Mike Rutherford: So steht es aktuell um Phil Collins‘ Gesundheit

Mike Rutherford hat in einem neuen Interview Fans von Phil Collins über dessen Gesundheitszustand informiert. Am Donnerstagmorgen, 9. März, trat Rutherford bei „BBC Breakfast“ auf, um über die 2023-Tournee seiner Band Mike and the Mechanics zu sprechen, bei der Collins‘ Sohn Nic als Drummer einspringen wird.

Empfehlung der Redaktion Liste Die 25 besten Songs von Phil Collins und Genesis Die 25 besten Songs von Phil Collins und Genesis

„Phil genießt seine Zeit zuhause“

Rutherford erzählt im Frühstücksfernsehen über seinen langjährigen Kollegen: „Wie Sie wissen, ist Phil ein bisschen unbeweglicher als früher, was eine Schande ist, aber auf der Tour war er in guter Stimmung. Ihm geht es jetzt zuhause gut, er genießt das Leben. Er hat in den letzten Jahren so hart gearbeitet. Ich denke, er genießt seine Zeit daheim.“

Der 72-jährige Collins erlitt 2007 eine Wirbelsäulenverletzung und konnte in den letzten Jahren nur noch mit großen Beschwerden auf die Bühne. Bei seiner letzten Genesis-Show im März 2022 saß er im Rollstuhl auf der Bühne, um zu singen und das Tamburin zu spielen. Die siebenminütige Sendung mit Rutherford ist auf „Daily Star“ zu sehen.

Nic vs. Phil Collins: Wer ist der bessere Schlagzeuger?

Auf die Frage des Moderators, wer der bessere Schlagzeuger sei – Phil Collins oder sein Sohn Nic – antwortete Rutherford diplomatisch: „Ich unterstütze immer die Väter, denn ich gehöre zu dieser Generation. Phil ist der beste Schlagzeuger, aber Nic ist auch fantastisch. Er ist wie sein Vater, aber ein bisschen anders.“ Schon während der letzten Genesis-Tournee im vergangenen Jahr ersetzte Nic seinen Vater am Schlagzeug. Rutherford sagt darüber, dass es wirklich schön war, die beiden Seite an Seite zu haben.

Mike & The Mechanics gehen unter dem Motto „Refueled!“ im Jahr 2023 auf Tournee. Auch Termine in Deutschland sind geplant: Es beginnt am 31. Mai in der Jahrhunderthalle in Frankfurt und endet am 7. Juni in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle.