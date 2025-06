Die 10 besten Musikvideos des Tom Petty

Tom Petty And The Heartbreakers :: „Tom Petty And The Heartbreakers“ – Instant Classic Rock

Wenn man an Musiker denkt, die dank MTV zu Superstars wurden, fallen einem Namen wie Michael Jackson, George Michael, Madonna und Prince ein. Aber der vielleicht am meisten unterschätzte Videomacher dieser Ära war ein junger Mann aus Gainesville, Florida. Der auf Alben wie „Damn the Torpedoes“ und „Full Moon Fever“ eine unvergessliche Mischung aus Byrds-Melodien und Stones-Power perfektionierte.

Tom Petty, der am 2. Oktober 2017 im Alter von 66 Jahren verstorben war, war keine typische MTV-Figur. Er tanzte nicht. Sah nicht aus wie ein Filmstar. Und vor allem konnte er Musikvideos nicht ausstehen. „Ich mochte es nicht besonders, Videos zu drehen. Die Arbeitszeiten waren wahnsinnig“, gab er in I Want My MTV: The Uncensored Story of the Music Video Revolution zu. „Aber ich mochte das Ergebnis. Meine Band hasste es, Videos zu drehen. Sie wollten nichts damit zu tun haben. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste dabei sein.“

Tom Petty mochte vielleicht keine Musikvideos drehen, aber er hinterließ uns einige Klassiker

Ungeachtet ihrer Vorbehalte waren Tom Petty and the Heartbreakers eine der besten Videobands der Achtziger- und Neunzigerjahre. Der Sänger gewann schließlich drei Moonmen und lieferte innovative, witzige Clips für radiotaugliche Rocksongs. Und das muss man ihm hoch anrechne.: Er widersetzte sich dem populären Trend, in seinen Videos nur heiße Babes zu zeigen. „Ich wusste, dass das unsere langfristige Karriere beeinträchtigen würde“, sagte Petty. „War nicht glücklich darüber, wie Videos begannen, Frauen auszubeuten. Ich dachte, wir sind alle besser als das.“

Hier ist ein Rückblick auf 10 seiner denkwürdigsten Videos. Dabei wird deutlich, wie der anfangs widerstrebende Petty lernte, eine Leinwandpräsenz zu entwickeln. Die eines freundlichen, schelmischen Mannes, der zu seinem MTV-Avatar wurde. Er mochte vielleicht keine Musikvideos drehen, aber er hinterließ uns einige Klassiker.

Die 10 besten Musikvideos des Tom Petty

„Letting You Go“ (1981)

Wie viele Künstler zu dieser Zeit konnte sich Petty nicht sofort für Musikvideos begeistern, da er sich vor der Kamera beim Lippensynchronisieren unwohl und unecht fühlte. Aber er war einer der wenigen, die dieses Unbehagen zum Kernpunkt eines Videos machten. Dieser Ausschnitt aus „Hard Promises“ ist ein Video über das Drehen eines Videos, in dem Petty und die Heartbreakers sich damit auseinandersetzen, dass die Kameraleute immer näher in ihren persönlichen Raum vordringen. Und sie zur Rebellion zwingen. „Letting You Go“ ist schockierend postmodern. Und erinnert einen ständig an die Unechtheit des ganzen Unterfangens. ‚Ich dachte mir: ‘Na ja, hier sind wir nun’“, erinnerte sich Petty 1983 mit einem Lachen, als er über dieses Video sprach. „Das war ein bisschen untypisch für uns. Wir haben ein paar Lacher damit geerntet. Sind wirklich nur Musiker. Wir sind nicht einmal Persönlichkeiten.“ Das sollte später kommen.

„You Got Lucky“ (1982)

Dieses Video ist so cool, dass es sogar Michael Jackson beeindruckte. Der herausragende Titel aus dem Album „Long After Dark“ wurde von Petty und den Heartbreakers konzipiert, nachdem sie sich von „Mad Max“ inspirieren ließen. Der lo-fi, postapokalyptische Clip zeigt die Band, wie sie ihr „Sleeper“-ähnliches Schwebefahrzeug mitten in der Wüste parkt. Und auf alte Aufnahmegeräte und Instrumente stößt.

„You Got Lucky“ war die perfekte Kombination aus Cleverness und Frechheit für eine MTV-Ära, in der Künstler wild Ideen an die Wand warfen. Um zu sehen, was hängen blieb. „Damals haben wir wirklich gesehen, wie MTV unser tägliches Leben verändert hat“, sagte Petty ein paar Jahrzehnte später. ‚Nicht nur Teenager erkannten mich auf der Straße. Auch ältere Leute erkannten mich. Wir wussten, dass das etwas Großes war.“

„Don’t Come Around Here No More“ (1985)

