ersten Mal seit 20 Jahren an die Spitze der deutschen Album-Charts. Zuletzt kletterte ihr Debütalbum „Dangerously in Love“ 2003 auf Platz eins.