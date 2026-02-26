Die 20 irrsten Pranks und Hoaxes der Musikgeschichte

Vielleicht liegt es daran, dass sie in gewisser Weise in ihrer Adoleszenz stehen geblieben sind. Oder vielleicht daran, dass Musiker kreative Wege finden müssen, um sich von der langen Langeweile abzulenken, die mit einem Leben auf Tour oder im Studio einhergeht –, aber Popstars scheinen ein besonderes Talent dafür zu haben, andere Leute zu verwirren.

Zu Ehren des Aprilscherzes finden Sie hier eine Übersicht über 20 denkwürdige Streiche, Scherze und/oder Falschmeldungen, an denen berühmte Musiker in den letzten fünfzig Jahren beteiligt waren.

Einige davon sind harmlos, andere bizarr und wieder andere geradezu bösartig, aber sie alle sind um einiges raffinierter als die üblichen Whoopee-Kissen oder Joy-Buzzer-Gags.

Michael Jackson spielt Russell Crowe wiederholt Streiche am Telefon

Michael Jackson, der archetypische Popstar, der nie erwachsen wurde, liebte es, Streiche zu spielen, insbesondere solche, bei denen ahnungslose Opfer mit Wasser übergossen wurden. Aber er liebte es auch, Telefonstreiche zu spielen – aus irgendeinem Grund besonders gerne mit dem Filmstar Russell Crowe. Laut dem jähzornigen Schauspieler stalkte Jackson ihn jahrelang am Telefon und spielte ihm sowohl zu Hause als auch unterwegs Streiche.

„Ich habe ihn nie getroffen, ihm nie die Hand geschüttelt, aber er fand heraus, unter welchem Namen ich in Hotels übernachtete, sodass es egal war, wo ich war“, erzählte Crowe letztes Jahr der Zeitung „ The Guardian “. „Er rief an und machte solche Sachen, wie man sie mit 10 Jahren macht, wissen Sie. ‚Ist Herr Wall da? Ist Frau Wall da? Sind irgendwelche Walls da? Was hält dann das Dach? Ha ha.‘“ Obwohl der Humor auf Grundschulniveau war, erhob Jacksons hartnäckige Beharrlichkeit (und die unerwartete Wahl seines Opfers) den wiederkehrenden Streich praktisch zur Performance-Kunst.

Adele spielt ihren Imitatoren einen Streich

Adeles kraftvolle Stimme und ihre verspielte Persönlichkeit kamen in der TV-Sondersendung „Adele at the BBC“ zum Vorschein, insbesondere in dem Teil, in dem die Sängerin eine falsche Nase und ein falsches Kinn trug, um sich in eine Audition für Adele-Imitatoren einzuschleichen.

Nachdem sie sich hinter der Bühne mit den ahnungslosen Bewerbern unterhalten hatte, betrat Adele – unter dem Pseudonym „Jenny the Nanny“ – die Bühne und ließ ihre unverwechselbare Stimme erklingen, was bei den anderen Sängern Tränen und Gelächter auslöste, als sie realisierten, dass ihr Idol die ganze Zeit unter ihnen gewesen war.

Elton John ist begeistert von Iggy Pop

Im Oktober 1973, während eines Auftritts der Stooges in einem kleinen Club in Atlanta, beschloss Elton John – damals einer der größten Popstars der Welt – seine Liebe und Bewunderung für die damals vielgeschmähten Vorläufer des Punk zu demonstrieren, indem er in einem Gorillakostüm die Bühne stürmte. Leider war Iggy Pop zu diesem Zeitpunkt völlig außer sich vor Aufregung und daher mehr als nur ein wenig erschrocken über das plötzliche Auftauchen eines Gorillas in ihrer Mitte.

Elton (der von mehreren Mitarbeitern des Creem-Magazins zu diesem Streich angestiftet worden war) erkannte schnell seinen Fauxpas und enthüllte seine wahre Identität, indem er den Kopf seines Kostüms abnahm und so knapp einer Prügelstrafe auf der Bühne durch Iggy und Gitarrist James Williamson entging.

Mike Patton „verstärkt” Axl Roses Orangensaft

Faith No More trieb offenbar allerlei Unfug als Vorgruppe auf der unglückseligen Metallica/Guns N‘ Roses-Tournee 1992, darunter ein Vorfall , bei dem Frontmann Mike Patton in einen Karton Orangensaft kackte, den Behälter sorgfältig wieder verschloss und ihn in den Kühlschrank von Axl Roses Tourbus stellte.

Es gibt zwar keine dokumentierten Aufzeichnungen darüber, was als Nächstes geschah, aber es macht Spaß, sich vorzustellen, wie Pattons Kot wie Mr. Hankey aus dem Karton sprang, um einem entsetzten Axl fröhlich mitzuteilen: „Weißt du, wo du bist? Du bist im Dschungel, Baby!“

ROLLING STONE rezensiert die Masked Marauders

Bootleg-Alben und Supergroups waren 1969 brandaktuelle Themen, also parodierte Greil Marcus, Rezensionsredakteur bei Rolling Stone, beide Entwicklungen mit einer satirischen Rezension eines neuen Bootlegs mit dem Titel The Masked Marauders, das angeblich von einer von Al Kooper produzierten Supergroup mit Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon und Paul McCartney aufgenommen worden war.

