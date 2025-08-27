Die 25 einflussreichsten Creator und Influencer des Jahres 2025

Früher waren sie eine Neuheit, aber heute haben Creator jeden Bereich unseres Lebens durchdrungen. TikToker sind nicht mehr nur auf TikTok beschränkt. Sie sind in unseren HBO-Serien , Prime-Time-Sitcoms und Spotify-Playlists zu finden. Was macht einen Creator heute einflussreich? Für diese Liste haben die amerikanischen Kollegen des ROLLING STONE den Influencer und Creator als jemanden definiert, der aus dem Internet hervorgegangen ist – also keine Berühmtheit, die auf traditionelle Weise zu Ruhm gelangt ist und dann auf den Zug aufgesprungen ist –, und der seine gewählten Plattformen nutzt, um Diskussionen voranzutreiben.

Der US-ROLLING-STONE begann mit Dutzenden von Namen und wog dann mit Hilfe von Daten des Software- und Analyseunternehmens CreatorIQ ihre Follower, ihre Interaktionsrate und ihr Publikumswachstum im letzten Jahr ab. Anhand dieser Zahlen – und unserer eigenen redaktionellen Einschätzung – haben wir diese Creator und Influencer, die alle die Kultur des Jahres 2025 prägen, in eine Rangliste gebracht.

25. Kay Poyer

Handle: @ladymisskay_

Genre: Lifestyle-Creator

Follower: 1,1 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Versuchen Sie gar nicht erst, Kay Poyer, 25, als Aktivistin zu bezeichnen. Sie wird dieses Etikett wegwischen, bevor Sie „Stimme einer Generation” sagen können. Die Dallas-Puppe hat sich mit ihren Meinungen zu allem Möglichen einen Namen gemacht, von Transgender-Rechten bis hin zu ihrer Liebe zur örtlichen Tafel. „Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich mir eine Marke aufgebaut habe, indem ich ständig verrückte Sachen sage“, sagt sie. „Es fühlt sich wirklich gut an, jemand mit einer großen Klappe zu sein und so viele Menschen zu interessieren.“

Die Videos auf ihrem TikTok-Account werden von ihren Followern, die sie als „pierced up goth girls“ (Goth-Mädchen mit Piercings) beschreibt, wie das Evangelium behandelt. Aber Poyers größte Stärke sind ihre weisen Ratschläge zum Thema „Gemeinschaft finden“. „Man muss dorthin gehen, wo die Menschen sind“, sagt sie. CT Jones

24. Brandon Edelman

Handle: @bran__flakezz

Genre: Lifestyle-Creator

Follower: 1,6 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es erforderte ein wenig Mut und viel „schwules Chaos“, bis Brandon Edelman, 29, vom Rädchen im Getriebe der Modewelt zum Vollzeit-Creator wurde. Aber das bedeutet nicht, dass er sich verändert hat. Der Creator aus Philadelphia, der seine Inhalte als „wie ein FaceTime-Gespräch mit deinem besten Freund“ bezeichnet– erzählt Rolling Stone, dass er dankbar ist, dass er nicht über Nacht erfolgreich wurde. Denn das hat ihm geholfen, auf dem Boden zu bleiben. Und Videos zu machen, die auf Menschen zugeschnitten sind, die Social Media zu ihrem Beruf machen wollen.

„Meine Plattform ist, dass ich ein Junge aus Philadelphia bin, der, egal wie viel Geld er hat, immer noch bei Applebee’s essen möchte“, sagt er. Während seine sympathische Art weiterhin neue Zuschauer anzieht, hat Edelman eine Liste von treuen Fans für seine Videos mit philanthropischem Ziel aufgebaut. Zum Beispiel die Unterstützung lokaler Unternehmen und die Überraschung seiner Follower mit „Brantrips“, bei denen es jede Menge Gratisgeschenke gibt. C.T.J.

23. Dave Portnoy

Handle: @stoolpresidente

Genre: Medienmogul

Follower: 18,2 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dave Portnoy, 48, hat vielleicht seine Karriere mit der Gründung der vulgären Website Barstool Sports Anfang der 2000er Jahre begonnen. Aber als er diese zu einem Online-Imperium ausgebaut hatte – er verkaufte sein Unternehmen 2023 für 551 Millionen Dollar um sie später für 1 Dollar zurückzukaufen –, hat er bei einem neuen Publikum angedockt als … Pizza-Influencer und Trump-Kritiker? Seine „One Bite Pizza Reviews” sind bei der Generation Z sehr beliebt. Und seine Kritik an der Trump-Regierung – er prangert den Umgang mit „Signalgate” an und bezeichnet die Finanzpolitik des Präsidenten als „Zollbetrug” – hat ihm einige überraschende neue Fans eingebracht.

