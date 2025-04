Die 20 besten Musikvideos von Madonna

Madonnas erstes Album wurde im Juli 1983 veröffentlicht. Nur zwei Jahre nach der Gründung von MTV. Und keine Künstlerin hat das Medium so erobert wie die „Queen of Pop“. Um die unübertroffene Karriere der Material Girls in Bezug auf visuelle Experimente, Transformation und Innovation zu würdigen, präsentieren wir Ihnen die Geschichten hinter der Entstehung der 20 besten Musikvideos der Sängerin. Von kontroversen Blockbustern wie „Like a Prayer“ bis hin zu introspektiven Epen wie „Frozen“.

1. „Express Yourself“ (1989)

Die erste Zusammenarbeit von Madonna mit dem gefeierten Regisseur von Fight Club und Social Network, David Fincher, ist auch ihre bisher ambitionierteste Videoarbeit. Und mit 5 Millionen Dollar das teuerste Video, das zu dieser Zeit jemals gedreht wurde.

„Express Yourself„ ist stark von Fritz Langs Klassiker Metropolis aus dem Jahr 1927 mit seiner futuristischen Stadtlandschaft und surrealen Fabrikszenen beeinflusst. Eine perfekte Verschmelzung von Finchers expressionistischen Impulsen und Madonnas wandelbarer Anziehungskraft.

„Wir haben uns zusammengesetzt und alle Ideen, die uns einfielen, verworfen“, sagte Madonna. Sie spielte verschiedene verführerische Charaktere. Eine Marlene-Dietrich-ähnliche Figur im Hosenanzug, eine kokette Frau in einem Korsett, die mit den Hüften wackelt. Eine unterwürfige Ehefrau, die halbnackt an ein Bett gekettet ist. „Bei diesem Film hatte ich den größten Einfluss“, sagte Madonna. „Ich habe alles überwacht. Den Bau der Kulissen, die Kostüme aller. Ich hatte Besprechungen mit dem Maskenbildner, dem Friseur und dem Kameramann. Mit allen. Casting, die richtige Katze finden. Einfach alles. So ähnlich wie einen kleinen Film zu drehen.“

2. „Ray of Light“ (1998)

„Es war wahrscheinlich bis heute der längste Dreh für ein Musikvideo“, erinnert sich Regisseur Jonas Åkerlund, der nach New York, Los Angeles und Las Vegas reiste, um den schnellen Schnitt und den ‚Cut-and-Paste‘-Look von ‚Ray of Light‘ zu erhalten. Der Clip hatte eine ähnliche Atmosphäre wie der Arthouse-Favorit Koyaanisqatsi von 1982. Den Åkerlund nie gesehen hatte. Und eine hektische Energie, die zum „Electronica“-Stil des Songs passte.

„Wir hatten dieses Diagramm, das ich während der gesamten Produktion in meiner Tasche hatte“, erinnert sich Åkerlund. „Nehmen wir an, man nimmt etwa alle 10 Sekunden ein Bild auf. Dann muss man das 30 Minuten lang machen, um etwa fünf Sekunden zu erhalten. Jede Aufnahme war einfach eine Riesensache.“

Die harte Arbeit zahlte sich aus. Obwohl sie im Laufe ihrer Karriere fast 70 Musikvideos drehte, ist „Ray of Light“ das einzige, das einen MTV Video Music Award für das Video des Jahres gewann. Åkerlund sagt: „Ich habe nicht wirklich daran gedacht, die VMAs zu gewinnen. Aber es hat mein Leben verändert.“

3. ‚Open Your Heart‘ (1986)

„Zu dieser Zeit befanden wir uns in einer Phase, in der wir mit einer Art von Freiheit in Bezug auf den Körper, die Sexualität und dergleichen experimentierten“, sagt der Regisseur Jean-Baptiste Mondino. ‚Die Peepshow war also eine Idee, die ich hatte.“ Mit Madonna in der Rolle einer Stripperin in einem schwarzen Bustier war „Open Your Heart“ der erste eindeutig gewagte Clip der Sängerin.