Die Platte existierte zwar gar nicht, aber die Nachfrage danach war so groß, dass Warner Bros. tatsächlich 15.000 Dollar Vorschuss zahlte, damit Musiker (Berkeleys Cleanliness and Godliness Skiffle Band) ein Album aufnahmen, das auf Marcus‘ Rezension basierte. Die Platte erschien Ende 1969 und verkaufte sich trotz ihrer schieren Schrecklichkeit über 100.000 Mal. „Es war nur ein Versuch zu sagen: ‚Das ist dumm, machen wir es noch dümmer‘“, erklärte Marcus kürzlich .

Johnny Cash kneift

Trotz seines düsteren „Man in Black“-Images war Country-Legende Johnny Cash in den frühen Jahren seiner Karriere ein ziemlich wilder Rebell, besonders wenn er auf Amphetaminen war. Cash und seine Bandkollegen Marshall Grant und Luther Perkins von den Tennessee Three liebten es, brennende Knallkörper in Hoteltoiletten zu spülen und Fernseher aus Hotelfenstern zu werfen, aber während eines Besuchs in Omaha, Nebraska,

Ende der 1950er Jahre wurden sie noch wesentlich kreativer: Nachdem sie 500 Küken in einer örtlichen Brüterei gekauft hatten, kehrten die drei Männer in ihr Hotel zurück und ließen jeweils hundert Küken auf jedem der fünf Stockwerke ihres Hotels frei.

Tony Carey flüchtet

Der Keyboarder und Komponist Tony Carey hatte 1976 seinen großen Durchbruch, als Ritchie Blackmore ihn in einem benachbarten Proberaum spielen hörte und ihn bat, bei Rainbow einzusteigen. Leider war Careys Zeit in der Band nur von kurzer Dauer, da Blackmore ihn gerne zum Opfer zahlreicher Streiche machte.

Der letzte Strohhalm kam Anfang 1977, als Carey Rainbow verließ, nachdem Blackmore und Schlagzeuger Cozy Powell versucht hatten, den Eingang zu Careys Zimmer in dem französischen Schloss, in dem die Band Long Live Rock ‚n‘ Roll aufnahm, zuzumauern – und das, während Carey noch darin war.

Alien Ant Farm und die Spiders from Arse

Mehrere Mitglieder von Alien Ant Farm, der Alternative-Metal-Band aus Südkalifornien, die 2001 mit ihrer Coverversion von Michael Jacksons „Smooth Criminal” einen großen Hit landete, hatten Spaß daran, in ihrem Tourbus ein kriminell ekelhaftes Spiel namens „Spider in Waiting” zu spielen.

Wenn jemand mitten in der Nacht seine Koje verließ, um auf die Toilette des Busses zu gehen, kroch ein anderer leise zu den oberen Kojen, ließ die Hose herunter und spreizte die Beine über den dunklen Gang, wobei er mit einem Knie auf jeder Koje stand und sein Hinterteil in Richtung Toilette zeigte.

Wenn der halb schlafende Toilettenbenutzer dann versuchte, zu seinem Bett zurückzukehren, lief er mit dem Gesicht voran in die gespreizten Backen der wartenden „Spinne“. Glücklicherweise spielte niemand dieses Spiel zum Zeitpunkt des schrecklichen Busunfalls von AAF im Mai 2002 – denn die Folgen wären nicht nur tragisch, sondern auch ziemlich peinlich gewesen.

Joe Walshs Kettensägenmassaker

Joe Walsh brachte nicht nur zusätzliche Rock-’n‘-Roll-Energie in die Eagles, als er Ende 1975 der Multi-Platin-Band beitrat, sondern auch eine Kettensäge. Von Keith Moon von The Who in der Kunst des Hotelzimmer-Zerstörens unterrichtet, benutzte Walsh das Elektrowerkzeug, um Zimmer, die ihm zu klein waren, zu „Grand Suiten” zu vergrößern.

Einmal benutzte Walsh die Kettensäge auch, um alle Beine der Möbel im Hotelzimmer des Eagles-Managers Irving Azoff (Bildmitte) zu kürzen, um sie so auf eine für den 1,60 m großen Manager „besser handhabbare” Höhe zu bringen. Azoff revanchierte sich, indem er alle Möbel in Walshs Zimmer an die Decke nageln ließ.

Sabbath Silly Sabbath

1973 verschanzte sich Black Sabbath im Clearwell Castle in Wales, um Material für ihr Album Sabbath Bloody Sabbath zu schreiben. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert war ohnehin schon unheimlich genug – Gitarrist Tony Iommi glaubt, in einem der Korridore tatsächlich einem Geist begegnet zu sein –, aber die Band trug schnell zur gespenstischen Atmosphäre bei, indem sie sich gegenseitig eine Reihe makabrer Streiche spielte.

Ozzy Osbourne weckte Iommi mitten in der Nacht mit seltsamen Geräuschen aus einem unter seinem Bett versteckten Acht-Spur-Kassettenrekorder; Iommi warf eine aufgedonnerte Schneiderpuppe aus einem Fenster im dritten Stock, während Geezer Butler und Bill Ward von einem örtlichen Pub zum Schloss zurückgingen; und Butler, Iommi und Ozzy stellten einen Ganzkörperspiegel nur wenige Zentimeter von Wards schlafendem Gesicht entfernt auf und stießen ihn dann, bis er vor Schreck über sein eigenes verzerrtes Spiegelbild erwachte.

Die Streiche gingen in ähnlicher Weise weiter, bis alle zu verängstigt waren, um über Nacht im Schloss zu bleiben. „Wir haben uns gegenseitig zu Tode erschreckt“, erinnerte sich Iommi später. „Wir sind immer nach Hause gefahren und am nächsten Tag wieder zurückgekommen. Es war wirklich albern.“

