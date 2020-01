Die 25 besten Songs von Phil Collins und Genesis

6 von 24

20. Why Can't It Wait 'Till Morning? Der scheinbar beinahe idyllische Schluss von „Hello, I Must Be Going!“: Piano, Streicher und Flöten verdichten sich zu einer Serenade. Aber Collins‘ Rache-Album endet auf einer ambivalenten, möglicherweise vergifteten Note: „You‘re going nowhere without me/ So close your eyes/ I‘ll make it oh so nice for you.“ Das Liebeslied klingt wie - eine Drohung. (aus "Hello, I Must Be Going!", 1982). AW