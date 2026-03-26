Die 25 schlechtesten Originalnamen berühmter Bands

Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die jede Band treffen muss. Wie soll sie sich nennen? Und doch treffen so viele eine völlig falsche Wahl. Glücklicherweise gibt es für jede Band, die sich einen schrecklichen Namen ausdenkt, und daran festhält , eine andere Band, die sich ebenfalls einen schrecklichen Namen ausdenkt. Ein paar Konzerte unter diesem Namen spielt. Vielleicht eine Demo oder sogar ein oder zwei Alben veröffentlicht. Aber dann endlich zur Vernunft kommt. Viele bekannte und erfolgreiche Gruppen – von Creedence Clearwater Revival bis Green Day – haben diese Wachstumsschmerzen durchgemacht. Und begannen ihr Leben mit einem unglücklichen Namen, bevor sie einen Namen fanden, der dazu bestimmt war, die T-Shirts von Millionen begeisterter Fans zu zieren. Der Name macht die Band, wie man so schön sagt. Hier sind 25 Bands, die es fast nicht geschafft hätten.

25. Tom und Jerry

Endgültiger Name: Simon and Garfunkel

Paul Simon und Arthur Garfunkel waren gerade einmal 15 Jahre alt, als sie 1956 begannen, ihre Songs im Brill Building anzubieten. Als ihnen klar wurde, dass sie nicht gerade die marktfähigsten Namen hatten, wurde Paul zu John Landis (nach einem Mädchen, in das er verliebt war, Sue Landis). Und Arthur wurde zu Tom Graph, weil er es liebte, den Erfolg von Hit-Platten auf Millimeterpapier zu zeichnen (wirklich). Sie nannten sich Tom und Jerry. Offenbar ohne Angst vor einer Klage von Hanna-Barbera. Und landeten tatsächlich einen kleinen Hit mit

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, den sie in der Sendungdirekt nach Jerry Lee Lewis‘ „Great Balls of Fire” spielten. (Leider ist kein Video davon erhalten.)

Sie schafften keinen weiteren Hit. Und konzentrierten sich bald auf ihr Studium. Als sich das Duo 1964 als Folk-Act wieder zusammenfand, beschlossen sie, ihre richtigen Namen zu verwenden, obwohl sie damit riskierten, Teile der Bevölkerung zu verprellen, die offen jüdischen Entertainern gegenüber nicht aufgeschlossen waren. „Unser Name ist ehrlich”, sagte Simon. „Ich hatte immer das Gefühl, dass es für die Leute ein großer Schock war, als sich Bob Dylan als Bobby Zimmerman entpuppte. Es war wichtig, dass er authentisch war.“

24. The Square Roots

Endgültiger Name: The Roots

The Roots entstanden, als Questlove (Ahmir Khalib Thompson) und Black Thought (Tariq Trotter) in Philadelphia Highschool-Klassenkameraden waren. Für eine Talentshow ihrer Schule nannten sie sich 1989 „Radio Activity“. Woraus „Black to the Future“ wurde. dDnn der nerdigste Name, den sie sich bis dahin ausgedacht hatten: „The Square Roots“. Black Thought erklärt in dem Song „Anti-circle“, warum: „Yo, ich bin der Anti-Kreis. Ich komme nie zweimal in derselben Form. Ich bin so hip, dass ich quadratisch bin.“

Getreu dem Songtext trat die Band nicht zweimal in dieser Form auf, nachdem sie entdeckt hatte, dass es bereits eine Folk-Gruppe aus Philadelphia mit diesem Namen gab. Und verkürzte ihren Namen stattdessen zu dem weniger mathematischen „The Roots”.

