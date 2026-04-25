Black Sabbath einigen sich im Streit um frühe Demos und erhalten die Earth-Tapes zurück

Der Rechtsstreit um Black Sabbaths frühe Demos ist beigelegt – alle vier Bandmitglieder haben die Eigentumsrechte an den Aufnahmen zurückerhalten, die sie 1969 unter dem Namen Earth eingespielt hatten.

Im Juni 2025, wenige Wochen vor Black Sabbaths Konzert „End of the Beginning“ und Ozzy Osbournes Tod, hatte Jim Simpson, der erste Manager der Band, angekündigt, die Earth-Aufnahmen offiziell zu veröffentlichen. Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward hatten diese Tracks 1969 in den Zella Studios in Birmingham eingespielt – Monate bevor das Quartett seinen Namen von Earth in Black Sabbath änderte.

„The Legendary Lost 1969 Tapes“ sollten im Juli 2025 erscheinen, kamen jedoch nie heraus. Sharon Osbourne enthüllte, dass hinter den Kulissen ein Rechtsstreit zwischen der Band und Simpson um die Eigentumsrechte an den Demos tobte.

Sharon Osbournes offener Brief

„Wie Sie wissen, möchte die Band nicht, dass diese Tapes veröffentlicht werden – schon allein deshalb, weil sie diese nicht zu hören bekommen haben, obwohl Sie versprochen hatten, uns Kopien zukommen zu lassen“, schrieb Sharon im Juli an Simpson. „Sie wissen, dass Black Sabbath sich nicht einfach alles gefallen lässt. Wenn Sie das gegen den Willen der Band durchziehen, können Sie sicher sein, dass wir alle rechtlichen Schritte einleiten werden, die uns zur Verfügung stehen – hier wie in Amerika.“

Fünf Monate nach dem öffentlichen Bekanntwerden des Streits verkündete Sharon im Podcast „The Osbournes“, dass die Angelegenheit geklärt sei: Alle vier Mitglieder von Black Sabbath – Osbourne, Iommi, Butler und Ward – haben die Kontrolle über die Earth-Aufnahmen zurückerlangt, wie Blabbermouth berichtet.

„Wir haben uns mit Jim Simpson geeinigt, und die Band hat ihre Demos zurück. Alle vier besitzen sie nun gemeinsam – so wie es sein sollte. Das gehört ihnen. Es hat sich alles gut gefügt. Also ja, sie gehören ihnen. Wir werden besprechen, was jeder damit machen möchte, und dann sehen wir weiter“, sagte Sharon gegenüber ihrem Sohn Jack. Simpson habe „am Ende das Richtige getan. Er hat das Richtige für die Band getan.“

Historisch wichtige Aufnahmen

Auch wenn „The Legendary Lost 1969 Tapes“ nicht wie geplant erscheinen werden, zeigte sich Sharon offen dafür, die Earth-Demos irgendwann zu veröffentlichen – sofern die Band zustimmt. „Ich halte das für historisch bedeutsam – für Musikliebhaber dieses Genres“, sagte Sharon. „Es ist etwas Besonderes. Und ich bin einfach froh, dass es dort ist, wo es hingehört – bei der Band, die dann entscheiden kann, was sie damit anfangen will. Das ist großartig.“