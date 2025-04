Die 12 besten Songs von Jefferson Airplane

„Don’t you want somebody to love?“ lautet der Refrain des bekanntesten Hits von Jefferson Airplane . Liebe war mehr als nur eine uralte Krücke für Pop-Songwriter im Jahr 1967. Dem Jahr, in dem das von Grace Slick gesungene „Somebody to Love“ veröffentlicht wurde. Sie hatte eine metaphysische Dimension angenommen. Und Jefferson Airplane waren an vorderster Front dabei.

Der „Summer of Love“ katapultierte die Band in die Pop-Charts. Aber auch mitten in den psychedelischen Sturm, der sich in ihrer Heimatstadt San Francisco zusammenbraute. Doch selbst Hippie-Hymnen wie „White Rabbit“ konnten die unheimliche Verrücktheit der Zeit nicht in Schach halten.

Paul Kantner war nicht nur Gründungsmitglied, Gitarrist, Sänger und Songwriter von Jefferson Airplane. Sondern auch das konzeptionelle Herz der Gruppe. Mit seiner Liebe zur Literatur und Science-Fiction, die sich zusammen mit seinen verzerrten Gitarrentönen in die Songs von Airplane einschlich, blieb Kantner während der turbulenten Selbstfindung der Band als Jefferson Starship mit Unterbrechungen bei der Band.

Das Erbe von Jefferson Airplane

In den Achtzigern legte er eine lange Pause ein, während Mickey Thomas das neu getaufte Starship zu einem kurzen Pop-Erfolg steuerte. Starship prägt noch immer das Erbe von Jefferson Airplane.

Was zum Teil erklärt, warum das epochale Werk der Band aus den Sechzigern – ebenso wie ihr ungleichmäßiges, aber sporadisch brillantes Schaffen in den Siebzigern und darüber hinaus – heute seltsamerweise unterschätzt wird. Aber in ihrer Blütezeit hatten Jefferson Airplane viele Songs, die man lieben konnte.

„It’s No Secret“ (1966)

Die Debüt-LP von Jefferson Airplane aus dem Jahr 1966, Jefferson Airplane Takes Off, wurde aufgenommen, bevor Grace Slick der Gruppe beitrat und sie ihren ikonischen psychedelischen Sound annahmen. Die Sammlung von Folk-Rock-Songs fand kein großes Publikum. Sie erreichte Platz 128 der Billboard-Albumcharts. Aber der herausragende Titel „It’s No Secret“ zeigte das unglaubliche Potenzial der Gruppe, das sich bald in großem Maße auszahlen sollte. Marty Balin schrieb den Song in der Vorstellung, dass Otis Redding die Hauptstimme übernehmen würde, und versuchte, seinen inneren Soulman zu finden, als er den Gesang aufnahm.

„Somebody to Love“ (1967)

Jefferson Airplane erlangten mit dem explosiven „Somebody to Love“ Berühmtheit. Einem Song, der von Grace Slicks Schwager und ehemaligem Bandkollegen der Great Society, Darby Slick, geschrieben wurde. Die fantastische Trennungs-Single schoss bei ihrer Veröffentlichung in den Charts nach oben. Ihr erster und größter Hit. Er half Jefferson Airplane nicht nur, sich in der Rockmusik einen Namen zu machen. Sondern machte auch San Francisco und seine Haight-Ashbury-Szene als Zentrum der Gegenkulturbewegung bekannt.

„White Rabbit“ (1967)

„White Rabbit“ ist einer der bekanntesten Ohrwürmer in der Geschichte des Acid Rock, der den Sommer der Liebe 1967 und eine Reihe von Filmen seither untermalt. Über einem hypnotischen Schlagzeugmuster und einem der berühmtesten Crescendos des Rock verwendet Grace Slick Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland und Through the Looking-Glass als farbenfrohe (aber nicht besonders subtile) Metapher für den Konsum von Halluzinogenen.

Die Single „Surrealistic Pillow“ folgte unmittelbar auf den Erfolg von „Somebody to Love“. Und bescherte der Band ihren zweiten Top-10-Hit. Obwohl die Songschreiberin dem Erfolg des Songs nicht allzu viel abgewinnen konnte. Slick bewahrte die goldene 45er-Platte unter dem Toilettendeckel in ihrem Badezimmer auf. „Das ist nur etwas, das sich die Jungs ansehen können, wenn sie pinkeln“, sagte sie 1971 zu „Rolling Stone“. „Das passt.“

„Today“ (1967)

„Today“ ist eine sanfte Folk-Ballade, die die etwas seltsamere Kost auf der bahnbrechenden LP „Today“ von Airplane ausgleicht. Sie ist die weiche Füllung in der Mitte des Surrealistic Pillow. Das ist der inoffizielle Copilot von Airplane, Jerry Garcia, an der süßen, verträumten Leadgitarre. Kantner sollte später sagen, dass Garcia ‚seinen besonderen Grateful-Madness-Stil dem gesamten [Surrealistic Pillow]-Projekt‘ verlieh. Seine Handschrift ist in diesem Song besonders deutlich zu erkennen.