Aber es war nicht nur ein Schockstück. „Open Your Heart“ war eine Mischung aus Federico Fellini und Bob Fosse. Und zeigte Gemälde der Art-Deco-Künstlerin Tamara de Lempicka an der Außenseite des Clubs. Dazu eine bunte Besetzung kühl wirkender Charaktere. An einer Stelle lehnte sich Madonna in einer beeindruckenden Synergie zurück und reproduzierte auf brillante Weise das mittlerweile ikonische Coverfoto ihres 1986 erschienenen Albums True Blue, auf dem „Open Your Heart“ zu hören war. „Sie macht das Bild, wissen Sie?“, sagt Mondino. ‚Sie gibt dir den Stoff. Du musst bereit sein, ihn zu ergreifen.“

4. „Take a Bow“ (1994)

„Es gab mehrere Male, als der Film wegen der Einmischung von PETA abgesagt werden sollte“, erinnert sich Regisseur Michael Haussman an diese heiße Liebesgeschichte, die in Spanien mit dem echten Stierkämpfer Emilio Muñoz gedreht wurde. „Der Stier wurde nie verletzt. Überhaupt nicht“, sagt Haussman.

„Wenn man sich das Filmmaterial ansieht, ist es ziemlich beeindruckend, was er macht. Er kämpft nicht nur dagegen an. Er kämpft wunderschön dagegen an. Es ist großartig.“ Dennoch waren Tierschutzorganisationen wütend. „Wir mussten die Polizei in meinem Büro haben, die unsere Post öffnete und nach Briefbomben suchte“, sagt Haussman. „Der Produzent hatte eine Rose mit Klebeband an seiner Tür befestigt, auf der stand: ‚Hasta la vista, Baby!‘ Alles mögliche wirklich gruselige Zeug.“

5. „Like a Prayer“ (1989)

Brennende Kreuze, Stigmata, eine Heiligenikone, die zum Leben erwacht und den Freuden des Fleisches erliegt. Die Bilder in „Like a Prayer“ sorgten für so viel Aufruhr, dass Pepsi eine 5-Millionen-Dollar-Werbekampagne mit dem Song stoppte. „Ich wusste, dass wir einige große Knöpfe drücken würden. Aber ich habe den Einfluss und die Engstirnigkeit der fundamentalistischen Religion und des Rassismus in diesem Land und der Welt irgendwie unterschätzt“, sagt Regisseurin Mary Lambert.

„Ich denke immer, dass meine Arbeit, wenn sie erfolgreich ist, über meine Absichten hinausgeht. Und in diesem Fall war das definitiv der Fall.“ Madonna wollte sich ursprünglich direkter auf rassistische Gewalt konzentrieren. Aber sie und Lambert überarbeiteten und erweiterten das Konzept, um Sex und Religion miteinander zu verbinden. Und besetzten den Schauspieler Leon Robinson als schwarzen Heiligen. Vermutlich Martin de Porres, den Schutzpatron der Menschen gemischter Herkunft.

„Warum nicht ein schwarzer Jesus?“, fragt Lambert. „Warum kann man sich nicht vorstellen, ihn zu küssen? Ich wollte die Beziehung zwischen sexueller und religiöser Ekstase zeigen.“ Madonna fasste die Botschaft des Clips kurz und bündig zusammen. Sie sagte der New York Times im Jahr 1989 : „Kunst sollte kontrovers sein. Und das ist alles, was dazu zu sagen ist.“

6. „Rain“ (1993)

Die Clips von Regisseur Mark Romanek für Lenny Kravitz und En Vogue waren energiegeladene, laute Veranstaltungen. Die Madonnas Aufmerksamkeit erregten. Und so bat sie ihn, für diesen üppigen Erotica-Track hinter die Kamera zu treten. „Ich habe sie eigentlich abgelehnt. Weil ich dachte, dass der Song wirklich romantisch ist, und ich wusste zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben nicht wirklich, was ich mit etwas Romantischem anfangen sollte“, sagte Romanek.

Schließlich stimmte er zu. Und entwickelte ein futuristisches Konzept. Dazu die einzigartige Idee, ein Video innerhalb eines Videos zu inszenieren. Madonna war von der Idee zunächst nicht überzeugt. „Dieser Song ist wie Wuthering Heights. Er sollte schwarz-weiß und romantisch sein“, sagte Madonna zu Romanek.

Aber die Vision des Regisseurs setzte sich durch. Madonna wandte sich an Jean-Luc Godard, um ihn als Regisseur für das Video zu gewinnen. Als er ablehnte, versuchte sie es bei Federico Fellini. Der ebenfalls ablehnte. Schließlich entschieden sie sich für den experimentellen Komponisten Ryuichi Sakamoto. Weil er laut Romanek „eine attraktive japanische Ikone“ war.

