Ozzy Osbourne: Mein Leben in 10 Metal-Alben

Als Rolling Stone damit begann, die 100 besten Metal-Alben aller Zeiten zusammenzustellen, fiel uns schon sehr früh ein Trend auf. Ozzy Osbourne war der MVP des Genres. Ozzy Osbourne ist auf mehr Alben vertreten als jeder andere Künstler auf der Liste. Darunter fünf mit Black Sabbath und zwei eigene Soloalben. Darüber hinaus ist Ozzy Osbourne auf drei Alben in den Top 10 vertreten. Seinem ersten Soloalbum (Blizzard of Ozz, Platz neun), dem selbstbetitelten Debütalbum von Black Sabbath (Platz fünf) und Black Sabbaths Paranoid, das die gesamte Liste anführte.

Seit einem halben Jahrhundert durchdringt die markante Stimme des Sängers die monolithischen Gitarrenklänge von Tony Iommi, Randy Rhoads und Zakk Wylde. Er ist ein unermüdlicher Frontmann, dessen Eskapaden auf und hinter der Bühne unzählige Legenden inspiriert haben.

Und obwohl Ozzy Osbourne sich nicht immer gerne als Heavy-Metal-Künstler bezeichnen ließ („Ich hasse diesen Begriff“, sagte er Rolling Stone im vergangenen Jahr. „Weil er von Poison bis zu Black Sabbath reicht. Und das ist ein verdammt großer Unterschied“), war er ein begeisterter Anhänger des Genres. Er nahm Metallica, Motörhead und Mötley Crüe mit auf ihre ersten großen Tourneen. Und bot Slipknot, Tool, Pantera, Slayer und unzähligen anderen bei seinen häufigen Ozzfest-Festivaltourneen eine Bühne.

Da Ozzy Osbourne nicht nur einer der Wegbereiter des Metal ist, sondern auch einer seiner größten Unterstützer, wandte sich Rolling Stone zu Beginn der Zusammenstellung der Liste der besten Alben an ihn, um herauszufinden, welche seine Favoriten sind. Er schickte uns per E-Mail eine Liste seiner 10 Lieblingsalben zusammen. Mit ein paar Worten dazu, warum sie für ihn und für den Metal so wichtig sind.

AC/DC, „Highway to Hell“ (1979)

Ich liebe Brian Johnson, aber für mich war mein guter Freund, der verstorbene Bon Scott, der beste Sänger, den AC/DC je hatte. Dieses Album war wie eine Sucht für mich.

Alice in Chains, „Facelift“ (1990)

Ein weiteres großartiges Debüt. „Man in the Box“ ist ein Klassiker. Layne Staley war ein liebenswerter Mensch. Es ist so schade, dass er seine Dämonen nicht überwinden konnte.

Guns N‘ Roses, „Appetite for Destruction“ (1987)

Eines der besten Debütalben aller Zeiten. Es gibt keinen einzigen schwachen Song darauf. Ich kann es mir immer wieder anhören.

Judas Priest, „British Steel“ (1980)

Was soll ich sagen, die Jungs von Judas Priest sind nicht nur Freunde aus meiner Heimatstadt Birmingham, sondern auch eine der besten Metal-Bands aller Zeiten. Dieses Album enthielt „Living After Midnight“, ‚Breaking the Law‘ und ‚Metal Gods‘. British Steel ist ein Klassiker, der definitiv die Zeit überdauern wird.

Led Zeppelin, „Led Zeppelin IV“ (1971)

Ich war schon immer ein großer Led-Zeppelin-Fan. Alle ihre Studioalben sind Klassiker, aber dieses ist eines meiner absoluten Lieblingsalben.

Megadeth, „Rust in Peace“ (1990)

Ich habe nie erkannt, wie gut diese Band war, bis ich dieses Album gehört habe.

Metallica, „Master of Puppets“ (1986)

Ich habe Metallica nach der Veröffentlichung von „Master of Puppets“ mit auf Tour genommen. Das Album war ein Meilenstein für die Band und für den Heavy Metal.

Motörhead, „Ace of Spades“ (1980)

Das Album, das Motörhead an die Spitze gebracht hat. Der Titelsong „Ace of Spades“ ist Motörheads „Paranoid“. Es ist einer der großartigsten Metal-Hymnen und für mich ein „Paranoid“.

Pantera, „Cowboys From Hell“ (1990)

Diese Jungs waren einige der größten Party-Animals, mit denen ich, mit denen ich je auf Tour war. Dimebags Gitarrenspiel glänzt auf diesem Album. Dieses Album sollte in der Sammlung jedes Metal-Fans stehen.

Rob Zombie, „Hellbilly Deluxe“ (1999)

Rob Zombie ist auch jemand, mit dem ich ziemlich viel auf Tour war. Er ist in jeder Hinsicht ein wahrer Künstler und „Hellbilly Deluxe“ ist meiner Meinung nach Robs bestes Album.