Marty Balin, der den Song zusammen mit Kantner schrieb und die zärtliche Hauptstimme sang, sagte später, „Today“ sei sein Versuch gewesen, Tony Bennett zu beeindrucken, der im Nachbarstudio aufnahm. Heutzutage klingt es weniger wie ein Lied für den zeitlosen Pop-Schlagerstar. Sondern eher wie eine Blaupause für die sanftere Seite der Psychedelik, wie sie von späteren Bands wie R.E.M. und Galaxie 500 praktiziert wurde.

„The Ballad of You & Me & Pooneil“ (1967)

Die erste Airplane-Single, die ausschließlich von Kantner geschrieben wurde, ist eine Hommage an zwei seiner Einflüsse. Einer davon war der Kinderbuchautor A.A. Milne, der Schöpfer von Winnie Puuh. Mehrere von Kantners Liedtexten adaptierten Zeilen aus „Spring Morning“ und „Halfway Down“, zwei Gedichten, die in Milnes When We Were Very Young gesammelt wurden. Der andere war der Folksänger Fred Neil, der später vor allem als Autor des Harry-Nilsson-Hits „Everybody’s Talkin’“ bekannt wurde. Und den Kantner verehrte, indem er ihn als „sehr anregend für eine gewisse Seelenverwandtschaft, die in der Folkszene allgemein fehlte“ bezeichnete.

„Pooneil“ war ein Kofferwort, das sich „auf Freddie und Winnie the Pooh bezog, die in der psychedelischen Ära in einen Mixer geworfen wurden“, scherzte Kantner. Die aufgenommene Version auf „After Bathing at Baxter’s“ ist nicht ganz viereinhalb Minuten lang. Aber die Band dehnte sie bei Konzerten auf über 10 Minuten aus. Mit einem Gitarren-Freakout von Jorma Kaukonen und einem Bass-Solo von Jack Casady, das sie zu einem psychedelischen Versatzstück machte.

„Watch Her Ride“ (1967)

„Wir haben das Soundboard übernommen“, erinnert Kantner sich. „Wir hatten Motorräder im Studio, Lachgastanks, überall Marihuana. Rauch stieg aus den Brettern auf. Weil Jacks Bass überlastet war. Wir haben mit jedem Knopf experimentiert.“ Mit diesem Album trat er auch als de facto-Anführer der Band zurück und trug mehr als Songwriter und Sänger bei.

Obwohl es sich um einen recht geradlinigen – und ziemlich rauchigen – Rocksong handelte, der mit einer radiotauglichen Länge von 3:11 aufwartete, schaffte es das von Kantner geschriebene „Watch Her Ride“ nur auf Platz 61 der Hot 100. The Airplane war nun eine psychedelische Rockband, deren Tage der Hit-Singles hinter ihnen lagen. Obwohl sie immer noch Mainstream genug waren, dass Perry Como sie 1968 einlud, in einem seiner TV-Specials aufzutreten.

„Won’t You Try/Saturday Afternoon“ (1967)

„Won’t You Try/Saturday Afternoon“ verkörpert die Schatten, die auf der Schattenseite des Hippie-Ideals lauern. Es ist Kantners Hymne an Frieden und Liebe. Mit einer subtilen Seite von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Oberflächlich betrachtet verströmen die unbeschwerten Harmonien und das luftige Arrangement des Titels blumige Süße. Aber die gewundene, aufgewühlte Dunkelheit von Kantners verzerrter Gitarre – zusammen mit Zeilen wie „Won’t you try with love before you’re gone?“ – deutet auf die Erkenntnis hin, dass die Entropie jeden ereilt.

„Crown of Creation“ (1968)

1968 erhielt Kantner einen Anruf von jemandem von der Demokratischen Partei. „Sie wollten, dass wir einen Song für sie schreiben. Und ich las gerade ein Buch namens Rebirth von John Wyndham und spielte ein kleines Blues-Lick, das ich von Jorma gestohlen hatte“, erinnerte er sich 2012. „Ich habe das alles nur aus Spaß zusammengestellt. Weil ich wusste, dass sie den Text nie verwenden würden, wenn sie ihn lesen würden.“

Nun, irgendjemand muss den Text gelesen haben. Die Demokraten verwendeten ‚Crown of Creation‘ nicht. Hubert Humphrey hatte 1968 schon genug Probleme, ohne einen Wahlkampfsong auszuwählen, der auf einem Roman über telepathische Mutanten basiert, die darum kämpfen, der religiösen Verfolgung im postapokalyptischen Labrador zu entkommen. Aber als eines der ersten Lieder von Kantner, das direkt von Science-Fiction beeinflusst wurde, zeigte „Crown of Creation“ die Richtung an, in die sich sein Songwriting entwickelte.

