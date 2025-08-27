Trumps Kabinettssitzung vollgestopft mit Schmeicheleien für „Geliebten Anführer“

Alle paar Wochen versammelt Donald Trump seine engsten Berater im Weißen Haus und genießt es, wenn sie ihm seine Stiefel bis zum Hochglanz lecken. Diese Kabinettssitzungen sind im Grunde genommen inszenierte Fernseh-Andachten für die Größe des Präsidenten, bei denen seine Ernennungen abwechselnd schamlos Loblieder singen. Generalstaatsanwältin Pam Bondi ging in einer Sitzung im April so weit, Trump dafür zu loben, dass er das Leben von 75 Prozent der US-Bevölkerung gerettet habe.

Tulsi Gabbard und Lori Chavez-DeRemer

Am Dienstag hielt Trump eine weitere Kabinettssitzung ab. Auch diesmal unterschied sich das Bild nicht. Der Tisch voller Untergebener, die ihm artig zusprachen, er habe die USA vor dem Abgrund bewahrt. Über drei Stunden dauerte das Spektakel, während Trump Fragen der versammelten Presse beantwortete. Die Verehrung stieg ihm hörbar zu Kopf. „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich tun will“, sagte er in Bezug auf den Einsatz von Bundestruppen in Städten. „Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten.“

Tulsi Gabbard, Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste:

„Dies ist wirklich eine großartige Gelegenheit, um Ihre Führungsrolle als wahrer Champion für arbeitende Menschen anzuerkennen. … Ich weiß, dass wir, wenn wir hier am Tisch herumgehen, hören werden, wie Ihr Fokus ausschließlich auf dem Wohl der amerikanischen Bürger liegt. Und das ist der rote Faden, der sich durch die Politik Ihrer gesamten Administration zieht.“

Gabbard verbrachte den größten Teil des Sommers damit, von der verpfuschten Aufarbeitung des Epstein-Falls abzulenken und stattdessen Verschwörungstheorien über Ex-Präsident Barack Obama und die Wahl 2016 zu verbreiten. Trump belohnte Gabbards Mühen mit eigenem Lob und gratulierte ihr dazu, „jeden Tag ein größerer und größerer Star“ seiner Regierung zu werden.

Lori Chavez-DeRemer, Arbeitsministerin:

„Herr Präsident, ich lade Sie ein, Ihr großes, schönes Gesicht auf einem Banner vor dem Arbeitsministerium zu sehen. Denn Sie sind der transformierende Präsident des amerikanischen Arbeiters, zusammen mit der amerikanischen Flagge und Präsident Roosevelt … und ich war so geehrt, das gestern enthüllen zu dürfen.“

Chavez-DeRemer bezog sich auf ein tatsächlich aufgehängtes Banner mit Trumps Gesicht an der Fassade ihres Ministeriums, neben einem Banner von Theodore Roosevelt. Beide mit dem Slogan: „American Workers First“.

Steve Witkoff, Sondergesandter für den Nahen Osten:

„Es gibt nur eine Sache, die ich mir wünsche. Dass das Nobelkomitee endlich zur Vernunft kommt. Und erkennt, dass Sie der beste Kandidat sind, seit dieser Preis existiert, um ihn zu erhalten. Ihr Erfolg verändert heute die Welt, und ich hoffe, dass eines Tages jeder aufwacht und das begreift.“

Witkoff, offiziell kein Kabinettsmitglied, aber trotzdem eingeladen, erklärte außerdem, dass die Arbeit „für Sie“ die größte Ehre seines Lebens sei, und lobte Trump dafür, in den letzten acht Monaten „mehr als sieben“ internationale Konflikte beendet zu haben. Welche genau, blieb unklar.

Kristi Noem, Ministerin für Innere Sicherheit:

„Zunächst einmal danke für die Gelegenheit, für Sie zu arbeiten. Sie haben dieses Land sicher gemacht. Sie haben die Wirtschaft geöffnet. Und Sie setzen das Recht durch. Jetzt können die Menschen aufstehen, ihre Familien versorgen, zur Arbeit gehen und dabei sicher sein.“

Noem pries Trump wiederholt für eine angebliche komplette Transformation der US-Wirtschaft zu Wohlstand und Sicherheit. Obwohl er kürzlich den Leiter des Statistikamtes entlassen hatte, weil dieser stagnierendes Wachstum in seinem Monatsbericht ausgewiesen hatte.

Brook Rollins, Landwirtschaftsministerin:

„Danke, dass Sie den College Football gerettet haben. Wir sind sehr dankbar.“

College Football war keineswegs in Gefahr. Trump hatte jedoch eine Executive Order erlassen, die Universitäten verpflichtete, Stipendien für Frauen und olympische Athleten zu sichern und die Bezahlung im Hochschulsport zu reformieren.

Scott Bessent, Finanzminister:

„Wie wir so oft gesagt haben: Wirtschaftliche Sicherheit ist nationale Sicherheit, und unser Land war noch nie so sicher. Dank Ihnen. Sie haben uns vom Rand zurückgeholt. Sie haben das überwältigende Mandat des amerikanischen Volkes. Und Sie stellen das Vertrauen in die Regierung wieder her.“

Bessent erklärte, einer der Hauptwege, auf denen Trump das Vertrauen wiederherstelle, sei sein Versuch, die traditionell unabhängige Notenbank Fed unter seine Kontrolle zu bringen. Am Vortag hatte Trump versucht, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Ein rechtlich völlig haltloser Schritt. Cooks Anwalt kündigte am Dienstag an, sie werde klagen und nicht zurücktreten.

Marco Rubio, Außenminister:

„Sie wurden zum Präsidenten der arbeitenden Amerikaner gewählt, und deshalb ist dieser Labor Day so bedeutungsvoll. Deshalb ist er für mich der wichtigste Labor Day meines Lebens, als jemand mit vier Jobs.“

Trump hat seit Amtsantritt die Regierung umgebaut und Loyalisten in Schlüsselpositionen gesetzt. Deshalb ist Rubio nicht nur Außenminister, sondern gleichzeitig Leiter des Nationalarchivs, der US-Entwicklungshilfeagentur und Trumps Nationaler Sicherheitsberater. Am Dienstag pries er Trump als „Friedensstifter-Chef“.