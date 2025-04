Bill Ward, Ex-Black-Sabbath: Meine 10 liebsten Metal-Alben

Bill Ward von Black Sabbath: Meine 10 liebsten Metal-Alben

Als Bill Ward von Black Sabbath erfuhr, dass das zweite Album der Band, Paranoid aus dem Jahr 1970, die Liste der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten des Rolling Stone anführte, nahm er die Nachricht gelassen auf. „Ich fand das einfach cool“, sagte er RS in einem Telefoninterview . „Ich kann mir viele andere Metal-Bands vorstellen. Bin dankbar, dass Paranoid, eines der Alben, die diese Bewegung ins Rollen gebracht haben, auf Platz eins gelandet ist. In dieser Hinsicht finde ich das cool.“

Als das Gespräch jedoch auf die Metal-Alben kam, die ihm am meisten bedeuten, wurde der Schlagzeuger deutlich lebhafter. Im Zuge der Liste der 100 besten Metal-Alben – und nach einer Umfrage unter Ikonen des Genres wie Rob Halford , Lars Ulrich und Wards ehemaligem Bandkollegen Ozzy Osbourne – ist Ward der neueste Musiker, den RS gebeten hat, eine ähnliche Liste zu erstellen. Und obwohl er seit den Anfängen des Metal in den frühen 70er Jahren dabei ist und mit seinem harten, aber lockeren, vom Jazz beeinflussten Spielstil den rhythmischen Ansatz des Genres mitgeprägt hat, sind Wards Auswahlen überraschend aktuell und reichen von 1971 bis 2017.

„Ich kann es definitiv spüren“

Die Bands auf seiner Liste umfassen viele Subgenres. Von Thrash und der New Wave of British Heavy Metal bis hin zu Industrial Metal, Death Metal und mehr. Ward sagt, dass es nicht der Stil ist, der ihn an Metal begeistert. Sondern das Gefühl. „Ich kann es definitiv spüren“, erklärt er. „Wenn ich eine Band höre, die diesen Kern hat, die mich erreicht, die sich an gefährliche Orte begibt, die kontrovers ist und in die jeder sein Herz und seine Seele steckt, dann habe ich sofort einen Draht zu ihr. Diese Jungs geben alles, und das liebe ich an ihnen. Ich weiß, wie es ist, sein Herz und seine Seele zu geben und nach dem Konzert nichts mehr übrig zu haben.“

Hier sind Bill Wards 10 Lieblings-Metal-Alben und seine Gedanken zu jedem einzelnen.

10. Dead Cross, „Dead Cross“ (2017)

Ich habe Dead Cross letztes Jahr in Los Angeles gesehen und war einfach umgehauen. War wie hypnotisiert. Dachte: „Mein Gott, die sind verdammt unglaublich.“ Jetzt gibt es ein Dead-Cross-Album mit Mike Patton am Gesang. Ich liebe Mike Patton, schon seit Faith No More. Ich habe diese Platte erst vor drei Wochen bekommen, und bisher ist sie einfach verdammt gut. Übrigens verwenden sie auf diesem Album auch Soundeffekte. Natürlich gefällt mir Dave Lombardos Schlagzeugspiel. Es gibt Crescendos, rammenartige Drum-Fills und jede Menge Tom-Toms. Sehr melodische Toms. Der Sound der Band ist voller Wendungen. Auf dieser Platte gibt es viel Speed. Es ist einfach großartig. Patton klingt großartig, Mann. Er ist total in Form.

9. DevilDriver, „Beast“ (2011)

Ich bin ein großer Fan von DevilDriver, und das schon seit ihren Anfängen. Der Grund, warum ich dieses Album ausgewählt habe, ist, dass es ein paar Songs darauf gibt, die ich absolut liebe. „Black Soul Choir“ ist brillant. „Crowns of Creation“, „Lend Myself to the Night“. Dieses Album, „Beast“, ist meiner Meinung nach ein wirklich gutes Beispiel für Bands, die melodischer sind. Aber immer noch einen Hardcore-Backbeat haben und großartige Gitarristen sind. Es gibt einige wundervolle Melodien, einige wirklich schöne melodische Elemente. Und diese Jungs singen tatsächlich mehrstimmig und harmonieren miteinander. Das Gesamtbild, das wir bekommen, ist meiner Meinung nach wirklich angenehm für die Ohren.