„We Can Be Together“ (1969)

Nur wenige Monate nachdem die MC5 mit Elektra um die Äußerung von „Motherfucker“ auf Kick Out the Jams gekämpft hatten, warf Paul Kantner dasselbe Wort in „We Can Be Together“. Das Lied ist eine der brutalsten und aufrührerischsten Aussagen von Jefferson Airplane. Und bedient sich aller negativen Stereotypen der Gegenkultur. „Wir sind obszön, gesetzlos, abscheulich, gefährlich, schmutzig, gewalttätig und jung“. Bevor es die M-Bombe fallen lässt und verkündet: „Wir sind die Kräfte des Chaos und der Anarchie.“ Never Mind the Bollocks sollte noch acht Jahre auf sich warten lassen.

„Wooden Ships“ (1969)

An einem Wochenende im Jahr 1968 hingen Paul Kantner und Stephen Stills in Fort Lauderdale auf David Crosbys Boot ab – einem 18 Meter langen Schoner, den der König der Folk-Rock-Harmonie auf den Namen Mayan getauft hatte. „Ich war kurzerhand aus den Byrds rausgeworfen worden. Und hatte etwas Zeit zur Verfügung“, erinnerte sich Crosby später. „Ich war dort unten. Und habe einfach nur rumgehangen.“

Als Stills und Kantner dann da waren, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Gitarren ausgepackt wurden. „Ich hatte diese Reihe von Akkorden, die ich schon lange spielte. Und die ich wirklich, wirklich liebte“, erinnerte sich Crosby. „Wir saßen in der Hauptkabine des Bootes herum. Und fingen an, herumzuspielen, wie wir es natürlich taten.“ Kantner und Stills steuerten jeweils ein paar Strophen bei. Sie entwarfen eine allegorische Geschichte über die Überlebenden einer zukünftigen Apokalypse auf hoher See. Das Bild von „Holzschiffen auf dem Wasser, sehr frei und unbeschwert“ stammte von Kantner.

„Wooden Ships“ wurde schließlich zu einem spacigen Highlight von Crosby, Stills and Nashs selbstbetiteltem Debütalbum aus dem Jahr 1969. Im darauffolgenden Jahr tauchte es in einer dunkleren, kantigeren Version auf dem Album Volunteers von The Airplane auf. In seiner ursprünglichen Rezension im Rolling Stone schrieb der Kritiker Ed Ward, dass „Paul Kantner Wooden Ships neues Leben eingehaucht hat. Der Song wirkt eher wie ein verzweifelter Schrei als die Version von Crosby, Stills & Nash. Es ist eine epische Darbietung. Und eine der besten, die The Airplane je gemacht haben.“

„Volunteers“ (1969)

Monate vor ihrem Auftritt in Woodstock begaben sich Jefferson Airplane in ein Studio in San Francisco, um ihr lang erwartetes fünftes Album, Volunteers, aufzunehmen. Der Titelsong, geschrieben von Paul Kantner und Marty Balin, schien ein eindeutiger Aufruf zu einer neuen amerikanischen Revolution zu sein. Auch wenn die Inspiration aus einer unerwarteten Quelle kam.

„Es wurde politisch, aber es begann nicht auf diese Weise“, sagte Marty Balin 1993. „Ich war aufgewacht, weil draußen vor der Villa Mülltonnen umfielen, und als ich hinausschaute, sah ich diesen Truck von Volunteers of America, also schrieb ich das auf und gab es Paul, und er schrieb den Song. Bumm. Die Leute haben alle möglichen Bedeutungen darin gesehen.“

„Mexico“ (1970)

Kurz nach seinem Amtseid im Januar 1969 fasste Präsident Richard Nixon den Plan, die Grenze zwischen Amerika und Mexiko zu schließen, um den stetigen Zustrom von Marihuana in die USA zu stoppen. Er nannte es Operation Intercept. Und das gefiel Jefferson Airplane überhaupt nicht. Grace Slick machte ihre Gefühle zu diesem Thema in den Texten von „Mexico“ sehr deutlich.

„Aber Mexiko steht unter der Fuchtel“, schrieb sie. ‚Eines Mannes, den wir Richard nennen. Und er ist gekommen, um sich König zu nennen. Aber er ist ein kleinköpfiger Mann.‘ Verrückterweise besuchte Slick dieselbe New Yorker Privatschule wie Nixons Tochter Tricia. Nicht lange nach der Veröffentlichung des Liedes wurde sie zu einem zehnjährigen Klassentreffen ins Weiße Haus eingeladen.

Slick tauchte mit Abbie Hoffman auf. „Ich hatte vor, Richard Nixons Tee mit LSD zu versetzen“, sagte sie 2011. ‚Aber als Abbie und ich in der Schlange standen, ließ mich ein Sicherheitsbeamter nicht hinein. Er sagte: ‘Wir haben Sie überprüft. und Sie stellen ein Sicherheitsrisiko dar.“