Madonna bietet Belohnung für verschwundene Coachella-Outfits: „Sie sind ein Teil meiner Geschichte“

Madonna hatte ihren Coachella-Auftritt perfekt geplant. Die Pop-Legende erschien überraschend beim Headliner-Set von Sabrina Carpenter am Freitag – 20 Jahre nachdem sie im Dance Tent zur Unterstützung von „Confessions on the Dance Floor“ aufgetreten war. Sie ehrte das Jubiläum, indem sie dieselben Stiefel, dasselbe Korsett und dieselbe Jacke trug wie damals. Alles schien nach Plan gelaufen zu sein, bis Madonna nach dem Set bemerkte, dass die Stücke aus ihrem persönlichen Archiv verschwunden waren.

„Dieser Moment des vollen Kreises hatte eine ganz eigene Wucht – bis ich feststellte, dass die Vintage-Stücke, die ich trug, verschwunden sind: mein Kostüm, das aus meinem persönlichen Archiv geholt wurde – Jacke, Korsett, Kleid und alle anderen Kleidungsstücke“, schrieb Madonna in einem Statement in den sozialen Medien. „Das sind keine bloßen Klamotten, sie sind ein Teil meiner Geschichte.“ Die Künstlerin bietet eine Belohnung für die sichere Rückgabe der Stücke an. „Weitere Archivstücke aus derselben Ära sind ebenfalls verschwunden“, fuhr sie fort. „Ich hoffe und bete, dass irgendeine gütige Seele diese Dinge findet und sich bei meinem Team meldet: Infomaverick2026@gmail.com.“

Bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit Carpenter performte Madonna „Vogue“, „Like a Prayer“ und „Get Together“. Außerdem präsentierte sie erstmals „Bring Your Love“ aus ihrem kommenden Album „Confessions II“. „Ich habe ein paar Dinge, die ich loswerden möchte“, sagte sie auf der Bühne. „Vor zwanzig Jahren habe ich bei Coachella gespielt. Ich war im Dance Tent, und es war das erste Mal, dass ich ‚Confessions on the Dance Floor‘, Teil eins, in Amerika aufgeführt habe.“

Voller Kreis, bitterer Nachgeschmack

Sie ergänzte: „Das war ein unglaublicher Moment für mich – und ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, zwanzig Jahre später wieder hier zu sein, in denselben Stiefeln, demselben Korsett, der Jacke von vorhin, derselben Gucci-Jacke. Es ist wie ein Kreis, der sich schließt, und das bedeutet mir sehr viel.“

„Confessions II“ wird Madonnas erstes Album seit „Madame X“ aus dem Jahr 2019 sein. Es erscheint am 3. Juli. Bleibt zu hoffen, dass ihre Klamotten bis dahin wieder auftauchen.