23. Mookie Blaylock

Endgültiger Name: Pearl Jam

Im Oktober 1990 spielte eine neue Band aus Seattle ihr erstes Konzert im Off Ramp unter dem Namen Mookie Blaylock, einem Spieler der New Jersey Nets, dessen Basketballkarte in der Kassettenhülle einer ihrer ersten Demos gelandet war. „Es war irgendwie albern“, gab Eddie Vedder zu. „Aber in der ersten Woche waren wir zu sehr mit dem Schreiben von Songs beschäftigt, um über einen Namen nachzudenken.“ Für eine völlig unbekannte lokale Band war das in Ordnung. Aber als sie nationale Aufmerksamkeit erlangten und ein Album aufnahmen, konnten sie nicht mehr denselben Namen wie ein beliebter NBA-Point Guard behalten.

Neben vielen anderen Problemen konnten sie den Namen nicht als Marke eintragen lassen und keine Merchandise-Artikel verkaufen. Die Geschichte, wie sie auf den Namen Pearl Jam kamen, ist im Laufe der Jahre stark mythologisiert worden. Vor allem weil Vedder behauptete, er stamme von seiner Großmutter Pearl, die halluzinogene Marmelade hergestellt habe. Die wahre Geschichte ist jedoch viel banaler. Bassist Jeff Ament kam zufällig auf den Namen Pearl. Und der Rest kam ihnen, nachdem sie Neil Young und Crazy Horse bei der Smell the Horse-Tour im Nassau Coliseum ein umwerfendes Konzert spielen sahen. „Jeder Song war wie eine 15- oder 20-minütige Jam-Session“, sagte Ament. „So kam ‚Jam‘ zum Namen. Zumindest erinnere ich mich so daran.“

22. On a Friday

Endgültiger Name: Radiohead

Die fünf Mitglieder von Radiohead lernten sich als Schüler der Abingdon School in Oxfordshire kennen. Sie probten nach Schulschluss am Freitagabend. Was sie dazu inspirierte, die Band „On a Friday” zu nennen. Auftritte waren äußerst selten. Vielleicht weil ihr Name ihre Verfügbarkeit auf einen Tag in der Woche zu beschränken schien. Bis sie Anfang der 1990er Jahre zu Stammgästen in der Oxford-Szene wurden und sogar eine Demo mit den zukünftigen Radiohead-Songs „You”, „Thinking About You” und „Prove Yourself“ aufnahmen.

Die Platte war kein Hit. Sie weckte jedoch das Interesse von EMI Records, die die Band unter Vertrag nahmen und ihnen vorschlugen, sich einen besseren Namen zu überlegen. Da alle Bandmitglieder große Fans der Talking Heads waren, wählten sie ihren neuen Namen aus dem wenig bekannten Song „Radio Head“ aus dem Jahr 1986.

21. The Obelisk

Endgültiger Name: The Cure

Die blassen Gothics, aus denen später The Cure werden sollten, wirken vielleicht nicht wie Typen, die sich nach einem großen phallischen Monument benennen würden. Aber genau das taten sie, als sie sich Anfang der 70er Jahre als Mittelschüler zusammenfanden. Robert Smith, noch ohne Moptop und mit Raccoon-Augen, war eine Hintergrundfigur bei The Obelisk und spielte Klavier. Er rückte aber bald in den Vordergrund und übernahm die Verantwortung für den Bandnamen.

Nach einigen weiteren Besetzungswechseln und ein paar vorübergehenden Namen, Malice und Easy Cure (letzterer war dem Sänger zu „hippiemäßig“), taufte Smith die Band The Cure. Für mehr als nur ein paar liebeskranke Trauerkranke würden sie diesem Namen alle Ehre machen.

20. Smile

Endgültiger Name: Queen

Der Name Smile ist eher harmlos als wirklich anstößig. Kann aber einfach nicht an die Kraft der Musik heranreichen, die der Gitarrist Brian May und der Schlagzeuger Roger Taylor mit ihrer nächsten Band Queen aufnehmen sollten. In seinem Buch „Queen: The Early Years“ schrieb der Autor Mark Hodkinson, dass der Bassist und Sänger der Gruppe, Tim Staffell, „das Konzept einer Gruppe namens ‚Smile‘ als Teil eines College-Projekts übernahm und eine Grafik-Kampagne darum herum aufbaute“. Als Staffell die Gruppe verließ, gründeten May und Taylor eine neue Gruppe mit dem Sänger Freddie Mercury, der ihnen den Namen Queen gab. „Das Konzept von Queen ist es, königlich und majestätisch zu sein“, sagte er einmal gegenüber Circus . „Glamour ist ein Teil von uns. Und wir wollen dandyhaft sein. Wir wollen schockieren und unverschämt sein.“

