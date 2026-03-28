10 Country-Alben, die ROLLING STONE in den 1970ern liebte – von denen du aber nie gehört hast

Von der Hillbilly-Musik der 1920er Jahre über den Honky-Tonk der 40er und 50er Jahre bis hin zur Bakersfield-Bewegung der 60er Jahre und dem Outlaw-Country der 70er Jahre hat die Country-Musik immer wieder unsere Herzen gebrochen. Dieser Trend hält bis heute an. Auch wenn das Genre glatter geworden ist und neue Klänge aufgenommen hat. Hier sind die 40 traurigsten Country-Songs, die je geschrieben wurden. Jeder einzelne davon wird Ihnen eine Träne in die Augen treiben.

40. Patsy Cline, „I Fall to Pieces”

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Die Songwriter Hank Cochran und Harlan Howard waren sich sicher, dass ihr neuer Song „I Fall to Pieces” ein Hit werden würde. Aber bevor er Patsy Cline erreichte, lehnten die Sänger Brenda Lee („zu country”) und Roy Drusky („zu feminin”) ihn beide ab. Als Drusky jedoch das Studio verließ, sorgte Cline dafür, dass der Song niemand anderem in die Hände fiel. „Drusky, das ist ein Hit, den du dir gerade entgehen lässt”, bemerkte sie. „Und ich werde Owen [Bradley, Decca-Produzent] dazu bringen, mir den Song zu geben.”

So erzählt es zumindest Drusky. Laut Howards Frau Jan hasste Cline den Song. Und weigerte sich, ihn aufzunehmen. Wie auch immer, „I Fall to Pieces“ wurde Ende 1960 aufgenommen und wurde im folgenden Jahr zur größten Country-Single. Während der zurückhaltende Honky-Tonk-Beat des Songs Gelassenheit ausstrahlt, versucht Cline ihr Bestes, um ebenfalls gelassen zu bleiben, während sie sich in Gegenwart einer alten Liebe zusammenreißen muss, die sie nur als Freundin will.

Die 40 traurigsten Country-Songs aller Zeiten

39. Alan Jackson, „Monday Morning Church”

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Die Mutter des Texter Brent Baxter war Englischlehrerin. Und verwendete den Ausdruck „so leer wie eine Kirche am Montagmorgen”, um ihren Schülern Poesie zu erklären. Zu einer einfachen, aber klassischen Melodie von Erin Enderlin übertrug Baxter diese Metapher auf das Herz eines untröstlichen Witwers, der wütend auf Gott ist. Der Song wurde von Lee Ann Womack und Terri Clark in Betracht gezogen, bevor er in dem melodramatik-scheuen Alan Jackson seinen idealen Interpreten fand. Dessen leise verzweifelte Darbietung vermuten lässt, dass nur der Backgroundgesang von Patty Loveless ihn vor dem Abgrund bewahrt.

38. George Jones, „The Grand Tour“

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Zu entscheiden, welcher von Jones‘ traurigen Songs trauriger ist als der nächste, ist wie zu entscheiden, ob Kohle schwärzer ist als der Meeresgrund oder die Mitternacht in einer mondlosen Nacht. Der Gang eines Mannes durch sein leeres Haus, kurz nachdem seine Frau ihn für immer verlassen hat, „The Grand Tour” markiert den Moment, in dem Jones die Synergie mit dem Epic-Records-Produzenten Billy Sherrill fand, dessen Downtown-Violinen zunächst als Widerspruch zu Jones’ Honky-Tonk-Wurzeln angesehen wurden. Aber letztendlich als Burg fungierten, die den König von der Welt isoliert.

Typischerweise wird der Song als Geschichte über Jones‘ schmerzhafte Scheidung von seiner Country-Kollegin Tammy Wynette interpretiert. Die in dem Jahr, in dem der Song erschien, endgültig vollzogen wurde. Einer der Co-Autoren? George Richey, der Wynette einige Jahre später heiratete.

37. Pirates of the Mississippi, „Feed Jake”

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Im Mittelpunkt dieses Songs der frühen 90er-Jahre-Band Pirates of the Mississippi steht das bewegende Bild eines Mannes, der niederkniet, um das Abendgebet „Now I Lay Me Down to Sleep” zu sprechen. Und jemanden bittet, sich um seinen besten Freund, einen Hund namens Jake, zu kümmern, falls sein Besitzer sterben sollte, bevor er aufwacht.

