Der Irakkrieg begann, und Fran Healy befand sich in einer Depression. Es war die Zeit der Friedensdemos. „Ich marschierte mit. Alle marschierten mit“, sagte er. Und griff zu drastischen Maßnahmen: Für die Aufnahme von „Peace The Fuck Out“ ging er bei einem Spiel von Celtic Glasgow auf den Rasen und animierte die Tausenden Zuschauer, die Songzeile einzusingen. Die Platte erhielt zudem einen „Parental Guidance“-Sticker, wegen des Gebrauchs des F-Worts, ihre bis heute beste Single, „Re-Offender“, handelt von häuslicher Gewalt. Und auch ein Rap war geplant. Aber der schottische Akzent hielt Healy davon ab: „Wer als Glasgower rappt, hört sich an, als würde er sich bei einem Bibliothekar beschweren.“

The Boy With No Name (2007)

„Closer“ hätte ein Evergreen werden müssen, aber Travis waren nicht mehr hip. An den YouTube-Kommentaren zum Song erkennt man, woher die Leute das Lied kennen: von den Games FIFA 06 oder FIFA 14. Mit „Selfish Jean“ versuchten Travis sich an einer Variation von Iggy Pops „Lust For Life“, aber auch diese zweite Albumsingle wurde kein Erfolg. Stattdessen wurde Healy Vater, und „My Eyes“ ist das erste von einigen bewegenden Liedern, die er für seine Familie schreiben würde. „Deep in my heart, there’s no room for crying/ But I’m trying to see your point of view“, singt er, gerichtet an seine Ehefrau, „ich kann mir vorstellen, was du gerade durchmachst, aber ich könnte es nicht nachfühlen.“ Das Album ist „too fucking long“, da hat Healy recht, aber die anderen drei von Travis wollten sich – erstmals – an der Komposition beteiligen.

Ode to J. Smith (2008)