7. „Papa Don’t Preach“ (1986)

Mit „Papa Don’t Preach“ begann Madonna, Musikvideos eher als Kurzfilme denn als Werbeclips zu behandeln. Sie verleiht ihrer Figur – einem Teenager, der ihrem strengen Vater (gespielt von Danny Aiello) eine ungeplante Schwangerschaft offenbart – einen reifen, sympathischen Ton, der weit von ihrem Sexbomben-Image entfernt ist. „Wir sprachen darüber, dass wir ein Umfeld aus der Arbeiterklasse erschließen wollten. Da sie zu diesem Zeitpunkt bereits „Material Girl“ und „Like a Virgin“ und andere Sachen gemacht hatte, die sehr glamourös und stilisiert waren“, sagt Regisseur James Foley.

Das Video wurde an drei Tagen in Staten Island und Manhattan gedreht. Foley erinnert sich, dass die Stimmung trotz des ernsten Inhalts des Liedes „purer Spaß“ war. „Niemand machte sich Gedanken über die gesellschaftliche Bedeutung des Songs“, sagt er. „Wir wollten ihn einfach nur so laut wie möglich spielen.“

8. „Vogue“ (1990)

Madonnas dritte Zusammenarbeit mit dem Regisseur David Fincher ist ein Kaleidoskop der klassischen Filmstar-Ikonografie und eine energiegeladene Darstellung des „Vogueing“. Eines Tanzes, der in der Underground-Schwulenclubszene geboren wurde.

Bemerkenswert ist, dass das elegante Video in Rekordzeit für eine Single vorbereitet wurde, die im Schnellverfahren veröffentlicht wurde. „Wir haben das Ding so schnell wie möglich zusammengeschnitten“, erinnert sich Fincher. „Wir haben das Video in etwa 16 Stunden gedreht. Das war’s. Sie stieg ins Flugzeug und ging auf ihre Welttournee.“

9. ‚„Like a Virgin“ (1984)

„Wir sind mit einem Haufen verdammter Spinner nach Venedig gefahren“, sagte Jeff Ayeroff, Creative Director von Warner Bros. „Ich weiß nicht, was wir ausgegeben haben – 150.000 $? 175.000 $? – aber es war weit mehr, als wir jemals für ein Video ausgegeben hatten.“

Für ihre zweite Zusammenarbeit filmte die Regisseurin Mary Lambert den Popstar auf Gondeln in venezianischen Kanälen und stellte sie einem Löwen zur Seite. Lambert erinnert sich. „Irgendwann fing der Löwe an, Madonnas Scham zu beschnuppern. Ich dachte, sie wäre erledigt.“

10. „Cherish“ (1989)

Die Freundschaft zwischen dem Fotografen Herb Ritts und Madonna entstand schon früh in ihrer Karriere. Ritts fotografierte das Cover für das Album True Blue von 1986 sowie Madonnas viertes Rolling Stone-Cover im Jahr 1987.

Aber was Madonna wirklich von Ritts wollte, war, dass er Musikvideos drehte. „Sie fragte mich immer wieder. Ich sagte, dass ich wirklich nicht das Geringste über bewegte Bilder wisse“, sagte Ritts 1999 in einem Interview.

„Schließlich habe ich bei einem Job auf Hawaii mit einer kleinen Super-8-Kamera geübt. Und als ich zurückkam, sagte ich, dass ich es kann. Zwei Wochen später habe ich ‚Cherish‘ gedreht. Ich habe Regie geführt und auch die Kameraarbeit gemacht. Es war belebend.“ In dem Video tollt Madonna verspielt in Schwarz-Weiß am Strand herum. Und taucht sogar in das eigentlich eiskalte Wasser ein. Ritts sagte: „Sie war ein echter Profi.“

11. ‚Material Girl‘ (1985)

„Ich habe mich schon immer sehr für Marilyn Monroe interessiert. Für ihr Leben und ihre Persönlichkeit. Madonna und ich teilten diese Faszination“, sagt Regisseurin Mary Lambert. „Ich habe mir die Tanzszene aus Gentlemen Prefer Blondes etwa eine Million Mal mit [dem Choreografen] Kenny Ortega angesehen, der sie [im Video] brillant neu interpretiert hat.“

