Seit dem 16. September 2014 ist Netflix auch in Deutschland an den Start gegangen. Inzwischen gibt es den Streaming-Anbieter in über 190 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt mit mehr als 50 Millionen Nutzern, die täglich über 125 Millionen Serien und Filme konsumieren.

Besonders beliebt sind die zahlreichen Eigenproduktionen, die es nur auf Netflix gibt, sogenannte „Netflix Originals“. Das Angebot wird ständig erweitert, und welche Netflix-Serien sich davon besonders lohnen, hat ROLLING STONE für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis

Die besten Netflix-Serien: Comedy

Unbreakable Kimmy Schmidt

Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) lebte 15 Jahre ihres Lebens in einem unterirdischen Bunker, da ihr von einem Priester weisgemacht wurde, die Welt sei untergegangen. Als sie von der Polizei aus dem Weltuntergangsbunker befreit wird, beschließt Kimmy, nach New York zu ziehen und noch mal von vorne anzufangen.

Trailer

Master Of None

Comedian Aziz Ansari („Parks And Recreation“) ist Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in dieser Netflix-Serie: „Master Of None“ handelt vom Berufs- und Privatleben des 30-jährigen Dev, ein in New York lebender Schauspieler, der keine Ahnung hat, was er mit seinem Leben eigentlich anfangen soll. Ansari greift in der Serie viele persönliche Erfahrungen aus seinem eigenen Leben auf, behandelt aber auch aktuelle Themen, was „Master Of None“ zu einer besonders ehrgeizigen Serie macht, die zurecht mit Lob überschüttet wurde.

Trailer

You Me Her

Sie scheinen das perfekte Leben in einem amerikanischen Vorort zu führen, doch das Sexleben blieb beim Ehepaar Trakarsky leider auf der Strecke. Um ihr Sexleben wieder aufzupeppen, suchen sie sich Hilfe vom Callgirl Izzy. Womit keiner gerechnet hat: Sie verlieben sich ineinander und eine polyamoröse Beziehung entwickelt sich. Was wohl die Freunde und Nachbarn des Ehepaars Trakarsky dazu sagen werden? Außerhalb von den USA und Kanada hat Netflix die Exklusivrechte an der Comedy-Serie.

Trailer

GLOW

Die neue Serie der „Orange Is The New Black“-Macher: „GLOW“ spielt im Los Angeles der 1980er Jahre und erzählt der Geschichte der arbeitslosen Schauspielerin Ruth Wilder (Alison Brie), die einen Gig bei einer Serie über Frauen-Wrestling landet und sich nun ihre Träume erfüllen will. „GLOW“ steht for „Gorgeous Ladies Of Wrestling“ und die Serie basiert auf wahren Begebenheiten.

Trailer

Dear White People

In einer vorwiegend weißen Elite-Universität in den USA brodeln Rassenkonflikte stets dicht unter der Oberfläche. „Dear White People“ ist eine lustige Parodie und schließt dort an, wo der gleichnamige Film aus dem Jahr 2014 endete. Eine Gruppe afroamerikanischer Studenten der Winchester University muss sich mit der facettenreichen Welt der sozialen Ungerechtigkeit, kulturellen Vorteilen, politischer Korrektheit und anderen Themen auseinandersetzen.

Trailer

Girlboss

Das Jahr 2006: Die 23-jährige Sophia lebt in San Francisco, ist eine Rebellin und weiß nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Eines steht jedoch fest: Erwachsen werden und ein „normales“ und langweiliges Leben will sie nicht führen. Da Sophia schon immer ein Faible für Vintage-Kleidung hatte, kommt ihr eines Tages die zündende Idee: Sie eröffnet ihren eigenen eBay-Online-Shop. Doch ihr eigener Boss zu sein, ist gar nicht mal so leicht…

Trailer

Santa Clarita Diet

Das Ehepaar Sheila und Joel Hammond (Drew Barrymore und Timothy Olyphant) führt ein glückliches Leben: Sie arbeiten als Immobilienmakler im sonnigen Santa Clarita in Kalifornien. Ihre heile Welt nimmt eines Tages jedoch eine dunkle Wendung: Sheila stirbt. Doch sie bleibt nicht tot, stattdessen verwandelt sie sich in einen Zombie, der Hunger hat. Hunger auf Menschenfleisch…

Trailer

Arrested Development

Die Reihe rund um die Familie Bluth lief auf dem US-Sender Fox, doch nachdem die Serie dort nach der dritten Staffel abgesetzt wurde, hat sich Netflix die Rechte an „Arrested Development“ gesichert – und eine vierte Staffel bestehend aus 15 Episoden produzieren lassen, die 2013 veröffentlicht wurde.

