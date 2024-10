Die 20 besten politischen Filme

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 20 „Bulworth“ (1998)

„Bulworth“ ist eine vernichtende Kritik an der Dreieckspolitik der Clinton-Ära, die stark von der hässlichen Rassenpolitik dieser Ära geprägt ist. Der Film ist eine urkomische Satire und ein paranoider Fiebertraum von Anfang bis Ende. Warren Beatty war Co-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller von Jay Bulworth, einem korrupten demokratischen Senator aus Kalifornien, der nach einer schlechten Wette eine Lebensversicherung in Höhe von 10 Millionen Dollar von einem Versicherungslobbyisten verlangt, um den Wünschen der Branche nachzukommen, bevor er einen Auftrag für sein eigenes Leben erteilt. Während er den Verstand verliert, beginnt Bulworth, viele Wahrheiten über die amerikanische Politik und die Vereinnahmung durch Unternehmen zu erzählen, während er unbeholfen rappt und darum kämpft, am Leben zu bleiben. Es ist kein perfekter Film, aber er hat es in sich. –Andrew Perez

19 „Secret Honor" (1984)

Als diese Ein-Mann-Produktion auf der Bühne debütierte, trug sie den Untertitel „Das letzte Testament von Richard M. Nixon“. Aber in der Filmversion, die von Robert Altman eindringlich inszeniert wurde, lässt es unser 37. Präsident in einem 90-minütigen, mit Kraftausdrücken gespickten Monolog richtig krachen. Der in Ungnade gefallene Tricky Dick spielt in den späten 1970er Jahren und verbringt einen qualvollen Abend damit, mit den Dämonen in seinem Kopf zu ringen, ertrinkt in Wut, Selbstmitleid und Alkohol. Philip Baker Hall war zu dieser Zeit noch relativ unbekannt, aber die Besetzung war perfekt: Er sieht Nixon nicht nur ähnlich, sondern verkörpert auch die beißende Verachtung und lähmende Unsicherheit des Mannes, wobei jedes seiner Worte eine unverblümte Antwort auf unsichtbare Feinde ist, die ihn längst besiegt haben. „Secret Honor„ ist eine fiktionale Variante eines der ruinösesten Staatsoberhäupter der Nation, und dieses klaustrophobische, reduzierte Drama widersteht der Versuchung, ein Monster zu vermenschlichen. Vielmehr zollt es Nixon genug widerwilligen Respekt, um ihm zu erlauben, bis zum bitteren Ende reuelos zu bleiben, und verwandelt sein letztes, wiederholtes ‚Fuck ‘em!“ in einen letzten Wutschrei in den Abgrund. – Tim Grierson

18 „Primary Colors" (1998)

Wer immer noch Sehnsucht nach den Clinton-Jahren hat, sollte sich dieses komplizierte, nuancierte Drama mit John Travolta als dem Bill-ähnlichen Jack Stanton, einem zutiefst fehlerhaften Gouverneur aus dem Süden, der für das Präsidentenamt kandidiert, noch einmal ansehen. Sicher, er ist charmant und gutaussehend, aber er ist auch furchtbar aalglatt – und er scheint ein Problem damit zu haben, seiner Frau Susan (eine entzückend frische Emma Thompson) treu zu sein. Basierend auf Joe Kleins fiktionalisiertem Bericht über den Präsidentschaftswahlkampf von 1992 ist Primary Colors eine faszinierende Zeitkapsel der Politik des späten 20. Jahrhunderts, einer inzwischen kuriosen vergangenen Ära, bevor George W. Bush, der 11. September, der Irakkrieg und Donald Trump unseren Diskurs zutiefst verroht haben und Clintons Indiskretionen im Vergleich dazu relativ unbedeutend erscheinen lassen. Unter der Regie von Mike Nichols und mit dem Drehbuch seiner langjährigen Kreativpartnerin Elaine May macht dieser freche Film keine Illusionen über die Doppelzüngigkeit und den Zynismus der Clinton-Ära. Schade, dass diese Eigenschaften in unserer Politik nur noch schlimmer geworden sind, seit er sein Amt niedergelegt hat. – T.G.