19. Atomic Mass

Endgültiger Name: Def Leppard

Atomic Mass bedeutet erstens die Masse eines Atoms und zweitens eine wirklich schlechte Idee für einen Bandnamen. Das hielt eine Gruppe von Rockern aus Sheffield, England, darunter Bassist Rick Savage, Gitarrist Pete Willis und Sänger Joe Elliott, jedoch nicht davon ab, diesen aussichtslosen Namen zu verwenden. Obwohl sie damit nie einen bezahlten Auftritt bekamen. Schließlich kam Elliott zur Besinnung. Und erzählte seinen Bandkollegen von Postern, die er im Kunstunterricht in der Schule für eine fiktive Band namens „Deaf Leopard” entworfen hatte. Die Gruppe spielte mit der Schreibweise des Namens herum, um Vergleiche mit Punkbands zu vermeiden. Und stieß dabei auf einen der einprägsamsten Namen seit Led Zeppelin.

18. Kara’s Flowers

Endgültiger Name: Maroon 5

Adam Levine und Co. mussten irgendwo anfangen. Sie begannen als Anzug tragende Alternative-Rock-Band der Neunziger namens Kara’s Flowers. Ein Name, der sich auf eine Groupie bezog, die in sie alle verliebt war. Aber eher nach einer Girlgroup klingt, die bei Lilith Fair auftreten könnte. Unter diesem unglücklichen Namen veröffentlichte die Band zwei Alben. Das selbstveröffentlichte We Like Digging? und das (wenig überraschend) floppende Major-Label-Album The Fourth World. Bevor sie sich 2002 für ihr funkiges Album Songs About Jane in Maroon 5 umbenannten. In einem Interview mit Rolling Stone aus dem Jahr 2004 behauptete Gitarrist Jesse Carmichael, dass

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. ihr fuzzy Gitarrenpop

17. The Pendeltons

vor der Unterzeichnung bei Reprise „Fugazi und System of a Down meets“ gewesen sei. Der-Teil stamme aus ihren Texten, die „Unsinn“ gewesen seien. Das Gleiche gilt für den Bandnamen.

Endgültiger Name: Beach Boys

Als Brian Wilson 1961 begann, Songs über das Surfen zu schreiben, hatte er noch kaum ein Surfbrett in der Hand gehabt. Um glaubwürdig zu wirken, nannte er seine neue Band nach den karierten Wollhemden, die in der Surfer-Szene beliebt waren, „The Pendeltons“. Nur drei Monate später erklärte sich das unabhängige Label Candix Records aus Los Angeles bereit, ihre Debütsingle „Surfin’“ zu veröffentlichen. Aber sie fanden den altmodisch klingenden Namen schrecklich. Und änderten ihn in Beach Boys (nachdem sie fast bei Surfers gelandet wären), ohne die Band davon in Kenntnis zu setzen. Der Name ist zwar äußerst generisch. Aber die Gruppe hatte keine andere Wahl, als ihn zu akzeptieren. Anfang der 1970er Jahre hatte Wilson es satt, als Beach Boy bekannt zu sein. Er schlug vor, den Namen in Beach zu ändern. Die anderen waren jedoch dagegen. Sie wussten, dass sie dazu bestimmt waren, ihr Leben lang Beach Boys zu sein.

16. Sweet Children

Endgültiger Name: Green Day

Als Green Day Anfang des Jahres wenige Tage vor ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland im House of Blues auftraten, waren alle außer den eingefleischten Fans verwirrt über den Namen auf dem Schlagzeugpodest: Sweet Children. Die treuen Fans wussten, dass dies der ursprüngliche Name von Green Day war. Und dass sie ihn nur für diesen einen Abend wieder verwendeten, um ihre Anfänge zu feiern. Billie Joe Armstrong und Mike Dirnt begannen 1986 als Sweet Children im Alter von nur 14 Jahren mit lokalen Auftritten in der Bay Area. Sie gewannen eine kleine Fangemeinde. Und wurden sogar unter diesem Namen bei Lookout! Records unter Vertrag genommen.