Allerdings ist „Feed Jake“ ist jedoch viel tiefgründiger als die Ballade eines verwaisten Haustiers. Für einen Country-Song aus dem Jahr 1991 ist „Jake“ bemerkenswert progressiv. Denn er setzt sich für die Rechte der Obdachlosen ein. Znd unterstützt die Schwulengemeinschaft. „Wenn du dir ein Ohrloch stechen lässt, nennen dich manche schwul/Aber wenn du einen Pick-up fährst, sagen sie: ‚Nein, du musst hetero sein‘/Was wir sind und was wir nicht sind, was wir können und was wir nicht können/Ist das wirklich wichtig?“

36. Martina McBride, „God’s Will“

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„God’s Will“, ein Klassiker des immer wieder florierenden Country-Subgenres „You-Think-You’ve-Got-Problems“, ist eine langsam brennende Klavierballade und emotionaler Höhepunkt von McBrides Album „Martina“ aus dem Jahr 2003. Der Song würdigt einen kleinen Jungen mit Beinschienen und einem permanenten, unerschütterlichen Lächeln im Gesicht. Der von Barry Dean und Tom Douglas geschriebene (und von Deans Tochter inspirierte) Text ist voller Forrest Gump-ähnlicher, Pinterest-würdiger Herzensmomente. „‚Hey Jude‘ war sein Lieblingslied / Beim Abendessen bat er darum, beten zu dürfen / Und dann betete er für alle Menschen auf der Welt, nur nicht für sich selbst.“

35. Charley Pride, „Where Do I Put Her Memory“

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Dieser von Jim Weatherley geschriebene Song von Charley Pride erzählt nie konkret, was mit der Frau passiert ist, deren Erinnerung er nicht vergessen kann. Aber so wie Pride ihn singt, kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich tot ist.

Der Song, der 1979 bei seiner Veröffentlichung sein 21. Nummer-1-Hit in den Country-Charts wurde, erzählt von all den Dingen, die der Erzähler von seiner verlorenen Liebe versteckt hat. Die Geschenke, die sie ihm gemacht hat, das Kissen, auf dem sie geschlafen hat, und ihre Kleiderschubladen sind allesamt typisch, aber besonders ergreifend wird der Text durch die erschütternd realistische Beschreibung, wie er „ihre Haarnadeln und Lockenwickler, die sie auf ihrer Seite des Bettes fallen gelassen hat“, aufhebt.

34. Gene Autry, „That Silver-Haired Daddy of Mine”

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Der Durchbruchshit des singenden Cowboys aus dem Jahr 1931 und sein lebenslanges Markenzeichen – gemeinsam mit Jimmy Long in einem Bahnhof geschrieben und eine sanfte, vorweggenommene Entschuldigung an seinen lieben alten Vater, den er langsam zu Tode gesorgt hatte – war die erste Gold-Schallplatte überhaupt. Was hoffentlich ein kleiner Trost war. Über 80 Jahre später haben sich alle, von Simon & Garfunkel (süß, zart) über Jim Reeves (dröhnend, autoritär) bis hin zu Johnny Cash (ehrfürchtig, zitternd) und den Everly Brothers (komplex, definitiv) bis hin zu Sesame Street ( pelzig, blue ) bis Billie Joe Armstrong und Norah Jones (ähm, hm) daran versucht.

33. Brooks & Dunn, „Believe”

„Believe“ ist eine geschmeidige, gefühlvolle, von Orgelklängen getragene Hymne. Die sich durch das ansonsten eher raue Album „Hillbilly Deluxe“ des Duos aus dem Jahr 2005 schlängelt. Der Song erzählt die morbide, aber dennoch erhebende Geschichte von „Old Man Wrigley“ (der nichts mit den Chicago Cubs zu tun hat, was noch trauriger wäre), einem Witwer aus der Nachbarschaft, der geduldig auf den Tag wartet, an dem er im Jenseits wieder mit seiner Frau und seinem Sohn vereint sein wird.

Nachdem er den Song zusammen mit dem Superstar-Songwriter Craig Wiseman geschrieben hatte, sang Ronnie Dunn ihn einfach umwerfend. Er sprintete dem Beat voraus. Und schmetterte mit der Überzeugung eines Predigers. Der Song schaffte es knapp in die Country-Top-10. Aber noch höhere Ehren warteten auf ihn. „Believe“ wurde 2006 bei den CMA Awards als Song des Jahres ausgezeichnet.

32. Merle Haggard, „Sing Me Back Home”

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Merles Sentimentalität in diesem Song aus dem Jahr 1967 hat eine Härte, die zu seiner realen Vorlage passt. Es ist eine Laudatio auf seinen Mitgefangenen in San Quentin „Rabbit“ Hendricks, der bei einem missglückten Fluchtversuch einen Polizisten tötete und in die Gaskammer geschickt wurde. Wir können nur rätseln, welcher letzte Song traurig und schön genug war, dass der zum Tode verurteilte Häftling seinen „Gitarre spielenden Freund“ bat, ihn zu spielen.

