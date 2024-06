Black Sabbath sind die Beatles des Heavy Metal. Jeder, der sich ernsthaft mit Metal beschäftigt, wird bestätigen, dass diese Musik ohne sie nicht vorstellbar wäre. Jede Hard-Rock-Band, die heute eine abgedrehte 12-minütige Operette schreibt, muss ihnen die Füße küssen. Vom zeitgenössischen Metal kann man die Genealogie – über Leute wie Marilyn Manson und 80s-Bands wie Iron Maiden – direkt zu Black Sabbath zurückverfolgen.

Die Standardthemen im Metal sind bereits alle auf Sabbath-Platten vertreten: Schönheit, Grausamkeit, die sieben Todsünden. Beim Hören ihrer Musik kann man sich vorstellen, mit seiner Frau an einem paradiesischen Strand zu spazieren – oder sich in seinem Zimmer verriegelt zu haben, den großen Zeh am Abzug des Gewehrs. Und oft genug beides in einem einzigen Song. Schon der Titelsong von „Sabbath Bloody Sabbath“ hat all die Elemente, von denen ich spreche: Er ist aufrührerisch und gefährlich und bösartig, gleichzeitig aber auch betörend schön.

Es gibt einige inhaltlich substanzielle Alben – Pink Floyds „The Wall“, Nine Inch Nails’ „The Fragile“ –, die dich auf eine lange, abenteuerliche Reise mitnehmen können. Wenn man sie nach längerer Zeit wieder auflegt, entdeckt man stets neue Nuancen. Mit Black Sabbath geht es mir ähnlich – mit dem Unterschied, dass sie mit den simpelsten Stilmitteln auskommen. Wenn Sabbath mit einem Song eine andere Richtung einschlagen wollten, griffen sie nicht zur Akustikgitarre oder engagierten das Sinfonieorchester. Mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und Gesang konnten sie so

Tony Iommi rollt wie eine Maschine

Ihre Rhythmusgruppe bekommt nicht den Applaus, den sie verdient. Wenn man genauer verfolgt, wie sich Geezer Butler und Bill Ward die Bälle zuspielen, beginnt man zu verstehen, dass ohne diese Schwermetall-Achse die Band gar nicht erst Fahrt aufnehmen konnte. Hinzu kommen Ozzys enormes Organ und einer der besten Rock-Gitarristen aller Zeiten: Tony Iommi rollt wie eine Maschine, die niemand aufhalten kann. Und zusammen sind sie ein riesiger Felsbrocken, der neben dir auf die Erde kracht, ohne dass du auch nur den Hauch einer Chance hast, ihm zu entkommen.