Aber sie änderten ihn bald darauf in Green Day, um Verwechslungen mit der kalifornischen Rockband Sweet Baby zu vermeiden. Und vielleicht auch, weil „sweet” nicht so punkrockig ist. Selbst wenn es ironisch gemeint ist. Ihren neuen Namen nahmen sie von einem ihrer frühen Songs, der sich auf einen Tag bezieht, an dem außer Marihuana rauchen nicht viel passiert. Viel punkrockiger.

15. Mr. Crowe’s Garden

Endgültiger Name: The Black Crowes

Die Rockband aus Georgia, angeführt von den streitenden Brüdern Chris und Rich Robinson, spielte etwa fünf Jahre lang unter dem Namen Mr. Crowe’s Garden eine raue Mischung aus Garagenrock und Alternative Country – angeblich inspiriert von Johnny Crow’s Garden, einem Kinderbuch von Leonard Leslie Brookes aus dem frühen 20. Jahrhundert –, bevor sie ihn in etwas änderte, das besser zu ihrer neu entdeckten Begeisterung für Humble Pie und Faces passte.

So schlaff ihr ursprünglicher Name auch war, es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können: Laut Black Crowes-Schlagzeuger Steve Gorman sagte Def American-Chef Rick Rubin einmal zu ihnen: „Ich finde, ihr solltet euch Kobb Kounty Krows nennen und es [wie] KKK schreiben.“ Wir alle lachten, und er sagte: „Nein, ich meine es ernst. Ich glaube, das wäre gut vermarktbar.‘ Wir haben ihm gesagt, er soll sich verpissen. Ich meine, das war in jeder Hinsicht total beleidigend.“

14. Die Band Aid Boys

Endgültiger Name: Bone Thugs-N-Harmony

Die melodischste Rap-Band der Neunzigerjahre fand sich als Junior-Highschool-Kids in Cleveland zusammen, als die Stadt noch eine Rap-Wüste war. Anthony „Krayzie Bone“ Henderson hatte einen Unfall mit seinem Moped, seine Crew kam aus Solidarität mit Verbänden zur Schule, und die Band Aid Boys waren geboren. Es ist unklar, ob er sich etwas gebrochen hatte, aber wenn ja, hätten sie vielleicht etwas früher zu ihrem Namen gefunden.

13. The Young Aborigines

Endgültiger Name: Beastie Boys

Bevor die Beastie Boys bedauerliche Reime über die Objektivierung von Frauen rezitierten (und sich dafür entschuldigten), missbrauchten die Teenager Michael Diamond und Adam Yauch andere Kulturen mit dem Namen ihrer frühen Hardcore-Band „The Young Aborigines“. „Wir hatten die Idee, dass die Musik irgendwie primitiv sein sollte, und so kamen wir auf den Namen ‚The Young Aborigines‘ für die Band“, erklärte Bassist Jeremy Shatan. „Ich habe mir sogar eine Platte mit Musik der australischen Aborigines gekauft, um mich inspirieren zu lassen.“ Schließlich zog Shatan für einen Sommer weg und die Gruppe nahm den Namen Beastie Boys an. „Das war der dümmste Name, den wir uns ausdenken konnten“, sagte der umgetaufte Mike D gegenüber Rolling Stone über den neuen Namen. Nicht ganz.

