Die 20 besten Soundtracks von Jerry Goldsmith

In den Achtzigern experimentierte Goldsmith wie kein zweiter großer Klassik-Komponist mit Sequenzern und Keyboards. Hier porträtiert er einen mörderischen Orang-Utan mittels allerlei tier-ähnlicher Effekte und eines wirklich bösartigen Gute-Nacht-Motivs.

19 The Waltons (1971)

Mit Fernsehen war Goldsmith zu Beginn der Siebziger eigentlich durch. Für dieses Panorama einer Farmerfamilie zur Zeit der Großen Depression schrieb er noch einmal eine bedeutende TV-Melodie: Abenteuerlust mit Trompete, Gitarre und Banjo.

18 Islands In The Stream (1976)

Für Franklin J. Schaffner komponierte er viele gute Scores („Patton“, „Papillon“). In dieser fiktiven Hemingway-auf-einer-Insel-Biografie setzt Goldsmith auf repetitive Streichermelodien, mit denen er den langsamen Wandel der Gezeiten illustriert.

17 The Secret Of NIMH (1982)

Mit Paul Williams als Sänger wendet Goldsmith sich dem Entertainment zu. Das erstaunlich erwachsen wirkende Zeichentrick-Drama um eine Mäusemutter auf der Suche nach ihrem Kind erhält Goldsmiths verträumteste Musik.

16 First Blood (1983)

Goldsmiths erster Action-Score ist weniger aggressiv, als „Rambo“ es vermuten sollte. Das Titelstück „It’s a long Road“ ist purer Folk. Das Lied für einen Kriegsheimkehrer, den in seiner Heimat keiner sehen will.

15 Under Fire (1982)

Nicht seine stärksten Melodien, aber eines seiner abwechslungsreichsten Arbeiten. Für das Politdrama variierte Goldsmith den Bajo, einen südamerikanischen Volkstanz, jazzte ein wenig und engagierte Pat Metheny als Gitarristen.

14 Planet Of The Apes (1968)

Der Score zum Fantasy-Film war für seine Zeit höchst radikal. Fast rein perkussiv, dissonant, dazu vereinzelte Hörner – „keine Sci-Fi-Gimmicks“, wie Goldsmith von Regisseur Schaffner einforderte. Der Soundtrack klingt wie ein Besuch in der Hölle.