Sieg für Michael Jacksons Nachlass im Millionenstreit gegen Mutter

In der 19-seitigen Stellungnahme des Gerichts wurde das geheime Sony-Geschäft aus dem Jahr 2022 als ein „Joint Venture“ beschrieben. Dieser Deal durfte von den Testamentsvollstreckern des Nachlasses, John Branca und John McClain, im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten während der Nachlassabwicklung abgeschlossen werden. Der Deal, der zunächst von „Billboard“ und später von „Rolling Stone“ US bestätigt wurde, beinhaltete die Übertragung eines erheblichen Teils der Vermögenswerte des Nachlasses. Das Vermögen wurde in ein „Joint Venture“ zwischen dem Nachlass und Sony eingebracht.