22. Meredith Hayden

Handle: @wishbonekitchen

Genre: Koch-Creator

Follower: 3,8 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Köchin Meredith Hayden hat ihre Karriere darauf aufgebaut, die kleinen Luxusmomente des Lebens zu feiern. Ob selbstgemachtes Eis mit frischen Pfirsichen oder Kabeljau mit Tomaten-Butter, der selbst gelingt, wenn man schon zwei Gläser Rosé intus hat – Hayden, 29, online als Wishbone Kitchen bekannt, ist ein Gen-Z-Phänomen, das seinen Zuschauern diesen einen lebensverändernden Bissen schenken will.

Hayden sorgte zuerst mit Vlogs über ihr Leben als Privatköchin in den Hamptons für Aufsehen, baute sich dann aber eine treue Fanbasis auf, weil sie Fehler in der Küche mit Lachen und einer Lektion annahm. Während die „malerischen Kulissen am Meer“ sicher nicht schaden, sind ihre Rezepte nichts für Perfektionisten – sie macht einfach Videos, die ihre Follower aus der Komfortzone holen. (C.T.J.)

21. Alix Earle

Handle: @alixearle

Genre: Lifestyle-Creator

Follower: 13,2 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

TikToks marktfähigste Persönlichkeit Alix Earle, 24, hat wieder ein großes Jahr hinter sich. Sie trat in einem Super-Bowl-Werbespot auf, wurde Investorin beim Dosen-Cocktail-Label SipMargs und für die kommende Staffel 34 von „Dancing With the Stars“ angekündigt. Dennoch sucht sie weiter Wege, um mit ihren treuesten Fans verbunden zu bleiben – jenen, die sie dafür lieben, dass sie echt ist und Geschichten über Reue wegen Veneers oder Akne-Probleme erzählt: Nach ihrem Ausstieg aus Alex Coopers Unwell Network verkündete sie, dass ihr Podcast „Hot Mess With Alix Earle“ stärker auf Video setzen werde – sie nennt es „Vlogcast“.

„Ich mache das jetzt seit fast drei Jahren, und die Frage, wie man etwas erschafft, das Bestand hat, ist immer ganz vorne in meinem Kopf“, sagt sie. „Es gibt heute mehr Posts denn je. Deshalb ist es für Inhalte wirklich wichtig, eine starke Stimme, Meinung und Erzählweise zu haben – sonst wird man nur ein weiteres Video, über das die Leute hinwegscrollen.“ (Steffi Cao)

20. Sabrina Brier

Handle: @sabrina.cinoman.brier

Genre: Komikerin

Follower: 1,4 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Noch vor fünf Jahren arbeitete Sabrina Brier, 31, als Hollywood-Assistentin in einem Zoom-Autorenzimmer, heute ist die Komikerin ganz vorne auf den Bildschirmen der Menschen. Ob sie „Die Freundin, die immer recht hat“ oder die „extrem passiv-aggressive Mitbewohnerin“ spielt – in ihren Sketchen findet sich immer etwas Zitierfähiges. Man denke nur an den Moment, in dem sie einfach nur „Oh!“ sagt – und daraus wurde ein virales Meme.

Dieses Jahr schrieb und nahm Brier ihr erstes Hörbuch „That Friend“ auf, das die Geschichte einer „selbsternannten Königin des West Village“ erzählt – die zufällig auch Sabrina heißt. „Die Art, wie sich die Medienlandschaft verändert, ist eigentlich eine wunderschöne Sache, weil viele verschiedene Schubladen, in die Künstler und Creator normalerweise gesteckt werden, sich jetzt auf aufregende, unerwartete Weise vermischen“, sagt sie. „Ich habe das Privileg, mein eigenes Geld als Content-Creator zu verdienen und eine direkte Linie zu meinem Publikum zu haben – das ist alles, was ich brauche, um kreativ zu sein und meinen Weg zu finden.“ (S.C.)