8. Fear Factory, „Mechanize“ (2010)

Der Grund, warum ich dieses Album ausgewählt habe, ist, dass ich den Song „Christploitation“ mag. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Langsames Klavier und [Schlagzeuger] Gene [Hoglan] ist in diesem Song einfach überall. Wenn du die Zukunft hören willst, dann hör dir Gene Hoglan in „Christploitation“ an.

Es gibt viele andere Bands, die solche [elektronischen] Elemente in ihre Musik einbauen. Ich fand, das war wirklich gut gemacht. Denke, wenn es geschmackvoll gemacht ist, dann funktioniert es wirklich gut. Ich habe mir den gesamten Sound angehört. Und fand, dass alles zusammenpasst. Nichts hat mich gestört. Nichts, bei dem ich dachte: „Oh nein, das kann ich mir nicht anhören.“ Es schien alles zu passen. Ich habe kein Problem mit dem, was Fear Factory macht. Es gibt auch andere Bands, die sehr, sehr gut sind. Sogar Slipknot verwendet viele Soundeffekte und solche Dinge. Also, ja, ich habe es einfach als einen einheitlichen Sound empfunden, der auch sehr akzeptabel ist.

7. Krisiun, „Southern Storm“ (2008)

Es ist einfach ein gutes Album. Die Percussion ist großartig. „Slaying Steel“, wie der Song mit dem [singt Riff] beginnt, hat diese großartigen orchestralen Ouvertüren, die auf der Gitarre gespielt werden. Das zieht einen sofort in den Bann. Einfach großartig. Eine meiner Lieblings-Underground-Metal-Bands. Alle Tracks sind wirklich sehr, sehr gut. Sie sind ein großartiges Beispiel für Heavy Metal. Oder zumindest für das, was ich unter Heavy Metal verstehe.

Ich weiß nicht so viel über „Speed Metal“ und all das. Für mich ist das alles Metal. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach alt werde. Ich kann mit all den [Kategorien] nicht mehr mithalten. Das stört mich aber nicht wirklich. Wenn es mich in der Seele trifft und ich es verstehe, dann ist es für mich „OK“. Und ich nenne es einfach Heavy Metal. So sehe ich Krisiun.

Krisiun ist seit langer Zeit eine meiner Lieblingsband

Seltsamerweise war eine der Bands, die ich damals hörte, Celtic Frost. Celtic Frost spielten einen Song namens „Totengott“ [aus dem Jahr 2006]. Und als ich ihn hörte, dachte ich: „Oh mein Gott, wir sind angekommen.“

„Totengott“ war für mich einer der besten Heavy-Metal-Songs, die ich je in meinem Leben gehört habe. Punkt. Etwa zur gleichen Zeit wie Celtic Frost bin ich auf Krisiun gestoßen. Ich habe sie mir angehört und war sofort begeistert. Zu dieser Zeit habe ich verschiedene Bands gehört, wie Napalm Death, Bands, die etwas übertrieben heavy waren. Viele Leute, die Blast Beats und solche Sachen gemacht haben.

Das ist einfach cool. Sie haben gespielt, was sie wollten. Es ist ihre Musik, verdammt noch mal. Ich bin eine Weile diesen Weg gegangen und habe mir Bands angehört. Einige davon mochte ich, andere habe ich nicht mehr wirklich gehört. Krisiun ist seit langer Zeit eine meiner Lieblingsbands.

6. Type O Negative, „October Rust“ (1996)

Der Grund, warum ich „October Rust“ ausgewählt habe, ist erstens, dass ich ein großer Fan von Type O Negative bin, seit ich sie zum ersten Mal gehört habe. Aber einer meiner Lieblingssongs auf diesem Album ist einer, den wir jedes Jahr zu Weihnachten in unserer Radiosendung spielen. Er heißt „Red Water (Christmas Mourning)“ und ist einfach ein verdammt brillantes Arrangement. Der Song hat einfach alles. Kenny [Hickey], Johnny [Kelly] und Josh [Silver] klingen auf diesem Track absolut grandios.

Die Art und Weise, wie sie alles mit den Soundeffekten kombinieren, lässt einen die Kälte und die Frösteligkeit spüren, wenn man den Song hört. Das wird perfekt vermittelt. Es ist einfach ein sehr gut orchestriertes Stück Musik. Dann finde ich Peter [Steeles] Texte absolut herausragend. Ich finde, er hat in diesem Song alles getroffen. Wie auch in vielen anderen Songs. Der Song hat etwas wirklich Gruseliges und klingt absolut ehrlich. Manchmal bringen Type O etwas völlig Unglaubliches heraus. Dies ist einer ihrer unglaublichen Songs. Das ist der Grund, warum ich mich für „October Rust“ entschieden habe.