Darum geht es: Die wohlhabende Familie Bluth, die für ihren extravaganten Lebensstil bekannt ist, steckt in einer persönlichen und finanziellen Krise, nachdem das Familienoberhaupt George Bluth Sr. (Jeffrey Tembor) wegen Betrugs verhaftet wurde und im Gefängnis sitzt. Nun obliegt es Michael Bluth (Jason Bateman), die Familie aus der Krise zu bringen, da er die einzige vernünftige Person in der Familie ist. Doch eigentlich will Michael nichts von seiner Familie wissen und stattdessen mit seinem Sohn George Michael (Michael Cera) ein ruhiges Leben ohne die Intrigen und Manipulationen seiner Familie führen.

Trailer

Love

„Love“ ist ein lustiges Portrait moderner Beziehungen, bei dem das Pärchen Gus (Paul Rust) und Mickey (Gillian Jacobs) im Mittelpunkt steht. Gemeinsam erleben sie Heiterkeiten, Demütigungen und andere unausweichliche Dinge in ihrem Liebes- und Beziehungsleben. „Love“ stammt aus der Feder von Judd Apatow, Lesley Arfin und Paul Rust.

Trailer

Grace And Frankie

Als Grace (Jane Fonda) und Frankie (Lily Tomlin) feststellen müssen, dass ihre Ehemänner homosexuell sind und schon seit 20 Jahren eine Affäre miteinander haben, steht das Leben der beiden älteren Damen Kopf. Doch geteiltes Leid ist halbes Leid – und gemeinsam schauen Grace und Frankie in eine ungewisse Zukunft, entdecken eine neue Definition des Wortes „Familie“ und durchleben die ein oder andere Gefühlsschwankung.

Trailer

Wet Hot American Summer: First Day Of Camp

Diese herrlich-bescheuerte Mini-Serie erzählt die Vorgeschichte des 2001 erschienenen Films „Wet Hot American Summer“ und ist eine Parodie auf all die schlechten Teenie-Sex-Komödien, die sich unter jüngeren Zuschauern großer Beliebtheit erfreuen. Angesiedelt im Jahr 1981, erzählt die Netflix-Serie die Ereignisse im „Camp Firewood“ in Amerika. Mit Bradley Cooper, Amy Poehler, Paul Rudd, Elizabeth Banks und mehr. Seit dem 31. Juli 2015 auf Netflix.

Trailer

Flaked

Will Arnett spielt Chip, einen selbsternannten Selbsthilfe-Guru aus Kalifornien, dessen Leben aus Lügen und anderen Halbwahrheiten besteht. Als sich Chip eines Tages in das Objekt der Begierde seines besten Freundes verliebt, droht sein Leben auseinanderzufallen. Kurz darauf merkt er, dass er selbst Hilfe gebrauchen kann, um seinen Lügen immer einen Schritt voraus zu sein.

Trailer

Fuller House

„Fuller House“ setzt die Geschichte der Kult-Sitcom aus den 80ern fort. D.J. Tanner-Fuller ist Tierärztin und hat erst kürzlich ihren Ehemann verloren. Ihre jüngere Schwester Stephanie Tanner sowie ihre beste Freundin Kimmy Gibbler ziehen bei D.J. ein, um ihr beim Großziehen ihrer drei Kinder zu helfen.

Trailer

The Ranch

In „The Ranch“ zieht der ehemalige Footballprofi Colt (Ashton Kutcher) nach fünfzehn Jahren zurück ins Elternhaus, um mit seinem Bruder Jameson „Rooster“ (Danny Masterson) und seinem Vater Beau (Sam Elliott) die Geschäfte der Familienranch in Colorado zu führen, wo seine Mutter Maggie (Debra Winger) eine stadtbekannte Bar führt.