19. Theo Von

Handle: @theovon

Plattform: Podcaster

Follower: 26,3 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es wäre einfach, Theodor Capitani von Kurnatowski III, den Fans als Theo Von bekannt, als einen weiteren derben Manosphere-Influencer abzustempeln. Der Podcaster und selbsternannte „White Trash“-Komiker, 45, saß bei Donald Trumps Amtseinführung hinter Logan und Jake Paul und lädt regelmäßig rechte Persönlichkeiten in seine Show „This Past Weekend“ ein.

Doch Von entzieht sich dem typischen Red-Pill-Inhalt: Er ist inzwischen der Podcast-Bro schlechthin für Politiker beider Parteien, die versuchen, mit der US-Bevölkerung in Kontakt zu treten. Von Bernie Sanders bis Ro Khanna – sie alle waren in seiner Show zu Gast. Und Von selbst ist zu einem Sprachrohr für die Sorgen geworden, die Millionen Männer haben: Angst vor den Lebenshaltungskosten, die Sorge, pornosüchtig zu sein, und die Frage, was politische Zugehörigkeit heute überhaupt bedeutet. (S.C.)

18. Anayka She

Handle: @anaykashe

Genre: Lifestyle-Creator

Follower: 2,1 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Heute gehen virale Momente und Anayka She, 27, Hand in Hand. Ihre Plattform ist voller witziger Clips, ob es nun ein Fun Fact über das alte Ägypten ist oder die wahre Bedeutung von Edelstahl. Millionen haben sich in den letzten fünf Jahren in ihren Humor verliebt, doch es war kein Durchbruch über Nacht.

„Ich glaube, viele Leute denken: ‚Eine Sache passiert, und ich bin ein Superstar‘“, sagt sie im Gespräch mit ROLLING STONE. „Für viele ist es schrittweise. Ich versuche, zu reflektieren und mir klarzumachen, dass ich jetzt in der Position bin, in der ich immer sein wollte.“ Für sie heißt das, endlich an ihrer Musikkarriere arbeiten zu können – Anfang des Jahres veröffentlichte sie eine R&B-Single, bald geht sie auf ihre allererste Tour. (S.C.)

17. Ironmouse

Handle: @ironmouse

Genre: VTuber

Follower: 5,2 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die puerto-ricanische Twitch-Creatorin Ironmouse mag anonym bleiben, doch allein ihr pink-lila Avatar und die hohe, quietschende Stimme – die laut ihr echt ist und auf Komplikationen einer CVID-Erkrankung (Common Variable Immunodeficiency) zurückgeht – haben sie ikonisch gemacht.

Die Vloggerin und Gamerin ist ein Fixpunkt in der VTubing-Welt (Virtual YouTubing, also das Nutzen von Grafik- und Motion-Capture-Software, um die eigene Identität zu verschleiern) und die meistabonnierte weibliche Twitch-Streamerin aller Zeiten. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute VTuber mehr annehmen als je zuvor, und es ist wirklich cool, das zu sehen“, sagt sie zu ROLLING STONE. Neben dem Streaming ist sie auch Sängerin – sie veröffentlichte im letzten Jahr zwei Singles und trat zudem auf der Single „1-800“ des kanadischen Rappers bbno$ auf. (S.C.)

16. Ilona Maher

Handle: @ilonamaher

Genre: Sport-Creatorin

Follower: 9,1 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als US-Rugby-Star Ilona Maher 2020 bei den Olympischen Spielen inoffiziell die Behind-the-Scenes-Chronistin wurde, zog sie mit ihrem fröhlich-schrägen Humor viele Menschen in den Bann. Doch in den Jahren danach eroberte Maher mit ihrer leidenschaftlichen und einzigartigen Hingabe an Frauensport – und Body Positivity – Herzen weltweit.

Als Zweitplatzierte in Staffel 33 von „Dancing With The Stars“ fordert Maher von ihrem Publikum vor allem eins: Selbstbewusstsein. „Nehmt Raum ein“, sagte die 29-Jährige bei ihrer Rede zur Auszeichnung als ESPY Breakthrough Athlete 2025. „Werft schneller. Lauft härter. Legt noch eine Scheibe auf die Stange. Und dreht nie die Lautstärke runter.“ (C.T.J.)

