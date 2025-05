Tom Petty And The Heartbreakers :: „Tom Petty And The Heartbreakers“ – Instant Classic Rock

Die 15 besten Live-Auftritte des Tom Petty

„Wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man es nicht verstehen“, sagte Tom Petty 2017 in seinem letzten Interview mit Rolling Stone über das Leben auf Tournee. ‚Und wenn man nicht wirklich erfahren ist, wird man scheitern.‘ Während seiner mehr als vier Jahrzehnte langen Karriere scheute der Rock and Roll Hall of Famer nie vor der Bühne zurück.

Aber 2016 begann sogar Tom Petty, das Ende des Tunnels zu sehen. „Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich dachte, dass dies vielleicht das letzte große Konzert sein könnte“, sagte er zu RS . Aber Petty trat fast bis zum Schluss auf. Sein letztes Konzert gab er am 25. September im Hollywood Bowl. Nur eine Woche vor seinem Tod. Hier ist unsere Zusammenfassung einiger seiner besten Momente auf der Bühne.

„Listen to Her Heart“ (1978)

Nach der verhaltenen Resonanz auf ihr selbstbetiteltes Debütalbum starteten Tom Petty and the Heartbreakers nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „You’re Gonna Get It!“ im Jahr 1978 eine Werbekampagne. Die in vielerlei Hinsicht über ihre Karriere entschied. Die Aufnahmen für das Album waren alles andere als ideal verlaufen.

„Es war, als hätte eine unglaubliche Apathie die Band erfasst“, sagte Petty. Aber ihre Live-Auftritte waren tight und energiegeladen. „Listen to Her Heart“, die einzige Singleauskopplung des Albums, wurde regelmäßig bei Promo-Gigs gespielt. Darunter auch in der Late-Night-Rockshow „The Old Grey Whistle Test“ der BBC, zu der Petty mit einer Pilotenbrille und einer Flying-V-E-Gitarre erschien.

„Shadow of a Doubt“ (1980)

Damn the Torpedoes veränderte alles für Petty. Zuvor war er bankrott und in Rechtsstreitigkeiten mit seinem Plattenlabel MCA verwickelt. Aber das 1979 erschienene Dreifach-Platin-Album, das Platz zwei der Charts erreichte, brachte mit „Don’t Do Me Like That“ und „Refugee“ zwei Hit-Singles hervor.

Außerdem machte es Petty zu einer weltweiten Sensation. Die anschließende Tournee zum Album dauerte bis zum folgenden Sommer. Und umfasste auch einen Auftritt in der kurzlebigen TV-Show „Fridays“ in Los Angeles. Dort spielte die Band einen der besten Songs des Albums, „Shadow of a Doubt (A Complex Kid)“. Mit Ausnahme des Bridge School Benefit 1986 spielte Petty den Song in den folgenden Jahren mehr als zwei Jahrzehnte lang nicht mehr. Bis er ihn 2002 auf seiner Tournee zum Album „The Last DJ“ wieder in sein Repertoire aufnahm.

„Breakdown“ (1985)

Im Sommer 1985, als er im Wiltern Theatre in L.A. für zwei Konzerte auf die Bühne trat, aus denen das erste Live-Album seiner Band, „Pack Up the Plantation: Live!“, hervorging, hatte Petty eine schwierige Zeit hinter sich. Der ursprüngliche Bassist Ron Blair verließ die Gruppe während der anstrengenden Aufnahmen zu „Southern Accents“ aus dem Jahr 1985, in deren Verlauf Petty so frustriert war, dass er vor Wut gegen eine Wand schlug. Und sich die linke Hand brach. Bei den Auftritten im Wiltern waren Petty und der Band jedoch keine Spuren von Erschöpfung anzumerken. Die Gruppe spielte unbekannte Coverversionen. Holte Stevie Nicks auf die Bühne. Und riss das Publikum mit mitreißenden Interpretationen ihrer Hits, darunter ihr früher Hit „Breakdown“, von den Sitzen.

„Like a Rolling Stone“ mit Bob Dylan (1986)

Drei Wochen nach Beginn ihrer „True Confessions“-Welttournee 1986 engagierten Bob Dylan und Petty ein professionelles Kamerateam, um zwei Konzerte im Entertainment Centre in Sydney, Australien, für ein HBO-Konzert-Special zu filmen. Dylan hatte 1985 beim ersten Farm Aid zum ersten Mal mit Petty und den Heartbreakers gespielt.

Aber Jahre später blickte er mit Enttäuschung auf ihre gemeinsame Tour zurück. „Tom war auf dem Höhepunkt seiner Karriere und ich am Tiefpunkt“, schrieb er 2004 in seinen Memoiren „Chronicles“. Petty sah das anders. In dem 2005 erschienenen Buch „Conversations With Tom Petty“ von Paul Zollo sagte er: „Es gab keinen einzigen Abend, an dem das Publikum nicht unglaublich begeistert war.“ An den meisten Abenden teilten sich die beiden die Bühne für mehrere Songs. Darunter Dylans „Knockin‘ on Heaven’s Door“ und ein mitreißendes „Like a Rolling Stone“.