Trailer

Haters Back Off

Die amerikanische Komikerin Colleen Ballinger erschuf die fiktionale Miranda Sings und ließ sie zum YouTube-Star werden. Nun griff Netflix den dümmlich-komischen Charakter auf und gab Miranda Sings ihre eigene Serie.

Trailer

Lady Dynamite

Nach einem psychischen Zusammenbruch zieht die Stand-Up-Komödiantin und Schauspielerin Maria Bamford (gespielt von sich selbst) zurück nach Los Angeles. Bamford leidet an einer bipolaren Störung und versucht nun ihr Leben neu aufzubauen. Die Vorgeschichte wird durch Rückblicke erzählt und basiert zum Teil auf Bamfords eigenem Leben und ihrer Krankheit.

Trailer

Gilmore Girls: A Year In The Life

Die Geschichte um die quirlige Lorelai und ihre kluge Tochter Rory wird weitererzählt. Das Sequel enthält vier jeweils 90-minütige Folgen, die im Frühling, Sommer, Herbst und Winter eines Jahres angesiedelt sind. In der Neuauflage spielen neben den beiden Hauptdarstellerinnen Lauren Graham und Alexis Bledel auch Melissa McCarthy, Scott Patterson, Kelly Bishop, Sean Gunn und Keiko Agena mit.

Trailer

Club De Cuervos

„Club de Cuervos“ ist Netflix‘ erste Serie in spanischer Originalsprache. Sie dreht sich rund um den Fußballclub Cuervos FC der fiktiven mexikanischen Stadt Nuevo Toledo. Nach dem Tod dessen Langzeitbesitzers, Patriarch Salvador Iglesias Sr., streiten sich seine Erben Chava und Isabel um den Sitz der Präsidentschaft. Nachdem der unfähige Chava zum Vorsitz gewählt wurde, setzt seine Schwester alles daran, um ihn zu stürzen.

Trailer

Trailer Park Boys

Die kanadische Mockumentary beleuchtet das Leben einer Gruppe von Männern im fiktiven Sunnyvale Trailer Park in Dartmouth, Nova Scotia. Dort treiben die Ex-Kriminellen gemeinsam krumme Geschäfte. Bis zur siebten Staffel lief die Serie auf Showcase. 2014 griff sie schließlich Netflix wieder auf.

Trailer

Easy

Die Serie begleitet eine Gruppe von Freunden dabei, wie sie in Chicago ein ganz normales Leben führen, dabei aber auch häufig mit den Tücken des Alltags konfrontiert werden: Von Liebe und Sex bis hin zu Technologie und Kultur.

Trailer

Lovesick

Die ursprünglich in England vom TV-Sender Channel 4 erschienene TV-Serie wurde von Netflix gekauft und so wurde am 14. November 2016 eine zweite Staffel veröffentlicht. Dylan wurde mit einer Geschlechtskrankheit diagnostiziert und muss nun Kontakt mit allen Frauen aufnehmen, mit denen er jemals Sex hatte, um sie darüber zu informieren, dass er Chlamydiose hat.

Trailer

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency

Detektiv Dirk und sein Assistent Todd sind ziemlich planlos, doch gemeinsam haben es sich die beiden auf die Flagge geschrieben, mysteriöse und übernatürliche Fälle zu lösen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Douglas Adams.

Trailer

Die besten Netflix-Serien: Drama

Orange Is The New Black

Piper Chapman (Taylor Schilling) wurde für eine zehn Jahre alte Straftat verurteilt und muss für 15 Monate in ein Frauengefängnis, da sie seinerzeit mit ihrer damaligen drogendealenden Freundin Alex (Laura Prepon) Geld transportiert hat. „Orange Is The New Black“ ist eine Mischung aus Drama und Comedy und handelt von einer Gruppe Frauen, die im Litchfield-Gefängnis ihre Zeit aus unterschiedlichen Gründen absitzen müssen.