15. Speedy Morman

Handle: @speedymorman

Genre: Journalist

Abonnenten: 1,6 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn ein viraler Interviewclip die Runde macht, stehen die Chancen gut, dass Speedy Morman am Ort des Geschehens ist. Der New Yorker begann als Praktikant bei Complex und wurde mit seiner jovialen Art und seinem schnellen Stil schnell zu einem der bekanntesten Interviewer im Netz. Morman ist nett, aber kein Leichtgewicht – er hakt schnell mit einem One-Liner oder einer spitzen Frage nach. Obwohl er sich selbst nicht als Komiker sieht – „Komödie überlasse ich Leuten wie Druski“, sagt er zu ROLLING STONE –, sind seine Interviews längst zu Meme-Futter geworden.

Ob beim Zerbrechen von Ray Js „unzerbrechlicher Brille“, beim Lob von GloRillas starkem Memphis-Akzent oder beim Kommentar über den „beautiful spirit“ eines Künstlers (ausgesprochen brrr-tferrl) – Morman, 31, und seine Serie„ 360 With Speedy“ sind inzwischen Pflichtprogramm für Rapper, Filmstars und sogar amtierende Präsidenten. „Ich versuche, dem Wesen des Journalismus treu zu bleiben und gleichzeitig Persönlichkeit und Spaß einzubringen“, sagt er. „Ich bin zuerst Journalist. Alles andere sind Vibes.“ (C.T.J.)

14. Tefi Pessoa

Handle: @hellotefi

Genre: Lifestyle-Creatorin

Follower: 2,5 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Estefanía Vanegas Pessoa, weltweit bekannt als Tefi Pessoa, denkt oft zurück an den Tag, als ein Geschichtenerzähler ihre Middle School in Miami besuchte. „Ich weiß noch, wie ich dachte: ‚Das will ich machen. Das ist echte Macht.‘“ Heute, mit 35, wechselt Pessoa mühelos von Red-Carpet-Interviews zur Rolle der Ratgeberin.

Ihre Inhalte sind Lifestyle gemischt mit ihrer typischen großen Schwester-Energie, doch im Kern bleibt Storytelling. Im Mai 2025 startete sie bei The Cut eine Ratgeberkolumne namens Ask Tefi, im August folgte ihr Podcast Tefi Talks. Und für alle, die dort nicht alle Antworten finden: Pessoas TikTok ist weiterhin eine Quelle der Einsicht – zugeschnitten „just for the girlies“. „Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Video mit einem Mann im Kopf gemacht habe“, sagt Pessoa. (C.T.J.)

13. Drew Afualo

Handle: @drewafualo

Genre: Lifestyle-Creatorin

Follower: 10 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für Drew Afualo, 29, ist ihre Content-Nische leicht zu beschreiben. „Ich mach die schrecklichen Typen im Internet fertig“, sagt sie zu ROLLING STONE. Der Job ist weit entfernt von der Sportjournalistin-Karriere, die Afualo nach dem College anstrebte – doch ihre viralen Rants gegen Frauenfeinde haben sie zu einer TikTok-Königin gemacht. Sie absolvierte eine nationale Tour, wurde mit ihrer Memoir Loud zur „New York Times“-Bestsellerautorin und nahm trotzdem ihren beliebten (und oft viralen) Podcast „The Comment Section“ auf.

Afualo ist eine Creatorin, die ihre Ära definiert: Ihre Stimme verkörpert den Aufstieg von TikTok in der digitalen Ökonomie – ein Name für alle For-You-Pages. Ihre Krone behält sie, indem sie nie vor einem Streit zurückschreckt. „Einfluss online bedeutet, das Ohr von Millionen zu haben“, sagt sie. „Und das ist gleichzeitig wunderbar und furchteinflößend.“ (C.T.J.)

12. Duke Dennis

Handle: @dukedennis

Genre: Streamer

Follower: 25,2 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Zeit lang war Duke Dennis, 31, vor allem ein Meme – sein Name wurde zum Synonym für den Typen, der dir die Freundin ausspannen könnte. Doch mit der Zeit wuchs seine Marke und seine Bindung zum Publikum. Als Mitglied von AMP ist er so etwas wie der große Bruder der Gruppe, ein Vorbild dafür, wie junge Männer sich verhalten sollten. Dieses Jahr reiste Dennis nach China, um dort zu streamen, und sagt, sein größter Traum sei es, in „Law & Order“ aufzutreten.