„Don’t Come Around Here No More“ ist der einzige Clip von Petty, der für den Video of the Year nominiert war. Er verlor gegen Don Henleys „The Boys of Summer“. Er fand eine visuelle Ergänzung zu der trippigen, leise beunruhigenden Stimmung des Songs. Das von Jeff Stein gedrehte Video wurde an einem Wochenende in den SIR Studios in Hollywood gedreht. Und stellt die Albtraumwelt von „Alice im Wunderland“ nach, wobei Petty als hinterhältig bedrohlicher Mad Hatter auftritt. Komplett mit der für den Sänger typischen Sonnenbrille, während er eine verängstigte Alice quält. „Ich war total umgehauen, als ich den finalen Schnitt sah“, sagte Petty später in „I Want My MTV“. „Ich habe ihn 30 Mal hintereinander abgespielt.“

Die aufstrebende Schauspielerin Louise Foley bekam die Rolle nach einer Reihe von Vorsprechen. „Sie suchten eine sexy Alice“, sagte sie 2013. „Also gingen meine Mutter und ich einkaufen und fanden ein enges rosa T-Shirt mit Puffärmeln, hautenge schwarze Jeans. Und ein Paar Mary Janes mit Kitten Heels.“ Und obwohl Petty ihr in dem Video das Leben zur Hölle macht und sie schließlich den anderen kostümierten Bandmitgliedern als Kuchen serviert, erinnert sich Foley, dass er nicht netter hätte sein können. „Petty war ein Gentleman aus dem Süden“, sagte sie. „Er sprach sehr leise und wirkte sehr schüchtern. Sein Verhalten verwirrte mich. dDenn damals waren Rockstars außer Kontrolle, narzisstisch und dekadente Egozentriker. Petty hatte keine einzige dieser Eigenschaften.“ In den folgenden fünf Jahren war sie mit Stan Lynch, dem Schlagzeuger der Heartbreakers, zusammen.

„End of the Line“ (1989)

Als die Rocklegenden Bob Dylan, George Harrison und Roy Orbison sich mit Tom Petty und ELO-Frontmann Jeff Lynne für das unterhaltsame Projekt Traveling Wilburys zusammentaten, war Petty der kleine Bruder in der fiktiven Familie. Eine Familie, die sie erfanden, um ihrem Nebenprojekt eine eigene Mythologie zu geben.

Und er genoss jede Minute davon. „Es war alles großartig“, sagte er später. Und fügte hinzu: „Du bist in der besten Band, die du je gesehen hast. Mit all deinen Helden, die auch deine Freunde sind. Es ist immer noch schwer zu begreifen, einfach eine fantastische Sache.“ Das wehmütige „End of the Line“, eine wohlfühlende Hommage an das Zurückblicken auf das eigene Leben, fing die ungezwungene Kameradschaft zwischen den Bandmitgliedern ein.

Und obwohl das Video kaum bahnbrechend ist, verstärkt es die Wärme und Brüderlichkeit, die die Wilburys zu einem so ungewöhnlichen, zutiefst lohnenden Unterfangen machten. Petty singt die charakteristische Zeile des Songs. „I’m just glad to be here / happy to be alive“ (Ich bin einfach froh, hier zu sein / glücklich, am Leben zu sein). Und der leere Schaukelstuhl zu Ehren von Orbison, der vor den Dreharbeiten verstorben war, ist eine ergreifende Erinnerung daran, das zu schätzen, was man hat, solange es da ist. Mit Pettys Tod sind nur noch zwei Mitglieder der Wilburys übrig.

„Runnin‘ Down a Dream“ (1989)

1905 veröffentlichte der Comiczeichner Winsor McCay „ Little Nemo in Slumberland “, einen Abenteuercomic, in dem der junge Nemo (angeblich basierend auf McCays Sohn) nächtliche Reisen unternimmt. 84 Jahre später griff Petty diese Idee für seinen Clip zu „Full Moon Fever“ auf. Darin begeben sich ein animierter Tom und sein Zigarre rauchender Kumpel auf eine Reihe surrealer Abenteuer. Mit Killerclowns, riesigen Kaninchen und Indianern. Ein live auftretender Petty liefert den frechen Rahmen für das Video. Gekleidet als der coolste Dad-Rock-Moderator einer Samstagvormittagssendung für Kinder aller Zeiten.

„Free Fallin’“ (1989)

Petty verzichtete bei „Free Fallin’“ auf ausgefallene Konzepte. Was für einen Song mit sanfter Melodie und wehmütiger Stimmung, der keine großen Schnörkel brauchte, genau richtig war. Der Songwriter wurde zu diesem folkigen Hit inspiriert, als er die Szenerie auf dem Weg zum und vom Aufnahmestudio beobachtete: „Ich habe versucht, ein wenig von diesen Charakteren auf der Straße einzufangen, und so habe ich es gesehen“, sagte er .

„Das entspricht ziemlich genau dieser Zeit und dieser Ära. Die Skateboarder und die Einkäufer und die jungen Kids in den trendigsten Klamotten und die Geldautomaten und die Drive-in-Banken.“ Das Video, das teilweise im Westside Pavilion Einkaufszentrum in Los Angeles gedreht wurde, erweckt diese Bilder zum Leben. Petty spielt eine Art allwissenden Beobachter. Der über Südkalifornien schwebt und die Geschichte der namenlosen jungen Frau (gespielt von Devon Kidd) erzählt, die auf der Suche nach Liebe und Zufriedenheit ist. Und schließlich beim Skateboarden in Zeitlupe ein Gefühl der Gelassenheit findet. Viele von Pettys Videos sind lustig. Aber „Free Fallin’“ ist vielleicht sein bewegendstes.