Trailer

Narcos

Drogenboss Pablo Escobar (gespielt von Wagner Moura) steht im Mittelpunkt dieser Netflix-Serie. „Narcos“ zeigt die Lebensgeschichten von Drogen-Baronen in den späten 1980er Jahren und die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, diese hinter Gittern zu bringen. Der Zuschauer bekommt ein detailliertes Bild davon, wie unterschiedliche Interessengruppen (Politik, Justiz, Militär, Zivilisten) Kokain kontrollieren wollen.

Trailer

13 Reasons Why (Tote Mädchen lügen nicht)

Teenager Clay Jensen kommt eines Tages von der Schule nach Hause und findet auf der Veranda eine Box, in der sieben Audiokassetten liegen, die von Hannah Baker aufgenommen wurden, ehemaliger Schwarm und Klassenkameradin von Clay. Hannah hat Selbstmord begangen und auf den Kassetten erzählt sie ihre 13 Beweggründe hinter dem Suizid.

Trailer

Gypsy

Jean Holloway (Naomi Watts) führt auf den ersten Blick ein erfolgreiches Leben: Als Therapeutin hilft sie anderen Menschen aus Krisen, sie ist glücklich verheiratet und lebt mit ihrem Ehemann Michael und der gemeinsamen Tochter Dolly in einem Haus in einer amerikanischen Vorstadt. Doch Jean hat auch ein dunkles Geheimnis und eine gefährliche Obsession: Sie beschäftigt sich zu intensiv mit ihren Patienten und taucht in ihr Privatleben ein. So führt sie ein zum Scheitern verurteiltes Doppelleben, welches Jean schon bald zum Verhängnis werden könnte.

Trailer

House Of Cards

Kevin Spacey spielt Francis Underwood, einen machthungrigen Politiker, der skrupellos und hinterhältig ist. Gemeinsam mit seiner Frau Claire (Robin Wright), die nicht minder ehrgeizig ist, versucht Francis alles, um seine Machteroberung voranzutreiben.

Trailer

The Killing

Die 17-jährige Rosie Larsen wurde in Seattle ermordet. Ihr Leichnam wurde im Kofferraum eines in einem See versunkenen Autos gefunden. Detective Sarah Linden (Mireille Enos) will den Fall auf jeden Fall lösen und vernachlässigt dafür sogar ihr Privatleben und ihre Gesundheit. Ihr zur Seite steht Stephen Holder (Joel Kinnaman). Ursprünglich lief die Serie bei den US-Sendern AMC (Staffel 1 und 2) respektive Fox (Staffel 3), bevor Netflix „The Killing“ dann bei sich aufgenommen und um eine vierte und finale Staffel verlängert hat.

Trailer

Bloodline

Die Familie Rayburn lebt in den Florida Keys und ist hoch angesehen. Doch als der Bruder, das schwarze Schaf, zurückkehrt, werden alte Wunden aufgerissen und Geheimnisse ans Tageslicht befördert.

Trailer

Marco Polo

Diese Netflix-Serie erzählt die Abenteuer des berühmten Forschers Marco Polo und ist im 13. Jahrhundert in der Mongolai angesetzt.

Trailer

The Get Down

„The Get Down“ ist eine Dramedy-Serie mit musikalischen Elementen, die in der Bronx der 70er Jahre spielt. Die Serie dreht sich um eine Gruppe wilder Teenager auf den Straßen New Yorks.

Trailer

The Crown

Weltgeschichte kehrt mit der amerikanisch-britischen Drama-Serie „The Crown“ auf unsere Bildschirme zurück und erzählt die Geschichte des britischen Königshauses. Diese beginnt mit der 25-jährigen Elizabeth II kurz vor ihrer Krönung. Die Beziehung zum damaligen Premierminister Sir Winston Churchill sowie der Verfall des britischen Reichs nehmen eine zentrale Rolle ein.

Trailer

Hibana: Spark

„Hibana: Spark“ ist die Geschichte zweier junger Männer auf der Suche nach Liebe und dem Sinn des Lebens. Die Mini-Serie besteht aus zehn Folgen und basiert auf dem Roman „Hibana“. Tokunaga ist ein herangehender Komiker, der die Kunst der traditionellen japanischen Manzai-Stand-Up-Comedy erlernen möchte. Dafür begibt er sich unter die Fittiche des Manzai-Künstlers Kamiya.