Die ganze Band hat definitiv Sinn für Humor

Als ich sie zum ersten Mal hörte, war ich sofort von ihnen fasziniert. Als ich sie zum ersten Mal hörte, war es fast so, als würde ich sagen: „Oh, ich fühle mich, als wäre ich in dieser Band gewesen.“ Oder ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Band spielen könnte. Was keine Respektlosigkeit gegenüber Johnny ist! Johnny und ich sind, gelinde gesagt, ziemlich gute Freunde. Aber als ich sie zum ersten Mal hörte, dachte ich: „Oh mein Gott, diese Band hat etwas, das wirklich, wirklich cool ist.“ Damals wusste ich noch nicht, dass sie große Sabbath-Fans waren. Das habe ich erst später herausgefunden.

Die haben etwas sehr Anziehendes, etwas, das einen in ihren Bann zieht. Ich glaube, das ist eine dieser Bands, die man entweder zu 120 Prozent liebt oder bei denen man sich denkt: „Na ja, ich bin mir nicht so sicher.“ Ein bisschen wie Sabbath eigentlich. Sehr laut, extrem kraftvoll. Die haben alles, was man braucht. Auf der Bühne geben sie alles und beim Aufnehmen geben sie alles.

Die ganze Band hat definitiv Sinn für Humor. Das steht außer Frage. Ich glaube, das wird oft übersehen und missverstanden. Bei Sabbath gab es viel Humor. Manchmal sind wir uns vor Lachen fast in die Hose gemacht [lacht].

Als Peter [2010] starb, hat mich das ziemlich mitgenommen. Es kam völlig unerwartet. Peter war gerade auf dem Weg nach oben, und ich dachte nur: „Oh Mann, was ist denn passiert?“ Ja, ich habe ein Lagerfeuer für Peter gemacht und gebetet, um ihm zu sagen, dass das Feuer ihm den Weg in ein neues Leben leiten soll. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe ihn bewundert. Es gibt niemanden auf der Welt wie Peter.

5. Motörhead, „The Wörld Is Yours“ (2010)

Eine brillante Band. Ich mag eigentlich viele Motörhead-Alben. Ich habe dieses ausgewählt, weil es eines ihrer letzten großen Alben war und eigentlich ziemlich passend ist. Der Song „Brotherhood of Man“ scheint gut in die heutige Gesellschaft zu passen. Er scheint heute passender denn je zu sein. Ich spiele ihn ständig in meiner Radiosendung. Es ist einer unserer meistgespielten Songs.

Lemmy hatte ein grundlegendes Gespür dafür, was Metal ist. Daran besteht kein Zweifel. Er kam aus dem Jahrmarktmilieu. Ich habe sie vor vielen Jahren in einer Bar in Worcester gesehen, als sie gerade anfingen. Ich glaube, es war 1981 oder 1982. Und ich konnte diese Energie kaum fassen. Es war verdammt unglaublich. Man wusste, dass sie groß rauskommen würden, dass sie eine große Band waren, dass sie mehrmals um die Welt touren würden. Das war einfach offensichtlich, so wie sie waren.

Ich wusste, dass Lemmy nicht ganz auf der Höhe war. Aber ich wusste nicht, dass er so krank war, dass er sterben würde. Das hat mich ziemlich umgehauen und ich habe mich ein paar Tage hingesetzt. Ich konnte nicht glauben, dass er gestorben war.

4. Judas Priest, „The Best of Judas Priest: Living After Midnight“ (1997)

Ich liebe Priest. Hier gibt es so viel Gutes: „Turbo Lover“. Ein Track, den ich besonders mag, ist „[Heading Out to the] Highway“. Die Art, wie die Band spielt, der Backbeat und der Gitarren-Groove. Das passt einfach perfekt zusammen. Wer auch immer den Zeitpunkt dafür gewählt hat, hat wirklich gute Arbeit geleistet. Denn es passt einfach genau dorthin, wo es hingehört.