„Eine Episode, selbst wenn ich nur eine Leiche spiele. Alles gut. Das wäre mein Höhepunkt“, sagte er zu ROLLING STONE. Im Frühjahr, als bekannt wurde, dass er Kinder hat, wurde Dennis Ziel von Online-Witzen, weil mehrere Frauen behaupteten, deren Mütter zu sein. In Wahrheit hielt er ihre Identitäten geheim, um sie vor Online-Aufmerksamkeit zu schützen. Am Ende meisterte er die Häme souverän, indem er mit seiner Community einen lange verborgenen Teil seines Lebens teilte. Ergebnis: noch mehr Aura. (Jeff Ihaza)

11. Jake Shane

Handle: @octopusslover8

Genre: Komiker

Follower: 4,9 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vor zwei Jahren verwandelte der Influencer und Komiker Jake Shane seinen Oktopus-Gerichte-Review-Account in eine Comedy-Reise. Als er auf Impro-Comedy mit historischen oder biblischen Szenarien umstieg – „Was, wenn John Wilkes Booth ins falsche Theater gegangen wäre?“ „Worüber lästerten die Jünger von Jesus?“ – entwickelte sich Shane vom Wochenhit zum festen Bestandteil der Creator-Szene. Der 25-Jährige spricht offen über seine Kämpfe mit psychischer Gesundheit, Angstzuständen und Zwangsstörungen, ist aber längst Synonym für einen selbstironischen Humor, der Fans mitnimmt.

Er trat bei den American Music Awards auf, hatte eine wiederkehrende Rolle in „Hacks“ und widerlegte in seinem Podcast „Therapus“s die jahrelange Theorie, Lea Michele könne nicht lesen. Nun, auf seiner zweiten Stand-up-Tour, konzentriert sich Shane stärker auf Schauspielrollen. Doch am stärksten reagieren Fans immer noch, wenn er das macht, womit er begann: daheim mit seinen Freunden rumblödeln. (C.T.J.)

10. Alex Cooper

Handle: @alexandracooper

Genre: Lifestyle-Podcasterin

Follower: 9,5 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn der Blitz im Popkultur-Zeitgeist einschlägt, steht Alex Cooper, 31, oft im Zentrum. Die „Call Her Daddy“-Host und Gründerin des Unwell Network hatte Gäste wie Chappell Roan und Kamala Harris in ihrem Podcast, der mehr als 250 Millionen Streams zählt. Bekannt ist sie für ihren Zugang zu Top-Persönlichkeiten auf dem Höhepunkt ihrer Popularität – selbst Kamala Harris saß im Daddy-Stuhl während ihrer Präsidentschaftskampagne.

Doch Cooper expandiert: Sie brachte Anfang 2025 die Enthüllungsdoku „Call Her Alex“ bei Hulu heraus, produziert eine neue Reality-Dating-Show für den Streamingdienst und hat ein Elektrolyt-Getränk namens „Unwell Hydration“ gestartet. (S.C.)

9. Camilla Araujo

Handle: @camilla

Genre: OnlyFans-Model

Follower: 18,5 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach einem Cameo im Mega-YouTube-Hit „Squid Game“ von MrBeast im Jahr 2021 wurde OnlyFans-Star Camilla Araujo, 23, zur Meisterin der Internet-Viralität. Mit Ragebait, provokanten Kommentaren und einem datengetriebenen Ansatz à la MrBeast befeuerte sie ihr explosives Wachstum.

Araujos Aufstieg spiegelt eine wachsende Generation von Gen-Z-Influencern wider, die OnlyFans als Sprungbrett in den Mainstream nutzen. Sie ist Teil des Bop House, des mega-viralen OnlyFans-Contenthauses, und betreibt eine eigene Social-Media-Beratung – aber das ist nur der Anfang. „Ich will überall sein“, sagt sie. „Ich will unausweichlich sein.“ (Taylor Lorenz)

8. Hasan Piker

Handle: @hasanabi

Genre: Polit-Streamer

Abonnenten: 10,5 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der größte Sozialist im Streaming macht keine Pause. „Die Leute suchen jemanden, der bereit ist, gegen die Trump-Regierung zu kämpfen“, sagt Hasan Piker, 33 – und er ist bereit. Piker berichtete von den ICE-Protesten in L.A., interviewte Frankreichs Linkenführer Jean-Luc Mélenchon, tourte mit dem NYC-Bürgermeisterkandidaten Zohran Mamdani durch Queens und besuchte die Zentrale der japanischen Kommunistischen Partei.