Trailer

Eine Reihe betrüblicher Ereignisse

Neil Patrick Harris feiert als fieser Graf Olaf sein Serien-Comeback: Basierend auf der Bestseller-Buchreihe von Lemony Snicket erzählt die Serie vom tragischen Schicksal dreier Geschwisterwaisen, deren Vormund Graf Olaf an das Familienvermögen der Kinder kommen will. Mit viel List und Tücke müssen die Kinder Olaf immer einen Schritt voraus sein und hinter das Geheimnis um das mysteriöse Ableben ihrer Eltern kommen.

Trailer

Die besten Netflix-Serien: Action

Daredevil

Anders als die filmischen Umsetzungen der Comicbücher von Marvel ist „Daredevil“ keine familienfreundliche und heitere Serie, sondern düster, brutal und dreckig. Matt Murdoch (Charlie Cox) ist seit seiner Kindheit blind, als er bei einem Unfall Chemikalien in seine Augen bekommen hat. Doch seine anderen Sinne sind dafür umso schärfer und in Hell’s Kitchen in New York kämpft er gegen das Verbrechen. Tagsüber als Anwalt mit seinem langjährigen Freund Foggy Nelson (Elden Henson) und seiner Assistentin Karen Page (Deborah Ann Woll), nachts als einsamer Verbrechensbekämpfer Daredevil.

Trailer

Jessica Jones

Jessica Jones (Krysten Ritter) hat übernatürliche Kräfte und eine dunkle Vergangenheit. Nachdem ihr kurzes Dasein als Superheldin ein tragisches Ende gefunden hat, wagt sie einen Neuanfang als Privatdetektivin in New York City.

Trailer

The Defenders

Die Superhelden Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist tun sich in New York City zur gemeinsamen Verbrechensbekämpfung zusammen.

Trailer

Luke Cage

Die Serie dreht sich um einen falsch verurteilten Mann, der durch ein fehlgeschlagenes Experiment Superkräfte erhielt. Nach seinem Ausbruch versucht Luke Cage in Harlem sein Leben wieder aufzubauen und wird dabei von seiner Vergangenheit eingeholt. Schließlich setzt er seine Superkräfte zur Verbrechensbekämpfung ein.

Trailer

Iron Fist

Daniel Rand ist ein junger Mann, dem unglaubliche Martial-Arts-Fähigkeiten und eine mystische Kraft namens „Iron Fist“ verliehen wurden.

Trailer

Die besten Netflix-Serien: Horror/Mystery

Hemlock Grove

Als eine Teenagerin auf brutale Art und Weise getötet wird, löst das eine Jagd auf den Täter aus. Doch in der Stadt Hemlock Grove in Pennsylvania verbirgt jeder ein Geheimnis und das macht es gar nicht so einfach, den Mörder zu finden.

Trailer

Stranger Things

Ein kleiner Junge verschwindet spurlos und in einer Kleinstadt in Indiana im Jahr 1983 geschehen mysteriöse Dinge: Geheime Experimente, übernatürliche Kräfte und ein merkwürdiges kleines Mädchen. Die Mutter (Winona Ryder) des verschollenen Jungen muss sprichwörtlich durch die Hölle gehen, um ihren Sohn wiederzufinden.

Trailer

The OA

Die blinde Prairie galt für sieben Jahre als spurlos verschwunden. Als sie eines Tages wieder auftaucht, zieren nicht nur Narben ihren Rücken, sie kann plötzlich auch wieder sehen und nennt sich selbst „The OA“. Dem FBI und ihren Adoptiveltern will sie aber nicht verraten, wo sie die vergangenen sieben Jahre verbracht und wie sie ihr Augenlicht zurückgewonnen hat. Stattdessen wendet sie sich an fünf Menschen aus ihrer Stadt: Ihnen vertraut sie nicht nur ihr Geheimnis an, gemeinsam wollen sie auch noch andere Personen retten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie einst Prairie.

