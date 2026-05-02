Madonna und Sabrina Carpenter: Ihre Single „Bring Your Love“ hören

Madonna bietet Belohnung für verschwundene Coachella-Outfits: „Sie sind ein Teil meiner Geschichte“

Madonna und Sabrina Carpenter haben ihre gemeinsame Single „Bring Your Love“ offiziell veröffentlicht. Das Duo hatte den Track erstmals bei Carpenters Headliner-Auftritt auf dem Coachella-Festival präsentiert, wo Madonna als Überraschungsgast auf der Bühne erschien.

Die schwungvolle Dancenummer, produziert von Madonna und Stuart Price, wird auf Madonnas kommendem Album „Confessions II“ erscheinen, das am 3. Juli via Warner Records herauskommt. Das Album knüpft an Madonnas 2005er-Platte „Confessions on a Dance Floor“ an. Zuvor hatte die Sängerin bereits die Single „I Feel So Free“ geteilt.

„Die Leute glauben, Dancemusic sei oberflächlich – aber sie liegen völlig falsch“, sagte Madonna in einem Statement zu „Confessions II“. „Der Dancefloor ist kein bloßer Ort, er ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt.“

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Madonna über Tanz und Spiritualität

Über ihren gemeinsamen Ansatz mit Price fügte sie hinzu: „Wir müssen tanzen, feiern und mit unseren Körpern beten. Das sind Dinge, die wir seit Jahrtausenden tun – es sind im Grunde spirituelle Praktiken. Der Dancefloor ist ein ritueller Raum. Ein Ort, an dem man sich verbindet – mit seinen Wunden, mit seiner Verletzlichkeit. Raven ist eine Kunst. Es geht darum, die eigenen Grenzen auszuloten und sich mit einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verbinden. Klang, Licht und Schwingung formen unsere Wahrnehmung um. Sie ziehen uns in einen tranceartigen Zustand. Der Bass wiederholt sich – wir hören ihn nicht nur, wir spüren ihn. Er verändert unser Bewusstsein und lässt Ego und Zeit verschwimmen.“

Bei Coachella stieß Madonna zu Carpenter, um „Bring Your Love“ aus der Taufe zu heben und gemeinsam mit dem jüngeren Popstar Madonnas Klassiker „Vogue“ und „Like a Prayer“ zu performen.

„Vor genau zwanzig Jahren stand ich auf dem Coachella-Festival auf der Bühne. Ich war im Dance Tent, und es war das erste Mal, dass ich ‚Confessions on the Dance Floor‘, Teil eins, in Amerika gespielt habe“, sagte Madonna zu den Fans. „Das war ein unglaubliches Erlebnis für mich – und ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, zwanzig Jahre später zurückzukehren, in denselben Stiefeln, demselben Korsett, der Jacke, die ich vorhin trug, derselben Gucci-Jacke.“

Madonnas Dankesworte auf Instagram

Später schrieb sie auf Instagram: „Ich schwebe immer noch auf Wolke sieben seit Freitagabend bei Coachella! Danke an Sabrina und alle, die es möglich gemacht haben, ‚Confessions II‘ dorthin zurückzubringen, wo alles begann – das war ein unglaublicher Moment! Ein Augenblick in der Geschichte, den ich niemals vergessen werde!“