Redefreiheit ist für ihn zentral: Im Mai wurde er von der Grenzpolizei verhört und nach seinen politischen Ansichten befragt. „Das war eine interessante Erfahrung“, witzelt er. Seine neue internationale Ausrichtung ist kein Zufall: Es geht um „Solidarität mit anderen Arbeiterbewegungen weltweit“, sagt er. „Es ist ein gemeinsamer Kampf.“ (Miles Klee)

7. MrBeast

Handle: @MrBeast

Genre: Stunt-YouTuber

Follower: 871,6 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob er 2.000 Menschen für 5 Millionen Dollar gegeneinander antreten lässt oder sieben Tage auf dem offenen Meer strandet – Stunt-YouTuber Jimmy Donaldson alias MrBeast übt weiterhin gewaltigen Einfluss aus. Allein dieses Jahr flirtete der 27-Jährige mit der Übernahme als neuer X-CEO und bot für TikTok. Doch Kontroversen verfolgen seine Hochglanzproduktionen: Seine Amazon-Show Beast Games führte zu einer Sammelklage, nachdem Teilnehmer schlechte Arbeitsbedingungen enthüllt hatten. (S.C.)

6. Caleb Hearon

Handle: @calebsaysthings

Genre: Komiker

Follower: 1,6 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Stand-up-Komiker ist bekannt für seine spitzen Sticheleien – von fatphoben Trollen bis hin zu Hausbesitzervereinen. Doch er ist mehr als nur Spaßmacher: Er hostet den erfolgreichen Talk-Podcast „So True With Caleb Hearon“ und baut seine Schauspielkarriere aus. Er spielte 2024 im HBO-Max-Film „Sweethearts“, wurde für die lang erwartete „Der Teufel trägt Prada“-Fortsetzung gecastet und bringt diesen Herbst sein erstes Comedy-Special auf HBO.

„Ich finde es radikal, dass ich mich als dicker Mensch nicht hasse in einer Gesellschaft, die dicke Menschen hasst“, sagte Hearon, 30, 2024 im Gespräch mit ROLLING STONE. „Ich will, dass dicke Menschen – vor allem kleine dicke schwule Kinder in Red States – meine Sachen sehen und denken: ‚Oh, ein cooles Leben ist für mich möglich.‘“ (C.T.J.)

5. Quenlin Blackwell

Handle: @quenblackwell

Genre: Komikerin

Follower: 20,8 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Quenlin Blackwell, 24, ist überall. Die Komikerin, Model und Creatorin – online als Quen bekannt – war schon ein Star der inzwischen toten Plattform Vine, doch sie überlebte deren Ende und wurde zu einer Gen-Z-Stimme, die fast synonym mit Internet-Content ist. Sie blühte auf Twitter (bevor es zu X wurde), sammelte Klicks auf YouTube und landete 2019 auf TikTok.

Heute steht sie für PinkPantheress’ Serie „Feeding Starving Celebrities“ in der Küche auf YouTube, performte mit Charli XCX bei den Grammys 2025 und hat eine Rolle in Rachel Sennots neuer HBO-Serie. „[It Girl] bedeutet, dass du authentisch bist und keine Angst hast, genau du selbst zu sein“, sagt sie. „Wenn du versuchst, aktiv ein It Girl zu sein, machst du es schon falsch.“ (C.T.J.)

4. Kai Cenat

Handle: @kai_cenat

Genre: Streamer

Follower: 80,1 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Inzwischen gibt es ein riesiges Archiv an Kai-Cenat-Inhalten – angefangen in seiner Jugend als YouTuber. Die Entwicklung des heute 23-Jährigen zu verfolgen, war lehrreich, denn er verkörpert den Ethos seiner Generation perfekt. Er ist offen mit seinem Publikum und baut so echte Bindung auf.

