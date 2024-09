Eric Clapton kündigt sein neues Album „Meanwhile“ an und veröffentlicht erste Single

Sechs Jahre mussten Fans von Eric Clapton seit „Happy Xmas“ (2018) warten – und nun ist es endlich soweit. Der Bluesrocker kündigte auf Instagram sein nächstes Studioalbum „Meanwhile“ an, das am 04. Oktober digital und am 24. Januar 2025 auf Vinyl und CD erscheinen soll.

Neues Material und prominente Gäste

Das Album setzt sich aus acht bereits erschienenen und sechs neuen Songs zusammen, zu denen auch die am heutigen Freitag (20. September) veröffentlichte Vorab-Single „One Woman“ gehört. Darauf singt Clapton zu lockeren Reggae-Rhythmen über die einzig wahre Frau, die ihm im Leben zur Seite stehen soll. Das Cover, auf dem Clapton in einem Diner beim Kaffeetrinken zu sehen ist, suggeriert zumindest friedliche Pausenstimmung.

Hier könnt ihr in „One Woman“ reinhören:

Natürlich ist der 79-Jährige nicht alleine auf „Meanwhile“ vertreten, sondern wird von einer Riege von Musiker:innen unterstützt. Dazu gehören Bradley Walker, Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago, Van Morrison (gleich auf drei Liedern) und der 2023 verstorbene Jeff Beck, mit dem Clapton im gleichen Jahr den Track „Moon River“ veröffentlicht hatte.

Das ist die Track-List von „Meanwhile“:

1. Pompous Fool

2. Heart of a Child

3. Moon River (feat. Jeff Beck)

4. Sam Hall

5. Smile

6. Always On My Mind (feat. Bradley Walker)

7. One Woman

8. The Rebels (feat. Van Morrison)

9. The Call

10. How Could We Know (feat. Judith Hill, Simon Climie & Daniel Santiago)

11. This Has Gotta Stop (feat. Van Morrison)

12. Stand and Deliver (feat. Van Morrison)

13. You’ve Changed

14. Misfortune

Bewegendes Jahr für Eric Clapton

Nicht nur wegen des Releases seines 21. Studioalbums stellt 2024 für Clapton ein prägendes Jahr dar. Schon im Juli diesen Jahres musste der Brite den Tod seines Mentors John Mayall betrauern. In einer Videobotschaft auf Social Media fand er emotionale Worte zu seinem verstorbenen Musikkollegen und dankte ihm unter anderem dafür, dass er ihn mit 20 Jahren in seine Band Bluesbreakers geholt hatte.