Mittlerweile hat diese Hommage an Marilyn Monroes Film von 1953 wahrscheinlich genauso viele Nachahmer gefunden wie das Original. Taylor Swifts Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2014 mit „Shake It Off“ war definitiv mehr Madge als Norma Jean. Lambert über Swift: „Ich finde sie großartig und war geschmeichelt.“

12. „Justify My Love“ (1990)

MTV weigerte sich, diesen von Jean-Baptiste Mondino inszenierten Clip zu spielen, der Bilder von S&M, Gruppensex und sogar einige nackte Brüste zeigte – aber die findige Madonna verwandelte die Kontroverse in die meistverkaufte „Videosingle“ aller Zeiten. „Die ganze Idee bestand darin, uns drei Tage und zwei Nächte lang ohne Regeln in diesem Hotel einzuschließen“, sagt Mondino. „Niemand durfte das Hotel verlassen. Es war sehr seltsam, weil wir nicht wussten, wann wir den Film drehten und wann es real war, verstehen Sie? Die Dinge passierten einfach. Als ich am letzten Morgen aufwachte und nach Hause zurückkehren musste, fühlte ich mich auf dem Bürgersteig sehr seltsam.“

13. „Oh Father“ (1989)

Madonna hat tief in sich gegraben für dieses von David Fincher inszenierte Mini-Epos, das sich auf Citizen Kane bezieht. Und vom Tod ihrer Mutter, ihrer schwierigen Beziehung zu ihrem Vater und ihrer stürmischen Ehe mit Sean Penn handelt. „Es ist mein autobiografischstes Werk“, sagte sie. In einer verstörenden Szene tritt ein junges Mädchen an den Sarg ihrer Mutter heran. Und stellt fest, dass die Lippen der Toten zugenäht wurden. Ein Bild, das angeblich von Madonnas Erinnerungen an die Beerdigung ihrer eigenen Mutter inspiriert wurde.

14. „Bedtime Story“ (1995)

Die Idee für diesen Clip kam auf, als Madonna den Regisseur Mark Romanek ansprach, um das Video für den 1992er Erotica Track „Bad Girl“ zu drehen. Als sie sich trafen, brachte Madonna ein einzelnes Kunstwerk als Inspiration mit. „Es war dieses sehr surreale, dunkle, bernsteinfarbene, etwas verstörende Gemälde. Und ich kannte Madonna nicht. Also war ich wirklich überrascht, dass dies ihr Kunstgeschmack war“, erinnerte sich Romanek.

Als er einige Jahre später das pulsierende, von Björk geschriebene „Bedtime Story“ hörte, wusste er, dass er ein Mittel gefunden hatte, um das, was er als „malerischen Surrealismus“ bezeichnete, zur Geltung zu bringen. Romanek vertiefte sich in die Geschichte der Surrealistinnen. Und würdigte insbesondere die Malerinnen Leonora Carrington und Remedios Varo mit aufwendigen visuellen Effekten. Das Endergebnis kostete Berichten zufolge 5 Millionen US-Dollar. Und war damit ihr teuerster Clip seit „Express Yourself“.

15. „Human Nature“ (1995)

Nach einem Jahrzehnt sexuell aufgeladener Arbeit widmeten sich Madonna und Jean-Baptiste Mondino mit augenzwinkerndem Humor erotischen Themen. In Bondage-Kleidung lacht Madonna, schneidet Grimassen und diszipliniert ihren Chihuahua mit einer Reitgerte. „S&M ist ein Spiel“, sagt Mondino. „Es ist düster. Es sieht düster aus, Aber ich denke, die Leute haben Spaß.“

16. „Burning Up“ (1983)

Dieses Zeugnis der „Alles ist erlaubt“-Ära des frühen MTV war das Werk von Steve Barron, der zu dieser Zeit sehr gefragt war, nachdem er Videos wie Michael Jacksons „Billie Jean“ und Eddy Grants „Electric Avenue“ erfolgreich gedreht hatte. Barron war von „Burning Up“ nicht begeistert. Nahm den Job aber an. An ihr erstes Treffen, das in Madonnas Wohnung stattfand, erinnert er sich. „Sie war nackt bis auf ein paar Höschen. Und machte auf dem Boden vor einem riesigen Lautsprecher und Verstärker Übungen. Das waren wirklich die einzigen Möbelstücke in der Wohnung. Sie schien sehr selbstbewusst zu sein.“