„Free Fallin’“ mit Axl Rose (1989)

Dank des gigantischen Erfolgs von „Full Moon Fever“ war Tom Petty bei seiner Ankunft bei den MTV Video Music Awards 1989 zweifellos einer der heißesten Musiker der Welt. Das galt auch für Guns N‘ Roses, deren Album „Appetite for Destruction“ einige Jahre zuvor für Furore gesorgt hatte. Umso größer war die Überraschung, als GN’R-Sänger Axl Rose am Ende des Abends zu Petty und den Heartbreakers auf die Bühne kam, um gemeinsam „Free Fallin‚“ zu spielen. Bevor Petty und Rose den Abend mit einer legendären Version von „Heartbreak Hotel“ ausklingen ließen.

„Runnin‘ Down a Dream“ (1991)

Nachdem sie mit „Full Moon Fever“ gemeinsam Magie geschaffen hatten, überredete Petty den Produzenten des Albums, Jeff Lynne, sich den Heartbreakers im Studio anzuschließen. Um „Into the Great Wide Open“ aufzunehmen. Die gleichnamige Tournee zum Album von 1991 wurde auf der vergriffenen VHS-Veröffentlichung „Take the Highway Live“ festgehalten. Die Setlists der beiden Konzerte im November 1991 in Reno, Nevada, und Oakland, Kalifornien, enthielten vor allem Songs aus dem aktuellen Album. Aber auch eine ordentliche Portion Stücke aus „Full Moon Fever“. Darunter eine mitreißende Version von „Runnin‚ Down a Dream“.

„Swingin‘“ (1999)

„Swingin’“ erschien 1999 auf dem Album ‚Echo‘. Ein depressiv anmutendes Album, das auf das Scheitern von Pettys Ehe und einen seiner größten kommerziellen Flops bis dato folgte. Die dritte Single, in der Petty eine Beziehung mit einem Boxkampf vergleicht, bleibt jedoch einer der stärksten Songs des Sängers. „Swingin’„ war fast jeden Abend auf der ‚Echo‘-Tour zu hören. Aber Petty spielte es erst im vergangenen April beim New Orleans Jazz and Heritage Festival wieder.

„Learning to Fly“ mit Stevie Nicks (2006)

Für ihr erstes Konzert in ihrer Heimatstadt seit 13 Jahren und zur Feier ihres 30-jährigen Bandjubiläums nahmen Petty und die Heartbreakers ein Filmteam mit nach Gainesville, um die ausgelassene Stimmung für den Dokumentarfilm „Live From Gatorville“ einzufangen. Die Setlist des Abends umfasste ihre gesamte Karriere. Und enthielt auch eine Coverversion von „I’m a Man“ von den Yardbirds. Aber es war ein Gastauftritt von Stevie Nicks, der für Schlagzeilen sorgte. Petty stellte sie als „die kleine Schwester der Band“ vor. Und holte die Sängerin von Fleetwood Mac für mehrere Songs auf die Bühne. Darunter eine Coverversion des frühen Mac-Klassikers „Oh Well“, das legendäre Duett „Stop Draggin‘ My Heart Around“ und „Learning to Fly“.

„Tweeter and the Monkey Man“ (2013)

Anstatt wie die meisten Musiker seines Alters seine Hits zu spielen, machte es sich Petty 2013 zur Aufgabe, eine Reihe von elf Konzerten im New Yorker Beacon Theater und im Fonda Theatre in Los Angeles zu geben, bei denen er Raritäten in den Mittelpunkt stellte. Er spielte „Rebels“, „Wildflowers“ und „A Woman in Love (It’s Not Me)“. Aber eine der größten Überraschungen war „Tweeter and the Monkey Man“, ein Song der Traveling Wilburys, den er zusammen mit Bob Dylan geschrieben hatte.

„Das hat noch niemand gemacht. Also dachte ich mir einfach: ‚Das wäre interessant, das mal zu probieren‘“, sagte Petty kurz nach den Konzerten. Er erinnerte sich daran, dass seine Wilburys-Bandkollegen George Harrison und Jeff Lynne den Song ursprünglich für „zu amerikanisch“ gehalten hatten, sodass er und Dylan „den größten Teil des Nachmittags einfach nur da saßen. Und ihn am nächsten Tag überarbeiteten“.

„American Girl“ (2017)

In einer traurig-glücklichen Fügung hatten Petty und die Heartbreakers ihre Tour zum 40-jährigen Jubiläum im vergangenen Sommer als ihre letzte große Tour angekündigt. Sie nutzten diese Gelegenheit auf jeden Fall optimal. Die Band war in Topform und spielte ein monumentales Set, das typischerweise mit „Rockin‘ Around (With You)“, dem ersten Song ihres Debütalbums, begann. Und immer mit einer Zugabe von „American Girl“ endete.

Der letzte Auftritt endete mit einer ausgedehnten instrumentalen Coda und einer Verbeugung. Selbst bis zum Schluss war Petty ein vollendeter Showman. „Wenn ich ein Fan wäre und sie nicht ‚American Girl‘ oder ‚Free Fallin‘ spielen würden, wäre ich enttäuscht.“