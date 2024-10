Lasst es mich so sagen. Wo immer ich hingehe in der Welt, ich nehme immer ein Exemplar von „Songs In The Key Of Life“ mit. Für mich ist es das beste Album, das jemals gemacht wurde, und es erfüllt mich immer mit Ehrfurcht, wenn ich es höre.

Wenn die Leute in Jahrzehnten und Jahrhunderten über die Geschichte der Musik sprechen, werden sie von Louis Armstrong, Duke Ellington, Ray Charles und Stevie Wonder sprechen. Stevie entstammt dem goldenen Zeitalter von Motown, als sie in Detroit die besten R&B-Platten der Welt machten, und entwickelte sich zu einem fantastischen Songwriter und einer echten musikalischen Naturgewalt.

Stevie Wonder – „Signed, Sealed, Delivered“:

Er ist so multitalentiert, dass es schwerfällt, genau zu sagen, was ihn zu einem der Größten macht. Zunächst mal ist da die Stimme. Zusammen mit Ray Charles ist er der beste R&B-Sänger, den es jemals gegeben hat. Niemand kann singen wie er. Als ich noch jung und dumm war, habe ich eine Version von „Signed, Sealed, Delivered“ aufgenommen und mir bei dem Versuch, die hohen Töne zu treffen, fast die Eier abgequetscht.

„Hören Sie sich seine Mundharmonika an!“

Als Keyboarder habe ich mit ihm im Laufe der Jahre öfters zusammengespielt, und was er da zaubert, erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Er kann alles spielen – hören Sie sich seine Mundharmonika an! Ich halte mich selbst für einen ganz ordentlichen Musiker, aber er spielt definitiv in einer ganz anderen Liga.

Er könnte mit Charlie Parker oder John Coltrane spielen und trotzdem locker seine eigene Klasse behaupten. Stevies Hits in den Sechzigern sind fantastisch. Aber in den Siebzigem nahm er eine Reihe von Alben auf, die in der Musikgeschichte ihresgleichen suchen.

Ich glaube, die Besten der Besten haben of eine Periode, in der sie einfach nichts falsch machen können. Bei Prince war das auch so, der Stevie in vielem ganz ähnlich ist.

Stevie ist ein positiver, friedlicher Mensch. Er liebt Musik. Er liebt es zu spielen. Wenn er in einen Raum kommt, liegen ihm sofort alle zu Füßen. Solche Menschen gibt es nicht viele. Die Leute bewundern dich und mögen deine Platten, aber sie verspüren kein Bedürfnis, aufzustehen und dich zu umarmen.Doch Stevie versucht mit seiner Musik Gutes zu bewirken. Seine Message ist Liebe, und in einer Welt wie der unseren fällt das schon auf.