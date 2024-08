Not Dead Yet! Phil Collins arbeitet an erster neuer Musik seit 21 Jahren

Man kann nicht sagen, dass er besonders fit aussieht, aber es scheint ihm gut zu gehen. Denn ein neuer Facebook-Post samt Foto von Phil Collins suggeriert die Rückkehr des 73-Jährigen ins Aufnahmestudio.

Am Montag (19. August 2024) postete der Produzent und Journalist Simon Napier-Bell ein Bild von sich mit Collins, im Sitzen. Collins hat seinen erprobten Gehstock, dazu einen ordentlich getrimmten, selten bei ihm zu sehen Fünftagebart. Er wirkt gekrümmt, wie in den letzten Jahren. Aber er lächelt in die Kamera.

Collins‘ letzte Originalkompositionen datieren auf 2003, damals nahm er für den „Brother Bear“-Soundtrack Lieder auf. Sein letztes Album mit eigenen Stücken, „Testify“, erschien 2002.

Simon Napier-Bell traf Collins in dessen Schweizer Domizil für eine Dokumentation über den Marquee Club. Der Konzertsaal im Londoner Soho-Bezirk war für legendäre Auftritte berühmt, unter anderem von den Rolling Stones, die dort ihre Bühnenpremiere feierten. Im Jahr 2008 schloss das Marquee nach 50 Jahren. Im vergangenen Jahr öffnete der Club für einen Abend nochmal.

Napier-Bell schreibt vom Studiobesuch im Hause des Genesis-Sängers: „Yesterday we filmed Phil Collins at his house by Lake Geneva. He was in top form, full of wicked stories, hugely fun. And he’s just had his studio revamped. For sure, before too long we’re going to hear some new music.“

Auf Deutsch: „Gestern haben wir Phil Collins in seinem Haus am Genfer See gefilmt. Er war in Topform, voller böser Geschichten, hat mega Spaß gemacht. Und er hat gerade sein Studio umgestaltet. Sicher, bald werden wir neue Musik hören.“

Der Facebook-Post quillt über vor Likes und Kommentaren: „ Phil sieht so WUNDERPHIL aus!!! Hübsche, glückliche Augen, großes Lächeln!! So froh zu hören, dass er voller Humor und Geschichten ist!!! ICH LIEBE ES!!! “, schreibt ein Fan, völlig aus dem Häuschen.

Zuletzt war Collins mit Genesis auf den europäischen Bühnen bei ihrer Abschiedstournee zu sehen. Am 20. September erscheint eine Deluxe-Version seines fünften Soloalbums, „Both Sides“, ursprünglich erschienen 1993.