17 „Milk" (2008)

Sean Penns Oscar-prämierte – und unheimlich präzise – Darstellung der Titelfigur Harvey Milk, dem ersten schwulen Mann, der in Kalifornien in ein öffentliches Amt gewählt wurde, nämlich in den Stadtrat von San Francisco, ist das Hauptverkaufsargument von Gus Van Sants Biopic. Aber Milk selbst ist ein tiefgründigeres Werk als das. Der Schatten des Mordes an dem Stadtrat schwebt über dem Film, der damit beginnt, dass er ein Tonband aufnimmt, das im Falle seines Todes abgespielt werden soll – eine Tragödie, von der wir wissen, dass sie schließlich durch das Handeln seines Vorstandskollegen Dan White, gespielt von Josh Brolin mit kaum verhohlener innerer Zerrissenheit, verursacht wird. Van Sant fängt die beiden Pole in Milks Leben ein: die Euphorie seiner Wahl, ein Ergebnis seiner wirklich mitreißenden Persönlichkeit, und die Angst, die ihn verfolgt, sobald er sein Ziel erreicht hat. –Esther Zuckerman

16 „Dick" (1999)

Jeder Journalist liebt Die Unbestechlichen – wer möchte nicht eine Story aufdecken, die einen amtierenden Präsidenten zu Fall bringt? Der Film Dick wirft die Frage auf: Was wäre, wenn nicht hartnäckige Berichterstattung und die Verfolgung der Geldströme den Watergate-Skandal aufgedeckt hätten, sondern eine viel peinlichere Geschichte? Kirsten Dunst und Michelle Williams spielen zwei Teenager, die bei jedem Schritt in das Verbrechen hineinstolpern und zusammen als Hauptquellen von Bob Woodward und Carl Bernstein unter dem Pseudonym „Deep Throat“ dienen. Es ist eine großartige Parodie und eine Erinnerung für alle in den Medien, die es nötig haben, uns selbst nicht zu ernst zu nehmen. –A.P.

15 „Der Kandidat" (1964)

Gore Vidal – ein Mann, der sich mit politischen Dynastien und der Entstehung der „Beltway-Wurst“ auskennt – hat hier sein eigenes Stück adaptiert, in dem sich zwei allzu menschliche Kandidaten ihren Weg zur Nominierung ihrer Partei für die Präsidentschaft erkämpfen. Henry Fonda spielt William Russell, den ehemaligen Außenminister, der hofft, dass seine psychischen und ehelichen Probleme kein Hindernis für die Unterstützung der Partei darstellen. Cliff Robertson spielt Joe Cantwell, einen Senator mit dem Talent, seine scharfen antikommunistischen Tiraden in ein tragfähiges populistisches Programm umzuwandeln. (Jede Ähnlichkeit mit einem echten Kongressabgeordneten ist nicht im Geringsten zufällig.) Beide Männer befinden sich im Besitz von belastendem Material über die Vergangenheit des jeweils anderen – insbesondere Berichte über Russells psychologisches Profil und jemanden, der bereit ist, Gerüchte über Cantwells „unanständige“ Beziehungen während seiner Militärzeit zu bestätigen. Bald stellt sich die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, solch unappetitliche Informationen zu seinem Vorteil zu nutzen. Denken Sie nur daran: Es gab einmal eine Zeit, da war Ethik in der Politik tatsächlich eine Sache. –David Fear

14 „All the King's Men" (1949)

Das Buch von Robert Warren Penn, das nicht ganz frei auf dem Leben und der Karriere des Gouverneurs von Louisiana, Huey Long, basiert, wurde von Hollywood als potenzieller Oscar-Kandidat angesehen, noch bevor es den Pulitzer-Preis gewann – die Tatsache, dass Robert Rossens prestigeträchtige Verfilmung am Ende sieben Oscar-Nominierungen erhielt und drei davon gewann (darunter den Preis für den besten Film), sicherte ihr im Wesentlichen ihren Platz im Kanon der Politdramen. Aber selbst wenn man alle Auszeichnungen außer Acht lässt, ist dieser Film immer noch ein großartiges Beispiel dafür, wie sich alles von privaten Interessenvertretern über Experten für schmutzige Tricks bis hin zum Medienapparat verschwören kann, um eine politische Galionsfigur zu etablieren (oder zu zerstören). Und Broderick Crawfords theatralischer, herrlich übertriebener Willie Stark erinnert einen heute an jeden politischen Bonzen, ob aus dem Süden oder anderswo, der seine Rolle als „Mann des Volkes“ für seinen ganz persönlichen Vorteil ausgenutzt hat. – D.F.