Immer stärker ist er auch ein Mogul der Streaming-Welt. Für seine „Streamer University“ im Frühjahr strömten Dutzende Creator auf den Campus der University of Akron in Ohio, wo sie vier Tage lang in Wohnheimen lebten und Klassen von erfahrenen Streamern wie Agent und DDG besuchten – inklusive Lektionen in Online-Drama. Cenat bleibt eine Schlüsselfigur im Streaming und scheint als Erwachsener darauf aus, ständig neue Wege zu finden. „Ich will Schauspieler sein und eigene Shows und Filme inszenieren“, sagte er 2025 zu ROLLING STONE. Und er ist auf dem besten Weg. (J.I.)

3. Ms Rachel

Handle: @msrachelforlittles

Genre: Kinder-Entertainerin

Follower: 27,8 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Keine andere Creatorin stand so sehr und furchtlos hinter ihrer Mission wie Rachel Anne Accurso in diesem Jahr. Die 42-jährige Pädagogin wurde während der Covid-19-Pandemie mit ihrer YouTube-Reihe „Songs for Littles“ bekannt. Doch 2024 wurde sie zum Mittelpunkt einer Debatte, als sie sich für Kinder in Gaza, Sudan, Ukraine und der Demokratischen Republik Kongo einsetzte.

Selbst als man versuchte, sie dafür zu kritisieren, machte sie weiter, Bewusstsein und Spenden für Opfer systemischer Gewalt zu sammeln. „Es ist traurig, dass Leute es kontrovers machen wollen, wenn man sich für Kinder ausspricht, die unermessliches Leid erfahren“, sagte sie. In einer Landschaft, die immer stärker von E-Commerce und glatten Prinzipien geprägt ist, zeigte Accurso im letzten Jahr, was es heißt, als Influencerin in derselben Realität zu leben wie das eigene Publikum – und nicht entrückt davon. (S.C.)

2. Druski

Handle: @druski

Genre: Sketch-Komiker

Follower: 28,4 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im harten Wettbewerb der Online-Comedians setzt Drew Desbordes alias Druski, 30, weiterhin den Ton. Der auf Instagram groß gewordene Komiker stand schon mit Kai Cenat bei den BET Awards auf der Bühne, brachte mit seinen Satire-Gameshows „Coulda Been Love“ und „Coulda Been House“ Millionen zum Lachen (in Staffel 2 des Letzteren traten Rick Ross und Lil Yachty auf) und begeistert nach wie vor mit Figuren wie „dem weißen Jungen, der im Hood akzeptiert ist“ oder „den Modetypen, die so geheimnisvoll und komisch wirken wollen“.

Sein Slapstick-Humor und sein schneller Witz bleiben auch nach fast zehn Jahren gleichermaßen relatable und repostable. Sein Comedy-Imperium baute er fast im Alleingang – er finanzierte Projekte von Anfang an selbst. „Wir haben zu früh versucht, unsere Sachen den Großen [Netflix und Amazon] zu geben“, erzählte er kürzlich Afrotech. „Es wurde sofort ein Nein, aber der Erfolg der Shows und dass wir’s allein geschafft haben, hat mir gezeigt: Wir können das selbst.“ (S.C.)

1. IShowSpeed

Handle: @ishowspeed

Genre: Streamer

Follower: 135 Millionen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie wird man ein globales Phänomen? Für IShowSpeed beginnt es damit, die Kamera nie auszuschalten. Der als Darren Watkins Jr. geborene 20-jährige Ohioaner hat seinen Kindheits-Spitznamen (Speed) und seine Liebe zu Videospielen in ein IRL-Streaming-Imperium verwandelt. Am bekanntesten ist er für seine weltweiten Streaming-Touren, bei denen die Kamera läuft, während er auf Staatsoberhäupter und Sportlegenden trifft, Fußball auf der Straße spielt, Musikvideos für seine Rap-Karriere dreht oder von riesigen Menschenmengen verfolgt wird.

Seine jugendlichen EskapEskapaden brachten ihn öfter in Schwierigkeiten, doch er begegnete jeder Kontroverse mit einer echten Entschuldigung – und zog gleichzeitig Millionen Zuschauer mit seiner überschäumenden Energie und kulturellen Neugier an. 2024 stellte er einen Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer eines einzelnen Streamers auf YouTube auf: 1 Million Live-Views bei seiner Indonesien-Tour. „Für Künstler ist die einzige Zeit, in der sie mit Fans reden, ein Konzert“, sagte er 2024 zu Forbes. „Aber beim Livestreamen sind wir immer da.“ (C.T.J.)