Barron hatte eine ganze Reihe von Ideen und drehte an zwei Abenden in L.A. Irgendwann geriet ein riesiger Kran am Set ins Wanken. Und wäre beinahe auf Madonna gefallen. „Sie wäre zu 100 Prozent tot gewesen“, sagt Barron. „Ich habe ihr das an diesem Abend nie gesagt, weil ich ihr keine Angst machen wollte.“

17. „Frozen“ (1998)

Regie bei diesem kunstvollen Video führte Chris Cunningham, dessen Arbeit an Aphex Twins gruseligem „Come to Daddy“ Madonnas Aufmerksamkeit erregte. „Frozen“ war visuell atemberaubend. Mit Madonna in wallendem Schwarz vor einer kargen Wüstenkulisse. Die Produktion war jedoch nicht einfach: „Wir dachten daran, es in Island zu drehen“, sagte sie 1998. „Aber dann dachte ich: ‚Weißt du was, ich werde frieren. Ich werde mich elend fühlen.‘ Also sagte ich: ‚Lasst es uns in der Wüste drehen, da wird es warm sein.‘ Aber dann kamen wir dort an und es waren etwa 20 Grad unter Null. Und ich war barfuß.“

18. „Music“ (2000)

Das „Music“-Video, das sich um einen Mädelsabend dreht, wurde im April 2000 gedreht, als Madonna mit ihrem Sohn Rocco schwanger war. „Ich dachte nicht, dass das ein Problem wäre“, sagt Regisseur Jonas Åkerlund. Madonna war anderer Meinung. Und verbrachte den Großteil des Videos in einem Pelzmantel.

„Music“ war für viele Amerikaner die erste Begegnung mit dem Komiker Sacha Baron Cohen, der einen Limousinenfahrer spielte. „Ich erinnere mich an eine Sache“, sagt Åkerlund. „Wir hatten eine große Diskussion. ‚Filzhut oder Cowboyhut?‘ Jedes Mal, wenn ich zu einer Madonna-Show gehe und all die Leute mit Cowboyhüten sehe, denke ich: ‚Das hätte ein Filzhut sein können, Alter!‘“

19. „Fever“ (1993)

„Mein Konzept war, dass sie eine Art Jeanne d’Arc ist“, sagt Regisseur Stéphane Sednaoui. „Ich wollte sie als provokative Heilige. Als jemanden, der seine Meinung sagt und die Wahrheit sagt. Und bereit ist, dafür zu brennen. Ich erinnere mich, dass der große Boss bei Maverick besorgt war, dass ich sie verbrennen würde.“

Madonna geht in dem Clip zwar nicht in Flammen auf. Aber sie ist eindrucksvoll mit silberner Körperbemalung bedeckt. „Sie dachten: ‚[Lasst uns] etwas machen, das nicht die Madonna ist, die wir kennen. Mehr Pop, mehr Disco, mehr Club‘“, erinnert sich Sednaoui. „Ich glaube, deshalb hat sie sich voll darauf eingelassen: ‚Okay, lasst uns malen‘.“

20. ‚Hung Up‘ (2005)

Wochen bevor Madonna den Clip für die Abba-inspirierte Leadsingle von Confessions on a Dance Floor, drehen sollte, hatte sie ein Missgeschick beim Reiten, bei dem sie sich mehrere Knochen brach. Aber sie schaffte es trotzdem, einen langärmeligen rosa Turnanzug anzuziehen. Und mit Begeisterung in einem Proberaum herumzutanzen.

„Sie war so ein Profi. Sie ist einfach vom Pferd gefallen!“, sagte Regisseur Johan Renck, der ihre Segmente aus einem dreistündigen Dreh zusammenstellte. Und Pausen einlegte, damit Madonna mit ihren starken Schmerzen zurechtkommen konnte. Renck, der in letzter Minute für David LaChapelle eingesprungen war, hatte keine Zeit, das Konzept des Tanzens auf der Straße zu überdenken: „Ich mag es, mich auf etwas einzulassen, ohne zu wissen, was wir tun und warum. Man muss einfach mit dem Chaos zurechtkommen, wissen Sie?