Tom Leadon, Mitbegründer von Tom Pettys Originalband Mudcrutch, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das gab seine Familie am Montag (27. März) bekannt, ohne über eine Todesursache Auskunft zu geben.

„Mit großer Trauer, aber tiefer Liebe und Dankbarkeit für sein Leben gibt die Familie von Tom Leadon Nashville, Tennessee und Gainesville, Florida, bekannt, dass er am 22. März 2023 friedlich eines natürlichen Todes gestorben ist“, hieß es in einer Erklärung, die sein Bruder Mark Leadon auf Facebook postete.

Mudcrutch-Bandkollege Mike Campbell reagierte als einer der ersten auf die Meldung. Er nannte Leadon seinen „Gitarrenseele-Bruder“ und erinnerte daran, wie sie unzählige Stunden damit verbrachten, „akustische Gitarren zu spielen“ und sich „gegenseitig Dinge beizubringen“. Campbell: „Eine gütigere Seele ist nie auf Erden gewandelt. Ich werde seinen Spirit und seine Großzügigkeit immer vermissen. Schlafe friedlich, mein alter Freund.“

Tom Leadon hatte viele (Gitarren-)Talente

In den späten 1960er Jahren gründete Leadon (Gitarre, Backing Vocals) zusammen mit seinem Nachbarn Tom Petty (Bass) aus Gainesville, Florida, die Band Mudcrutch. Später kamen noch Randall Marsh am Schlagzeug und Mike Campbell an der Gitarre hinzu.

Leadon verließ Mudcrutch 1972 und zog nach Los Angeles, um in die Fußstapfen seines älteren Bruders Bernie zu treten, der ein Gründungsmitglied der Eagles war, und mit dem er schon in Jugendjahren gemeinsam in einer Band gespielt hatte. Anschließend gründete er die Gruppe Silver (bekannt durch den Hit „Wham Bam“). Erfolge hatte er auch als Bass-Spieler in der Band von Linda Ronstadt sowie als Solomusiker. Später wurde er Gitarrenlehrer.

Bei der von Tom Petty angeleiteten Reunion von Mudcrutch im Jahr 2007 war Leadon genauso wieder mit an Bord wie Campbell und Marsh. Benmont Tench, der schon 1973 bis 1975 an den Keyboards saß, komplettierte das Line-Up. neu. Die Band veröffentlichte 2008 ein selbstbetiteltes Album und legte 2016 mit „Mudcrutch 2“ nach. Bis zu Tom Pettys Tod im Jahr 2017 gingen die Musiker auch mehrfach auf Tour.

In den letzten Jahren hat Tom Leadon an der Dokumentation „History of the Eagles“ mitgearbeitet und in Interviews über seine Erfahrungen mit der Band gesprochen.