Trailer

Die besten Netflix-Serien: Doku

Hot Girls Wanted: Turned On

Pornos und die Sex-Industrie sind schon längst im alltäglichen Leben angekommen, doch wie gehen Menschen damit um? Diese Netflix-Doku beleuchtet genau das und stellt in jeder Episoden andere Menschen vor, deren Leben von Internet und Pornos beeinflusst wird – ganz egal ob als Erschaffer, Konsument oder beides.

Trailer

Making A Murderer

Diese Netflix-Serie wurde über einen Zeitraum von zehn Jahren gefilmt und erzählt die wahre Geschichte von Steven Avery, der zu Unrecht verurteilt wurde und nach entlastenden DNA-Ergebnissen aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Während er versucht, die Öffentlichkeit von der vermeintlichen Korruption der Strafverfolgungsbehörde zu überzeugen, gerät er plötzlich wieder ins Rampenlicht, als er zum Hauptverdächtigen in einem neuen Mordfall wird. Die Doku-Serie spielt in Amerika und gibt dem Zuschauer interessante Einblicke in einen brisanten Kriminalfall bei dem nichts so ist, wie es scheint.

Trailer

Chelsea Does

In dieser vierteiligen Netflix-Serie setzt sich Schauspielerin und Autorin Chelsea Handler mit den Themen Hochzeit, Rassismus, Silicon Valley und Drogen auseinander. Und das natürlich auf ihre ganz eigene Art, gewürzt mit einer Prise Humor.

Trailer

Chelsea

Seit dem 11. Mai 2016 hat Chelsea Handler eine eigene Talkshow auf Netflix. Die 30-minütigen Folgen erscheinen für gewöhnlich dreimal pro Woche.

Trailer

Chef’s Table

Sechs berühmte Chefköche öffnen ihre Küche und geben einen Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit. Jede Episode hat einen anderen Koch im Fokus und beschäftigt sich mit den individuellen Lebensansichten, Talenten und Leidenschaften.

Trailer

My Beautiful Broken Brain

Die 34-jährige Lotje Sodderland beginnt nach einem schweren Schlaganfall ganz von vorn. Die Serie gibt Hoffnung, zeigt Sodderlands Fortschritte und die grenzenlose Stärke des menschlichen Gehirns.

Trailer

Cooked

Autor Michael Pollan erforscht die Zubereitung von Mahlzeiten. Er reist dabei in unterschiedlichste Regionen der Welt und befragt Menschen zu ihrer persönlichen Bedeutung von Nahrung. Dem stellt er den Konsum von Fertigprodukten in der westlichen Gesellschaft kritisch gegenüber. Dabei backt, braut und schmort Pollan selbst und dokumentiert wie das eigenständige Kochen seine Wahrnehmung von Essen und den damit verbundenen Stellenwert in der Welt verändert.

Trailer

Last Chance U

Die Dokumentation zeigt ein junges Football-Team auf einem Community-College in Mississippi und wie es für die NFL trainiert. Dabei wird der Blick nicht nur auf den Kampf am Feld, sondern auch auf die persönlichen Probleme der einzelnem Spieler gelenkt.

Trailer

Amanda Knox

„Amanda Knox“ erzählt die Geschichte der US-amerikanischen Austauschstudentin, die wegen Mordes fast vier Jahre in Italien hinter Gittern verbrachte. Dabei lassen die Regisseure Rod Blackhurst und Brian McGinn die Angeklagte selbst zu Wort kommen. Bis heute zweifeln viele an der Unschuld der jungen Frau, die zweimal freigesprochen wurde. Man beschuldigte Amanda Knox, 2007 ihre Mitbewohnerin Meredith Kercher im gemeinsamen Apartment in Perugia ermordet zu haben.

Trailer

Die besten Netflix-Serien: Sci-Fi

Sense8

Acht fremde Menschen, die in unterschiedlichen Kulturen und in verschiedenen Ländern leben, sind plötzlich geistig und emotional miteinander verbunden. Doch schon bald werden sie von einer Gruppe Unbekannter verfolgt, die sie als Bedrohung für die Welt sehen. Nur gemeinsam können sie stark sein und so müssen die Acht ihre neu gewonnen Fähigkeiten nutzen, um gegen die unbekannte Gefahr zu kämpfen. Die Serie von den Geschwistern Lilly und Lana Wachowski („The Matrix“) ist sehr aufwändig produziert und wurde auf der ganzen Welt gedreht.