13 „Willkommen Mr. Chance" (1979)

Hal Ashbys Verfilmung des Romans des Autors Jerzy Kosiński über einen geistig behinderten Mann, dessen Zen-Naivität zu einer Art spirituellem Rorschach für eine Gesellschaft wird, die in ihrer eigenen glasigen Selbstgefälligkeit dahintreibt, war eine perfekte Satire der späten Siebzigerjahre. Der Filmheld Chauncey Gardener, gespielt von Peter Sellers mit einem beruhigenden Gefühl erhabener Abwesenheit, wandert von den Straßen in die Hallen der Macht und wird zu einem politischen Insider, der nur auf seinem vagen WASP-Äußeren und seinem unbeabsichtigten Talent, Menschen für sich zu gewinnen (einschließlich des Präsidenten der Vereinigten Staaten), indem er nichts sagt – und im Wesentlichen ist – basiert. Willkommen Mr. Chance wiegt sein Publikum in undurchsichtigem Amüsement, anstatt es beim Kragen zu packen, und strahlt eine für einen politischen Film unheimliche Gelassenheit aus, ein stilles Spiegelbild eines Amerikas, das sich allzu sehr damit zufrieden gibt, aufzugeben und zynisch durch die Geschichte zu schlafwandeln. –Jon Dolan

12 „Sturm über Washington" (1962)

Als der Außenminister unerwartet stirbt, schlägt der Präsident seinen politischen Verbündeten Robert Leffingwell als Ersatz vor. Da kein Geringerer als Tom Joad selbst, alias Henry Fonda, dieses potenzielle neue Mitglied der Regierung verkörpert, sollte man meinen, dass es an ihm wäre, den Job abzulehnen. Nur hat sich Leffingwell im Laufe der Jahre außergewöhnlich viele Feinde im Kongress gemacht und „nie mitgespielt … nicht einmal die gewöhnlichste Art von politischem Entgegenkommen!“ Stichwort: Verschiedene Fraktionen des Senats nutzen ihre Macht – siehe Titel –, um sicherzustellen, dass er nie über die Nominierungsphase hinauskommt. Die meisten Leute erinnern sich an Otto Premingers Adaption von Allen Drurys Bestseller als einen der ersten Hollywood-Filme, der eine Schwulenbar auf der Leinwand zeigte. Dem Regisseur gelang es aber auch, Sequenzen im tatsächlichen Kapitol zu drehen, eine Seltenheit, die dem, was eigentlich eine All-Star-Version von Peyton Place ist, noch mehr Realitätsnähe verleiht. Selbst in den frühen 1960er Jahren wurden die hinterhältigen und parteiübergreifenden Streitereien einfach als normal angesehen. – D.F.

11 „Election" (1999)

Nur 13 Jahre nach Ferris macht blau kehrte Matthew Broderick für Alexander Paynes Election in die gnadenlose Welt der Highschool zurück. Diesmal spielt er Jim McAllister, einen entmannten Geschichts- und Sozialkundelehrer, der einen Wahlkampf um die Schülervertretung zwischen einem dümmlichen Sportler, Paul Metzler (Chris Klein), und einer ehrgeizigen Streberin, Tracy Flick (Reese Witherspoon), beaufsichtigt. Gegen Ende manipuliert er die Wahl zu Metzlers Gunsten – und zerstört dabei sein eigenes Leben. Payne sah den Film als Mikrokosmos der amerikanischen Politik, aber er hatte keine Ahnung, dass er 10.000 Meinungsbeiträge auslösen würde, in denen Hillary Clinton mit Tracy Flick verglichen wurde (oft zu Unrecht), oder dass Behauptungen über Wahlbetrug bald zu einem festen Bestandteil des politischen Lebens im 21. Jahrhundert werden würden. Wenn Sie den Film in letzter Zeit nicht gesehen haben, schauen Sie ihn sich noch einmal an. Flick ist nicht die Bösewichtin, an die sich viele von uns erinnern; sie ist eine Heldin mit Fehlern. McAllister hingegen ist ein Monster. – Andy Greene