12. Wicked Lester

Endgültiger Name: Kiss

Zwei Jahre bevor sie Kiss gründeten, spielten Gene Simmons und Paul Stanley in einer eher durchschnittlichen New Yorker Rockband mit dem zwar nicht durchschnittlichen, aber dafür umso lächerlicheren Namen Wicked Lester. „Es gab diese Dreistimmigen Harmonien, die wie die Doobie Brothers klangen“, schrieb Simmons in seiner Autobiografie Kiss and Make-Up . „Und es gab viel zu wenig Gitarre.“ Entschlossen, eine einzigartigere und bombastischere Band zu gründen, trennten sich Simmons und Stanley von ihren Bandkollegen und suchten in den Kleinanzeigen der Rolling Stones nach einem neuen Schlagzeuger, wo sie Peter Criss fanden.

Er erwähnte, dass er einmal in einer Band namens Lips gespielt hatte, was Stanley zu dem Vorschlag inspirierte, sich Kiss zu nennen. „Verpiss dich“, beschwerte sich Criss. „Das ist ein furchtbarer, schwuler Name.“ Wie so oft in der Zukunft der Band liefen die Dinge nicht so, wie der Schlagzeuger es wollte, aber er lernte, mit Kiss zu leben. „Gutes Küssen sorgt für guten Sex“, schrieb er in seiner Autobiografie „Makeup to Breakup“. „Es ist sexuell, es ist cool.“ Und es ist unendlich besser als Wicked Lester.

11. Screaming Abdabs

Endgültiger Name: Pink Floyd

„Screaming abdabs“ (auch „habdabs“ geschrieben) ist ein altmodischer britischer Slangausdruck für eine mysteriöse Krankheit. Ähnlich wie „heebie-jeebies“ und möglicherweise mit der Vorstellung von Delirium tremens verbunden. Es ist auch der albern klingende und international unergründliche Name einer frühen Version von Pink Floyd. Beispiele für die Verwendung des Begriffs sind: „Roger Waters, Nick Mason und Richard Wright waren Architekturstudenten am London Polytechnic, als sie einer Band namens Sigma 6 beitraten, aus der später die Screaming Abdabs hervorgingen” und „Der Gedanke, noch eine Sekunde länger Mitglied von Pink Floyd zu sein, versetzte Waters in einen Zustand von screaming abdabs”.

10. Soft White Underbelly

Endgültiger Name: Blue Öyster Cult

Blue Öyster Cult ist vielleicht nicht der beste Bandname der Welt, aber immer noch verdammt viel besser als Soft White Underbelly, unter dem die Gründungsmitglieder Buck Dharma, Albert Bouchard und Allen Lanier Ende der 1960er Jahre auftraten und Aufnahmen machten. Erst der Ausstieg des ursprünglichen Leadsängers Les Braunstein, der durch Eric Bloom ersetzt wurde, und eine besonders vernichtende Kritik einer ihrer Shows im Fillmore East überzeugten Bandmanager Sandy Pearlman davon, dass Soft White Underbelly einen neuen Namen brauchte. Nachdem er sie zunächst in Oaxaca und dann in Stalk-Forrest Group umbenannt hatte, kam Pearlman auf Blue Öyster Cult. . . und der Rest ist cowbell-klingende Geschichte.

9. The Salty Peppers

Endgültiger Name: Earth, Wind and Fire

EW&F-Frontmann Maurice White sammelte in den Sechzigern in Chicago erste Erfahrungen als Session-Schlagzeuger, wo er für Betty Everett („You’re No Good“), Etta James und das Ramsey Lewis Trio („Wade in the Water“) spielte. 1969 gründete er sein eigenes Trio, dessen Name typisch für die 60er Jahre war: The Salty Peppers. „Damals war ich noch im Jazz-Fieber“, erzählte White 1999 dem Magazin Vibe. Nach seinem Umzug nach L.A. und sieben weiteren Bandmitgliedern wandte sich White der Astrologie zu, um einen größeren, besseren Namen zu finden: Als Schütze waren seine Elemente Erde, Luft und Feuer.

8. Pud

Endgültiger Name: Doobie Brothers

Der Gitarrist Tom Johnston und der Schlagzeuger John Hartman wurden durch die Psychedelic-Rock-Ikone Skip Spence miteinander bekannt und gründeten in San Jose die Band Pud. Nach und nach kamen die beiden anderen Doobs hinzu, und sie änderten ihren Namen von einer kindischen Anspielung auf Würstchen zu einer etwas weniger kindischen Anspielung auf Marihuana. Sie legten Pud ab und veröffentlichten 1971 ihr Debütalbum „Doobie“.