Trailer

Black Mirror

„Black Mirror“ beschäftigt sich mit der dunklen Seite von Technologie und den negativen Auswirkungen, die Technik auf unser Leben haben kann. Technologie wird in dieser Serie von Schöpfer Charlie Brooker mit einer Droge verglichen, bei der die Nebenwirkungen fatale Folgen haben können. Netflix hat die britische Serie von Channel 4 übernommen.

Trailer

The Expanse

200 Jahre in der Zukunft hat die Menschheit unser Sonnensystem vollständig bevölkert. Polizist Josephus Miller (Thomas Jane) wurde damit beauftragt, eine verschollene Frau zu finden. Doch gemeinsam mit zwei anderen Personen deckt er schon bald eine Verschwörung auf, die die gesamte Erdbevölkerung auf einem Asteroidengürtel bedrohen könnte.

Trailer

Die besten Netflix-Serien: Animated Sitcom

BoJack Horseman

In der animierten Show für Erwachsene treffen wir auf den ehemaligen Star der fiktiven 90er-Jahre Sitcom „Horsin’ Around“, BoJack Horseman. Heute – 20 Jahre später – ist BoJack Horseman ein verbrauchter Star in Hollywood, der sich über alles und jeden beschwert.

Trailer

F Is For Family

In „F Is For Family“ ist die Welt noch in Ordnung. Dabei werfen die Autoren Bill Burr und Michael Price einen ironischen Blick zurück auf die 1970er-Jahre, wo „Kinder noch wild umherliefen, Bier frei floss und nichts zwischen einen Mann und seinen Fernseher kam“. Bei der Familie Murphy werden wir Zeugen, wie es damals angeblich zuging.

Trailer

Die besten Netflix-Serien: Kids

Popples

„Popples“ ist eine animierte Kinderserie, die sich um die „Popples“-Toys (Saban Brands) dreht.

Trailer

Beat Bugs

„Beat Bugs“ ist eine Kindershow inspiriert durch die Beatles. Junge Käfer bestehen gemeinsam Abenteuer. Die Charaktere tragen dabei prominente Stimmen von Stars wie Eddie Vedder, SIA, Pink, James Bay oder Regina Spektor. Dabei werden einige der größten Beatles-Hits wie „Help!“, „All You Need Is Love“ oder „Lucy In the Sky with Diamonds“ von den Musikern neu vertont und in die witzigen Alltagsgeschichten der Junggeziefer eingebaut.

Trailer

All Hail King Julien

Die Stars von „Madagascar“ sind zurück. Dabei nimmt der Lemurenkönig Julien die Hauptrolle ein. Es handelt sich allerdings nicht um eine Fortsetzung des populären Animationsfilms, sondern um ein Prequel. Die Vorgeschichte spielt ebenfalls in Madagascar und zeigt den verantwortungslosen Julien bei Abenteuern mit seinen Freunden Maurice, Mort, Flora und Timo.

Trailer

Word Party

Die Kinderserie dreht sich um vier animierte Babytiere, die singend, tanzend und spielend Wörter lernen. Sie will Kindern zeigen, wie lustig Sprache sein kann.

Trailer

Home: Adventures With Tip & Oh

Die Serie basiert auf dem Film „Home – Ein smektakulärer Trip“ aus dem Jahr 2015 und bietet eine Fortsetzung. Noch in 2D gehalten, handelt es sich um die Coming-of-Age-Geschichte der Freunde Tip und Oh. Gemeinsam erleben das furchtlose Menschenmädchen Tip und das übermotivierte Alien Oh Abenteuer in einer surrealen Welt.

Trailer

Ask The StoryBots

Die vier StoryBots Beep, Bing, Bang, Boop begeben sich auf Abenteuer in die Menschenwelt, um Kindern dabei zu helfen, Antworten auf ihre großen Fragen zu finden. Die kleinen, seltsamen Wesen hausen in einer Welt unter unseren Bildschirmen und basieren auf der erfolgreichen App mit dem gleichen Namen.

Trailer