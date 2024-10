Stevie Wonder unterstützt Kamala Harris: „Es braucht eine Frau“

In die lange Schlange von Stars, die Kamala Harris am 5. November zur Präsidentin der USA wählen wollen, hat sich eine weitere Person gesellt: Stevie Wonder hat in einem Gespräch mit Filmregisseur Spike Lee eröffnet, dass er die Demokratin unterstützt.

Harris teilte das als Wahlkampfspot geschnittene Kurzinterview selbst auf X mit den Worten: „Stevie Wonder ist ein langjähriger Freund von mir. Ich danke ihm dafür, dass er sich an unserem Kampf für die Zukunft beteiligt.“

„Nicht irgendeine Frau, sondern eine wunderbare Frau“

In dem Video spricht Wonder mit Lee über seine Freundschaft zur 59-Jährigen und warum er glaubt, dass sie die Richtige für das Amt der US-Präsidentin sei. Tatsächlich kennen sich die beiden schon länger: „Ich war von Kamala schon begeistert, bevor die Leute wussten, wer sie ist“, sagt Wonder. „Ich bin sehr glücklich über die Zukunft. Ich bin sehr glücklich, weil ich weiß und glaube, dass sie die nächste Präsidentin dieser Vereinigten Staaten sein wird.“

Hier seht ihr das X-Video von Stevie Wonder:

Der 74-Jährige verkündet außerdem, warum eine weibliche Person an der Reihe sein sollte, das mächtigste Land der Erde zu führen: „Ich will euch Jungs nicht schlecht machen, aber es braucht eine Frau. Aber nicht irgendeine Frau, sondern eine wunderbare Frau. Und sie hat die Arbeit konsequent gemacht. Sie hat die Arbeit konsequent durchgezogen. Sie war stets bescheiden und mitfühlend.“

Der Clip endet damit, wie Wonder noch einmal seine Zustimmung Harris und ihren Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz bekräftigt: „Ich bin hier, weil ich sowohl sie als auch den zukünftigen Vizepräsidenten feiere. Wegen ihres Engagements für dieses Land.“

Stevie Wonder: Harris’ Vize-Vize-Kandidat

Schon im August hatte Wonder den US-Präsidentschaftswahlkampf zugunsten der Demokrat:innen angekurbelt. Dafür performte er live bei ihrem Parteitag seinen Hit „Higher Ground“ und verkündete: „Wir müssen so lange weitermachen, bis wir wirklich ein geeintes Volk in diesen Vereinigten Staaten sind – und dann werden wir eine höhere Ebene erreichen.“

Neil Young mit „Liebeserklärung“ an Harris

Nicht nur auf den Support Stevie Wonders kann sich Harris verlassen. Auch auf Neil Youngs Homepage steht auf der Startseite „Why I Love Kamela Harris“. Offensichtlich will der 78-Jährige mit dieser persönliche Liebeserklärung seine Fans dazu animieren, seine Wahlentscheidung zu übernehmen: „Sie ist eine ehrliche, aufrichtige Vertreterin der Wahrheit. Sie hat Erfahrung im Weißen Haus, ist frei von Zweideutigkeiten oder Ausflüchten und kommt direkt auf den Punkt.“