7. Burn the Priest

Endgültiger Name: Lamb of God

„Mit einem Namen wie Burn the Priest wird man automatisch als ‚böse‘ abgestempelt“, erklärte Lamb-of-God-Sänger Randy Blythe im Jahr 2000, warum seine Band im Jahr zuvor ihren Namen geändert hatte. Die Neo-Thrash-Band aus Virginia hatte fünf Jahre lang mit diesem provokanten Namen gekämpft und sogar ein Album veröffentlicht, das 1999 unter diesem Namen erschien.

Natürlich wurde der übertriebene Name, der der Band anfangs zwar zu Aufmerksamkeit verhalf, bald zu einem Hindernis, zumal die fünf Musiker zunehmend feststellten, dass die Leute sie für eine satanistische Black-Metal-Band hielten.

Als ihnen eine Besetzungsänderung 1999 den perfekten Vorwand für eine Umbenennung lieferte, entschieden sie sich für Lamb of God, was Blythe als „etwas weniger wie ein Schlag mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht“ beschrieb. und sind seitdem zu einer der führenden Metal-Bands der Welt geworden – obwohl sie ironischerweise aufgrund ihres aktuellen Namens aus zahlreichen Veranstaltungsorten verbannt wurden.

6. Rainbow Butt Monkeys

Endgültiger Name: Finger Eleven

Bevor sie mit „One Thing“ 2003 zum Post-Grunge-Hit wurden

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5. The Shrinky Dinks

waren die Mitglieder von Finger Eleven Schüler der Lester B. Pearson High School – reif genug, um zu wissen, dass eine Band mit dem zutiefst dummen,freundlichen Namen Rainbow Butt Monkeys nicht weit kommen würde. Damals waren sie ein hart groovender Thrash-Funk-Klon im Stil der Chili Peps, der schließlich bei Mercury unter Vertrag genommen wurde und unter diesem Namen ein Album veröffentlichte:. Ihr kryptischer neuer Name kam 1997 mit einem launischen neuen Sound daher, und leider blieb uns die Gelegenheit verwehrt, Jay Leno im nationalen Fernsehen „Rainbow Butt Monkeys“ sagen zu hören.

Endgültiger Name: Sugar Ray

Die Party-Animali aus Südkalifornien nannten sich ursprünglich Shrinky Dinks (später Shrinky Dinx), nach dem gleichnamigen Kinderbastelset für den Backofen, angeblich weil es das nutzloseste Spielzeug war, das ihnen einfiel. Als die Band jedoch selbst heiß wurde und 1994 einen Vertrag bei Atlantic Records unterschrieb, erregte ihr beeindruckend uncooler Bandname den Zorn des Herstellers von Shrinky Dinks, Milton Bradley, der mit einer Klage drohte. Mark McGrath und Co. benannten sich daraufhin nach dem Boxer Sugar Ray Robinson um, der zu diesem Zeitpunkt bereits tot war und sich einen Dreck darum scherte.

4. Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem

Endgültiger Name: Red Hot Chili Peppers

„So wollten wir spielen, majestätisch und chaotisch“, erklärte Anthony Kiedis den Namen, der irgendwie schwerfälliger war als der sechs Silben lange Name Red Hot Chili Peppers. 1983 schlug ein Freund dem Bassisten Flea, dem Gitarristen Hillel Slovak und dem lokalen Charakter Anthony Kiedis vor, vor dem Auftritt seiner Band im Rhythm Room in Los Angeles einen Song zu spielen. Bald darauf traten Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem im Februar 1983 zweimal auf. „Ich trug einen dreiviertellangen Paisley-Cordmantel und eine neonorangefarbene Jagdmütze“, erinnert sich Kiedis an den ersten Abend. „Seltsamerweise war ich völlig nüchtern.“

