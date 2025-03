Tom Petty: 10 Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Die enttäuschendsten Alben aller Zeiten: Tom Petty and the Heartbreakers – „Let Me Up (I’ve Had Enough)“

10. „Swingin’“

Nur wenige Rockstars, die in den 1970er Jahren ihren Durchbruch feierten, hatten in den 1990er Jahren mehr Erfolg als Tom Petty. Mit Ausnahme des Soundtracks zu „She’s the One“ (der nicht wirklich zählt) wurde jedes einzelne Projekt, das er in Angriff nahm, ein enormer Erfolg. Er war gut zwei Jahrzehnte älter als die meisten anderen auf MTV. Aber das hinderte den Sender nicht daran, Videos wie „Mary Jane’s Last Dance“ und „You Don’t Know How It Feels“ immer und immer wieder zu spielen. Er beendete das Jahrzehnt jedoch mit dem kommerziell relativ erfolglosen Album „Echo“. Einem traurigen Album, das vom Zusammenbruch seiner Ehe und seinem allgemeinen depressiven Gemütszustand inspiriert war.

Die dritte Single war „Swingin’“. Die es nicht einmal in die Billboard Hot 100 schaffte. In dem Song vergleicht Petty seine Ehe mit einem Boxkampf, bei dem einer der Kämpfer alles gegeben und trotzdem verloren hat. Einige Klugscheißer wiesen darauf hin, dass Sonny Liston in seinem berühmten Kampf 1965 gegen Muhammad Ali nicht wirklich schwingend zu Boden ging. Aber wir sehen darüber hinweg. Und im Laufe der Zeit hat sich „Echo“ als eines der beständigsten Alben von Petty erwiesen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. „Room at the Top“

Schon in den ersten Momenten von „Echo“ wird klar, dass es sich hierbei um eine andere Art von Tom-Petty-Album handelt. „Ich habe heute Abend ein Zimmer an der Spitze der Welt“, singt Petty mit einer Stimme, die vor Kummer und Erschöpfung trieft. „Ich kann heute Abend alles sehen. Ich habe ein Zimmer, in dem jeder. Etwas trinken und die Dinge vergessen kann, die in seinem Leben schiefgelaufen sind.“

Von da an wird es nur noch deprimierender. Aber aus irgendeinem Grund dachte das Label, dass dies eine gute Single abgeben würde. Wie die anderen Songs des Albums wurde auch dieser vom Mainstream-Radio nicht wirklich beachtet. Und als Petty auf Tour ging, war der Song so intensiv, dass er ihn auf einer Tour, die das ganze Jahr dauerte, nur 26 Mal spielte. Seit 1999 hat er es kein einziges Mal mehr gespielt.

„Das ist einer, den ich nicht spielen wollte“, sagte Petty 2013 dem Rolling Stone, als er zu dem Song befragt wurde. „Ich wollte ihn nicht einmal mehr hören, seit ich ihn gespielt habe. Und ich glaube nicht, dass ich es getan habe. Man weiß nie. Manchmal kehrt man zu etwas zurück. Und es ist anders, als man dachte.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

8. „Shadow of a Doubt (Complex Kid)“

Tom Petty and the Heartbreakers‘ Meisterwerk „Damn the Torpedoes“ aus dem Jahr 1979 ist so vollgepackt mit Hits wie „Refugee“, „Here Comes My Girl“ und „Even the Losers“, dass die anderen Songs auf dem Album oft übersehen werden.

Einer der besten Songs ist „Shadow of a Doubt (Complex Kid)“, in dem es um ein Mädchen geht, das Petty einfach nicht ganz durchschauen kann. Wir erfahren, dass sie ihren Job und ihren Chef hasst. Deprimierende Träume hat, an die sie sich morgens angeblich nicht erinnern kann. Und nicht bereit ist, Gefühle für Petty zuzugeben. Es war zuletzt zu einer echten Rarität geworden. Zuletzt gespielt bei einem Theaterauftritt in Chicago im Jahr 2003.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. „Something Big“

Als 1981 Hard Promises erschien, war Tom Petty ein großartiger Geschichtenerzähler. Nehmen wir zum Beispiel den Albumtitel „Something Big“, in dem wir einen einsamen Mann an einem Sonntag im Juni in einem heruntergekommenen Teil der Stadt in der Nähe eines Pornokinos treffen. Er trifft eine Fremde (möglicherweise eine Prostituierte). Er nimmt die Person mit in ein Hotelzimmer. Wo er versucht, einen Drink zu bestellen. Aber dann mit den „Blue Laws“ konfrontiert wird, die den Verkauf von Alkohol am Sonntag verbieten. Wir springen zum nächsten Morgen, als die Zimmermädchen das Zimmer betreten und das Bett noch gemacht vorfinden. Aber den Mann erkennen, der möglicherweise tot ist. „Wahrscheinlich nur ein weiterer Clown“, sagt eine von ihnen. „Er arbeitet an etwas Großem.“ Das Lied war eine super Konzertrarität, bis Petty es 2012 in seine Rotation aufnahm.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

6. „Magnolia“

You’re Gonna Get It! wird oft ausgelassen, wenn Leute über die großartigen Tom-Petty-Platten sprechen. Die LP von 1978 ist nicht das explosive erste Album. Ider das bahnbrechende dritte. Aber die zweite Veröffentlichung ist ein entscheidendes Bindeglied zwischen den beiden, in dem die Gruppe ihr Wachstum wirklich unter Beweis stellte. „Magnolia“ war keine Single. Und auch sonst kein Hit. Aber wenn es eine Single gewesen wäre, hätte es sehr gut sein können, dass es viel im Radio gespielt worden wäre.

