Ray Charles ist der Beweis dafür, dass die beste Musik alle Grenzen überwindet und alle Glaubensrichtungen vereint. Er kann jede Art Musik spielen und ist doch immer ganz klar er selbst. Seine Seele steht über allem.

Das erste Mal wurde mir das klar, als ich eine Live-Version von „What’d I Say“ auf AFN in Deutschland hörte, spät in der Nacht. Dann fing ich an, seine Singles zu kaufen. Sein Sound war verblüffend – es war Blues, es war R&B, es war Gospel, es war Swing, es war alles, was ich vorher gehört hatte, aber verbunden in einer einzigen, faszinierenden, souligen Art.

Als Sänger phrasiert Ray Charles wie kein anderer. Er setzt den Takt nicht da, wo du es erwartest, aber er ist immer perfekt, es stimmt immer. Doch er hatte mehr als diese Stimme, er schrieb auch diese unglaublichen Songs.

Er war ein großartiger Musiker, ein erstaunlicher Studiomensch, ein großer Produzent und ein wundervoller Arrangeur.

Es gibt einen Grund dafür, warum er den Beinamen „the Genius“ trug: Was immer er tat – er machte daraus etwas Eigenes. Heute ist er ein Genre für sich.

Immer wenn ich ihn höre, lerne ich etwas Neues. Das ist eine Musik, die eine hohe Messlatte legt. Die zwei Alben, die für mich ganz oben stehen, sind „Ray Charles At Newport“ und „Ray Charles In Person“. Dann kommen „Genius + Soul = Jazz“ mit dem Basie Orchestra und Quincy Jones und „Modern Sounds In Country And Western Music“. Es gibt so viel, was man studieren sollte – heutzutage muss man fast rückwärts gehen, um vorwärts zu kommen.

Vor Kurzem habe ich einen meiner Songs mit ihm gesungen, „Crazy Love“. Es war fantastisch. Seinen Gesang habe ich schon immer geliebt, aber wir waren auch sonst auf derselben Wellenlänge.

Ich konnte seine Gefühle spüren. Menschen wie Ray Charles – und Sam Cooke, Bobby Bland und Solomon Burke – haben mir gezeigt, was Soul ist. Es geht nicht nur ums Singen, sondern vor allem um das, was man hineinlegt. Diese Typen breiten ihre Seele vor dir aus.

Seine Musik entzieht sich jedem Marketing. Sie ist global und spricht jeden an. Ray Charles veränderte die Musik einfach dadurch, dass er sich nie verstellte, dass er alles hundertprozentig machte und es mit der Kraft seiner Seele Millionen von Menschen nahebrachte. Das ist sein Vermächtnis. Ich glaube, dass die Musik von Ray Charles uns alle überleben wird.