3. Die Polka Tulk Blues Band

Endgültiger Name: Black Sabbath

Black Sabbath ist wohl der perfekteste Name für die erste Heavy-Metal-Band der Welt, aber er kam ihnen nicht sofort in den Sinn. Als Ozzy Osbourne , Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward 1968 zusammenkamen, spielten sie Bluesrock unter dem Namen Polka Tulk Blues Band, doch eines Tages sagte Iommi zu Osbourne, dass der Name schrecklich sei. „Jedes Mal, wenn ich ihn höre, sehe ich nur dich vor mir, wie du mit heruntergelassener Hose auf dem Scheißhaufen sitzt“, sagte er. „Das ist Mist.“ Seine Idee war, sich in Earth umzubenennen, aber sie stellten schnell fest, dass sie nicht die einzige englische Band mit diesem Namen waren. Butler rettete schließlich die Situation, als er eine Menschenmenge sah, die sich für den Boris-Carloff-Film „

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2. The Golliwogs

“ anstellte, und überzeugte seine Bandkollegen, diesen Namen auszuprobieren.

Endgültiger Name: Creedence Clearwater Revival

Die langhaarigen weißen Jungs von Creedence Clearwater Revival verwandelten ihre Leidenschaft für schwarze Musik und die Kultur des Südens in einen unverwechselbaren, kalifornisch geprägten Chuggel, der Tina Turner dazu brachte, ihre Songs zu covern, und Bruce Springsteen sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufnahm. Wären sie jedoch ihrem rassistischen Kurs als Golliwogs treu geblieben – einer Band mit krausen weißen Afro-Perücken , die mit weiß geschminkten Gesichtern die Minstrel-Karikatur ihres Namensgebers nachahmten –, wären sie wahrscheinlich als die Vanilla Ice der Vanilla Fudge-Ära in Erinnerung geblieben.

Obwohl sie als The Visions auftraten, änderte Max Weiss, der Besitzer von Fantasy Records, den Namen der noch jungen Band für ihre erste Single „Don’t Tell Me No Lies“ aus dem Jahr 1964. „Ich glaube, zumindest für Max klang ‚Golliwogs‘ irgendwie britisch“, sagte Rhythmusgitarrist Tom Fogerty. „Wir haben den Namen immer gehasst – tun wir immer noch –, aber Max gehörte das Label, wir waren neu und wollten unbedingt Platten machen, also haben wir uns darauf eingelassen.” Die gleiche Einmischung des Unternehmens, die sie in diese missliche Lage gebracht hatte, half ihnen auch wieder heraus: Als Saul Zaentz die Firma 1967 kaufte, zwang er sie, sich einen neuen Namen zu suchen.

1. Naked Toddler

Endgültiger Name: Creed

Vielleicht dank der Gnade der Fans taucht der Begriff „Naked Toddler“ derzeit nirgendwo auf der Wikipedia-Seite von Creed auf. Tatsache ist jedoch, dass Gitarrist Mark Tremonti, als die Gruppe Mitte der 90er Jahre zusammenkam, seinen Bandkollegen einen Zeitungsausschnitt aus seiner Brieftasche zeigte, der eine Geschichte über einen entführten „nackten Kleinkind“ enthielt, und sie davon überzeugte, dass dies ein guter Name wäre. „Der Name kam nicht gut an”, schrieb Sänger Scott Stapp in seiner Autobiografie .

„Die Mädchen hassten ihn und sagten, er erinnere sie an Pädophilie.” Die Band entschied sich schließlich für Creed als Kurzform des Namens der früheren Band des Bassisten Brian Marshall, Mattox Creed. Und doch scheint sich die Gruppe nicht ganz für ihren ursprünglichen Namen zu schämen, der an die NAMBLA erinnert. Im Jahr 2012 posteten sie auf ihrer Facebook-Seite ein „Creed Trivia”-Quiz und fragten ihre Fans, ob sie den ursprünglichen Namen der Band kennen. Bislang haben etwa 600 Fans geantwortet, alle mit der Überzeugung, „Naked Toddler” zu tippen.