Es ist die einfache Geschichte eines One-Night-Stands mit einer bezaubernden Frau namens Magnolia. ‚Als sie zu mir aufblickte“, singt Petty, „und sagte, jetzt muss ich dir Lebewohl sagen/Und dort im Mondlicht/Als ich ihr beim Gehen zusah, spürte ich eine Kälte in mir aufsteigen.“ Soweit wir wissen, hat er es nie live gespielt.

5. „Nightwatchman“

„Hard Promises“ beginnt mit der Ekstase einer neuen Beziehung in „The Waiting“ fröhlich. Aber die Dinge werden düster mit der romantischen Frustration von „A Woman in Love (It’s Not Me)“ und tauchen dann in die Plackerei eines Jobs ohne Zukunftsperspektive in ‚Nightwatchman“ ein. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich um ein Lied über einen echten Wachmann. „Ich sitze nachts herum und höre Radio“, singt Petty. „Wenn mir wirklich langweilig wird, rauche ich vielleicht ein bisschen. Ja, ich habe eine Erlaubnis, diese 38er zu tragen. Aber hör zu. Mein Leben ist mehr wert als der Mindestlohn.“ Er spielte es 2013 während einer seiner Beacon-Theater-Shows.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „Louisiana Rain“

Als Jimmy Iovine 1979 in Tom Pettys Leben trat, um mit der Arbeit an Damn the Torpedoes zu beginnen, durchsuchte er jeden einzelnen Tonbandstreifen in seinem Tresor. Um Songs zu finden, die sie neu aufnehmen konnten. Dabei stieß er auf zwei Songs aus der Mudcrutch-Ära, die ihm sehr gefielen: „Don’t Do Me Like That“ und „Louisiana Rain“. Beide landeten auf dem Album. Letzteres Lied wurde von Petty in Leon Russells Haus geschrieben. Während einer kurzen Zeit, in der er als sein Quasi-Assistent arbeitete. Es wurde der letzte Titel auf Damn the Torpedoes. Er hat es nur neun Mal öffentlich gespielt, zuletzt 2013 in Evansville, Indiana.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „Luna“

Tom Petty-Fans, die versuchten, die Nadel auf „American Girl“ zu legen, und am Ende einen Song auf dem selbstbetitelten Debütalbum von 1976 verpasst hatten, stießen auf „Luna“. Der unheimliche Song war der letzte, den die Gruppe in Tulsa, Oklahoma, schrieb. Bevor sie nach Hollywood zurückkehrte, um ihn fertigzustellen. „Er ist sehr improvisiert. Besonders am Ende“, sagte Petty dem Autor Paul Zollo. „Man kann all diese seltsamen Unterbrechungen und kleinen Licks hören. Das sind nur wir, wie wir zusammen jammen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „Straight Into Darkness“

Die erste Phase von Tom Pettys Karriere endete 1982 mit der Veröffentlichung von Long After Dark. Der Bassist Howie Epstein war gerade der Band beigetreten. Aber sie waren etwa sieben Jahre lang ununterbrochen unterwegs gewesen und ausgebrannt. Jimmy Iovine erklärte sich bereit, die Platte zu produzieren. Verschwieg ihnen aber, dass er gleichzeitig an einem Bob-Seger-Album arbeitete.

Das sorgte für jede Menge Spannungen. Aber irgendwie kamen sie trotzdem auf Killer-Tracks wie „Straight Into Darkness“. Es ist ein Lied über den Verlust von etwas Großartigem, das jedoch mit einer optimistischen Note endet. „Ich glaube nicht, dass die guten Zeiten vorbei sind“, singt Petty. „Ich glaube nicht, dass der Nervenkitzel vorbei ist/Wahre Liebe ist die Rettung des Menschen/Die Schwachen fallen/Die Starken machen weiter.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1. „Crawling Back to You“

Irgendwann vor Beginn der Arbeit an Wildflowers schickte ihm Tom Pettys Cousin ein Buch mit großartigen Sätzen. Einer davon blieb ihm besonders im Gedächtnis. „Die meisten Dinge, über die ich mir Sorgen mache, passieren sowieso nie.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Er arbeitete ihn in das brillante „Crawling Back to You“ ein. Pettys Ehe brach zu dieser Zeit auseinander. Und es ist schwer, das in diesem Lied über einen Mann, der „es leid ist, müde zu sein“, nicht zu spüren. Es ist ein großartiger Live-Track. Obwohl die Band ihn seit der Tour 2013 nicht mehr gespielt hat.