Über Judas Priest gibt es viel zu sagen. Ich finde, [Living After Midnight] ist ein großartiges Beispiel für ihre Arbeit. „You’ve Got Another Thing Coming“, ich meine, komm schon. Gib mir eine verdammte Pause. Das ist so ein guter Song. Und das Gefühl dabei ist einfach unglaublich.

[Sabbath] waren das, was wir waren, und [Judas Priest] waren schon auf dem gleichen Weg, Mann. Sie machten ihre eigene Musik. Und taten, was sie tun mussten, sowohl Iron Maiden als auch Judas Priest. Sie sind selbstgemachte Bands. Sie haben ihre Seele und sie wissen, wer sie sind, und sie wissen, was es ist.

Und damit meine ich, dass sie wissen, was Metal ist. Sie verstehen den grundlegenden, ursprünglichen Schrei des Metal. Das ist es, was ich von ihnen mitnehme. Ich habe Priest so oft live gesehen. Wenn ihr jemals Priest live seht, schaut euch „Metal Gods“ an. Das ist eine verdammte Hymne. Ich bin früher nachts rausgegangen, um zu hören, ob ich „Metal Gods“ spielen hören kann, und das hat mir gereicht. Einfach nur: „Mann …“ Sie sind so aufregend.

3. Slipknot, „.5: The Gray Chapter“ (2014)

Ich wollte eigentlich das erste Album von Slipknot (Slipknot, 1999) nehmen. Aber dann dachte ich: „Nein, nehmen wir lieber ihr letztes Album.“ Der Hauptgrund, warum ich es ausgewählt habe, sind die Texte von Corey [Taylor]. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit #3 [Percussionist Chris Fehn] gesprochen. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Ich habe ihm von Coreys Texten erzählt. Und davon, wie beeindruckt ich jedes Mal bin, wenn ich das Album höre, weil ich jedes Mal etwas Neues entdecke.

Es ist die Art, wie Corey einen mit Texten bombardiert und dann wieder leiser wird. Auf diesem Album gibt es einige wirklich harte Texte. Ich sage nicht, dass es die bei Slipknot vorher nicht gab. Sie waren schon immer eine Hardcore-Band, Punkt. Aber das hat mich daran gereizt und zu meiner Entscheidung geführt. Außerdem spielen alle Bandmitglieder hervorragend.

Kürzlich habe ich „XIX“ und „Sarcastrophe“ gespielt, die ich beide großartig finde. Aber „XIX“ gefällt mir besonders gut. Es ist ein großartiges Beispiel für Coreys Texte. Ich mag die Art, wie er sie verdreht und wendet und dann etwas ganz Unerwartetes herausholt. Und „The Negative One“ liebe ich einfach. „The Devil and I“. Ich bin immer noch dabei, dieses Album zu verdauen. Es gibt so viel zu entdecken. Ich höre mir dieses Album immer und immer wieder an. Es ist einfach wirklich, wirklich gut.

2. Metallica, „Metallica“ (1991)

Ich liebe das Black Album, weil ich denke, dass es vor allem der Beginn von etwas war. Ich hatte Metallica schon vorher kennengelernt und gehört, aber als ich das Black Album hörte, hatte ich tatsächlich eine ähnliche Reaktion wie bei „Sgt. Pepper“. Als ich „Sgt. Pepper“ zum ersten Mal hörte, setzte ich mich – zusammen mit vielen anderen Leuten – hin und hörte es mir immer und immer wieder an.

Das Gleiche habe ich mit dem Black Album gemacht. Das Black Album ist für mich sehr, sehr gut anzuhören. Es war angenehm für meine Ohren, angenehm für mein Herz und angenehm für meine damalige Situation. Ich war sehr, sehr dankbar, dass ein Album wie das Black Album herauskam. Weil ich das Gefühl hatte, dass es der Beginn eines neuen Weges war und dass es nach [Black Sabbaths] „Heaven and Hell“ einige Lücken oder Dinge gab, die irgendwie abgerissen waren. Es gab noch andere Dinge, die passierten. Aber ich konnte mich in dieser kurzen Zeit einfach nicht mit irgendetwas davon anfreunden. Als dann das Black Album herauskam, brachte es mich wieder zum Metal zurück. Deshalb ist es ein wichtiges Album für mich. Ich liebe jeden einzelnen Track darauf.