„Learning to Fly“ (1991)

Into the Great Wide Open wurde geschrieben, als Petty 40 wurde. Was ihn in eine introspektive Stimmung versetzte. „Ich glaube, ich arbeite gerade an vielen Dingen“, sagte er . „Es ist sehr schwer, sein Leben so zu leben, wie wir es die ganze Zeit in Tourbussen und Flugzeugen getan haben. Ich glaube, als ich 40 wurde, habe ich, wie die meisten Menschen, ein wenig darüber nachgedacht: ‚Wo sind wir gewesen? Und wohin gehen wir?’“

„Learning to Fly‘ handelt davon, wie wichtig es ist, ständig neue Dinge auszuprobieren. Und aus seinen Fehlern zu lernen. Das Video fängt diese Stimmung in üppigen, melancholischen Schwarz-Weiß-Bildern ein und präsentiert uns eine Coming-of-Age-Geschichte, die völlig surreal ist. Der junge Held des Videos wird von einer älteren Frau angemacht, sieht UFOs und verliebt sich, während er einen schweren Autounfall überlebt. In der bizarren Welt eines Tom-Petty-Videos ist das eine ganz normale Teenagergeschichte.

„Into the Great Wide Open“ (1991)

Der Titelsong von Tom Pettys Comebackalbum mit den Heartbreakers aus dem Jahr 1991 stellt uns Eddie vor. Einen aufstrebenden Musiker, der mit seinem Debütalbum den großen Durchbruch schafft. Nur um dann zuzusehen, wie alles auseinanderfällt, als er den Nachfolger nicht liefern kann.

Im Video spielt Petty unseren weisen Erzähler (und hat einen Gastauftritt als Eddies Roadie Bart), während Johnny Depp den armen, glücklosen Eddie darstellt. Um die Instrumentalpassagen des Songs zu verlängern und so der langen Auf- und Ab-Erzählung des Videos gerecht zu werden, gab es in „Into the Great Wide Open“ Gastauftritte von Faye Dunaway und Matt LeBlanc vor seiner Zeit bei „Friends“.

Aber das Video gehört Depp. Der als junger Hitzkopf, der von der Promi-Maschinerie in L.A. zerkaut und ausgespuckt wird, in Höchstform war. Das war lange vor seinem Superstar-Ruhm mit „Fluch der Karibik“, als er noch einer der beliebtesten Bad Boys Hollywoods war. Der Song war immer als warnende Geschichte über den Ruhm gedacht. Aus heutiger Sicht können wir sehen, dass er genauso auf Depp zutrifft wie auf Eddie.

„Mary Jane’s Last Dance“ (1993)

Einige Jahre bevor sie für „L.A. Confidential“ einen Oscar gewann, lieferte Kim Basinger eine ihrer anderen großartigen Darbietungen in der Rolle einer schönen Leiche, die einen einfachen Bestatterassistenten (gespielt von Petty) verzaubert. „Das war eines der coolsten Dinge, die ich je in meinem Leben gemacht habe“, sagte sie später . „Es war klassisch, nicht wahr? Er war ein Schatz. So süß. Und er hat mich darum gebeten, und wir sind beide extrem schüchtern. Also haben wir die ganze Zeit nur drei Worte miteinander gesprochen.“

„Mary Jane’s Last Dance“, das Petty den zweiten seiner drei MTV Video Music Awards (für das beste männliche Video) einbrachte, gehört zu Pettys komplexesten Story-Videos, in dem der Assistent Basinger mit nach Hause nimmt, versucht, ein Leben mit ihr aufzubauen, bevor er schließlich aufgibt und sie ins Meer wirft. Pettys Begründung für die Besetzung von Basinger war einfach. „Ich sagte: ‚Sie muss wirklich gut aussehen. Sonst würde er sie doch nicht bei sich behalten, nachdem sie tot ist.‘“

„You Don’t Know How It Feels“ (1994)

In einer Zeit, in der Musikvideos immer aufwendiger wurden, hatten Petty und Regisseur Phil Joanou eine Idee, die täuschend einfach war. Eine einzige Einstellung, in der Petty diesen Grammy-prämierten Hit aus „Wildflowers“ mit ausdrucksloser Ernsthaftigkeit performt, während im Hintergrund alle möglichen seltsamen Dinge vor sich gehen.

Dabei verkörperte das Video zu „You Don’t Know How It Feels“ perfekt die bekiffte, entspannte Desillusionierung und stille Trotzhaltung des Songs. Bonnie und Clyde rauben eine Bank aus. Eine Abrissbirne schlägt eine Wand ein. Ein Statist entreißt Petty plötzlich das Mikrofon. Aber egal, was passiert, Tom bleibt wie immer cool und gelassen.