Der größte Hit ist natürlich „Enter Sandman“, den ich einfach absolut genial finde. „We’re off to never-never land.“ Ich meine, komm schon. Es ist einfach wie „Ja“. Die Art, wie es gespielt wird, und die Art, wie er lacht. Sehr unheimlich, sehr schön. „The Unforgiven“, „Wherever I May Roam“, „Don’t Tread on Me“, ich liebe es. Ich finde, jeder Track darauf ist wirklich gut gemacht.

1. Black Sabbath, „Master of Reality“ (1971)

Ich mag jedes einzelne Sabbath-Album, an dem ich gearbeitet habe. Aber „Master of Reality“ gefällt mir einfach besonders gut. Ich mochte es, weil die Band zu dieser Zeit eine echte Tournee-Band war. Wir waren mehrere Jahre lang unterwegs gewesen, und das Album strahlt eine gewisse Reife aus. Ich will damit nicht sagen, dass die anderen beiden – „Black Sabbath“ und „Paranoid“ – nicht ausgereift waren. Ich glaube, das waren sie auch. Aber „Master“ hat etwas Besonderes, etwas anderes. Es war schon immer eines meiner Lieblingsalben. Ich mag dieses Album einfach sehr, sehr gerne.

„Children of the Grave“ gefällt mir besonders gut. Ich finde, das ist ein wirklich guter Song. Was mir daran besonders gefällt, ist die Art und Weise, wie wir das Keyboard in der Mitte eingesetzt haben. Es klang fast wie eine Kirchenorgel. Eine düstere, bedrückende Orgel, die wir da hingelegt haben. Sehr harte Riffs, ein sehr schwerer Teil genau in der Mitte des Songs. Ich liebe den Text, ich finde ihn großartig. Wir haben uns textlich auf neues Terrain gewagt.

Der Groove von „Children of the Grave“ ist großartig. Ich liebe den Groove und ich liebe es, ihn live zu spielen. Ich konnte die Kraft aller anderen Bandmitglieder spüren. Und ich konnte mich selbst spielen spüren. Es war ein Double-Bass-Drum-Kit mit Timbales. Es gab auch keine Timbale-Overdubs. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich während der Aufnahme mitgespielt. Aber ich fand es für seine Zeit herausragend. Es klang einfach genau richtig.

Auf diesem Album haben wir auch „Into the Void“. Der Song ist großartig auf „Master of Reality“ oder wenn wir ihn live gespielt haben. Es ist ein unglaublicher Song zum Spielen. Ich glaube, er ist ein echter Favorit für viele Fans und auch für die Band.

„Sweet Leaf“ ist großartig. Es ist ironisch, ein bisschen aus der Reihe getanzt

„Sweet Leaf“ ist großartig. Es ist ironisch, ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ich erinnere mich, als wir den Song bei Kingsley Ward in Monmouth, Wales, geschrieben haben. Ich erinnere mich, als wir ihn zum ersten Mal zusammengestellt haben und er einfach super gepasst hat. Das war genau unsere damalige Stimmung. Marihuana war extrem beliebt. Ich glaube, das ist es heute auch noch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe diese Welt schon vor langer Zeit verlassen. Aber damals fand ich es ehrenvoll, an diesem Song mitzuwirken.

„After Forever“ fand ich textlich sehr gewagt. Wir hatten die Zeile ‚Would you like to see the pope at the end of a rope?/Do you think he’s a fool?‘ (Möchtest du den Papst am Ende eines Seils sehen? Glaubst du, er ist ein Idiot?) Ich dachte: „Oh mein Gott, wir werden ermordet, weil wir so etwas sagen.“ Aber wir haben es tatsächlich gesagt. Und es kam auf die Platte, und ich glaube, das war ein sehr kontroverser Song, besonders für seine Zeit. Ich finde es gut, dass wir aus der Reihe getanzt sind und musikalische Regeln oder Textregeln gebrochen haben, die besagten: „Das darfst du nicht sagen“ oder „Das darfst du nicht anfassen.“ Ich fand das eigentlich ziemlich mutig.

Es hat [eine pro-christliche Botschaft]. Als wir den Song Anfang der 70er Jahre verteidigten, sagten wir: „Hört euch den Rest des Textes an. Der ist eigentlich ziemlich bedeutungsvoll“. In Bezug auf Harmonie zwischen verschiedenen Menschen und verschiedenen Rassen und so weiter und so fort. Es sollte eigentlich ein Song dieser Art sein. Aber er stellt auch Fragen, und zwar ganz bewusst.