31. Townes Van Zandt, „Waiting Around to Die”

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„Dies ist der erste ernsthafte Song, den ich je geschrieben habe”, sagte Van Zandt dem Publikum, bevor er diesen düsteren Song auf seinem 1973 erschienenen Album Live at the Old Quarter vorstellte. Der Song, der ursprünglich 1968 auf dem Album „For the Sake of the Song“ veröffentlicht wurde, erzählt die ernste Geschichte eines trunksüchtigen Wanderers, der nach dem Sinn seines sinnlosen Daseins sucht, das in ewiger Stille enden wird. Und endet mit diesem tragischen Verspaar: „Sein Name ist Codeine, er ist das Schönste, was ich je gesehen habe/Zusammen werden wir warten und sterben.“

Das ist auf subtile Weise herzzerreißend. Und unheimlich prophetisch angesichts Van Zandts frühem Tod im Alter von 52 Jahren aufgrund seines Alkoholismus. Dennoch zögerte er, den Song bei Konzerten zu spielen. Weil, wie er sagte , „niemand Blues auf Blues auf Blues hören will“. Wie sich herausstellte, wollen sie das doch. „Das ist es, worum es in der Musik geht, wenn man etwas hört und keine andere Wahl hat“, sagte Alex Turner von Arctic Monkeys über Van Zandts Werk. „Als zu denken: ‚Oh Scheiße, okay, ich bin dabei.‘“

30. Mary Gauthier, „Mercy Now“

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Mary Gauthier begann ihre Karriere erst im Alter von 35 Jahren, nachdem sie mit Alkoholismus und Drogenabhängigkeit zu kämpfen hatte. Aber sie holte die verlorene Zeit mit ihrem Major-Label-Debüt „Mercy Now“ aus dem Jahr 2005 mehr als wett. Und bewies dabei ihr einzigartiges Talent für großartiges Storytelling und das Erschaffen von Charakteren, die auf subtile Weise die conditio humana widerspiegeln.

Im Titelsong sucht Gauthier Vergebung und Mitgefühl auf der Mikro- und Makroebene. Und bedient sich dabei eines lyrischen Mittels, das von einem ähnlichen Mechanismus in Lucinda Williams‘ „I Changed the Locks“ bedient wird. „Als ich den Song fertig hatte, wusste ich ehrlich gesagt nicht einmal, ob er gut war“, sagte sie . „Ich spielte ihn meinem Verleger vor. Und er wurde mit einem Gähnen quittiert. Was mich ziemlich aus der Bahn warf. Als die Leute dann anfingen, darauf zu reagieren, wurde mir klar, dass ich vielleicht einen neuen Verleger brauchte.“

29. Tim McGraw, „If You’re Reading This“

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Inspiriert von einem Zeitschriftenartikel über Kriegsopfer schrieben Tim McGraw, Brad und Brett Warren im Frühjahr 2007 „If You’re Reading This“. Der Text des Songs hat die Form eines Briefes, den ein Soldat für den Fall seines Todes im Kampf geschrieben hat. Mit persönlichen Abschiedsworten an seine Mutter, seinen Vater und seine Frau.

McGraw sang den Song zum ersten Mal bei den ACM Awards im Mai 2007. Begleitet von Militärangehörigen, die ihre Angehörigen im Dienst für ihr Land verloren hatten. Radiosender begannen, eine im Wesentlichen illegale Version zu spielen, die mit jeder Woche an Popularität gewann. Bis das Label des Sängers eine offizielle Veröffentlichung herausbrachte.

28. Steve Wariner, „Holes in the Floor of Heaven“

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In Steve Wariners bewegender Geschichte über Verlust, Trauer und Glauben muss der Protagonist sowohl den Tod seiner Großmutter als auch den seiner jungen Frau verkraften, die nach der Geburt ihrer Tochter auf tragische Weise ums Leben kommt. Um mit diesen Verlusten fertig zu werden, sagt man ihm, dass es immer, wenn es regnet, „Löcher im Boden des Himmels gibt. Und ihre Tränen herabfallen. So weißt du, dass sie dich beobachtet. Und sich wünscht, sie könnte jetzt hier sein”.“

In einer zusätzlichen Wendung endet der Song am regnerischen Hochzeitstag ihrer Tochter. Glücklicherweise spiegeln die Texte nicht genau Wariners reales Leben wider. „Ich hatte kurz zuvor meine Großmutter verloren“, erzählte Wariner CMT. „Billy [Kirsch, Co-Songwriter] und ich haben uns für die erste Strophe beide von unseren Großeltern inspirieren lassen. Und dann haben wir einfach unsere kreative Freiheit genutzt, um das Bild zu malen.“

27. Red Sovine, „Teddy Bear“

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In Red Sovines bestem Song „Phantom 309“ begegnet ein glückloser Reisender dem Übernatürlichen, als er von einem mysteriösen Trucker namens Big Joe mitgenommen wird. In seinem traurigsten Song „Teddy Bear“ unterhält sich ein anderer Trucker über CB-Funk mit einem einsamen Jungen, der „verkrüppelt ist und nicht laufen kann“.

Schließlich nimmt er den Jungen in seinem Truck mit. Die Mutter des Jungen ruft an, um sich zu bedanken. Sovine selbst singt den Song schluchzend zu Ende. „Ich melde mich jetzt ab, bevor ich anfange zu weinen/Möge Gott mit dir fahren, 10-4, auf Wiedersehen.“ „My ol‘ friend Teddy Bear“ taucht später in dem Song „Little Joe“ des Sängers wieder auf. In dem es um einen treuen Hund geht, der dem Erzähler hilft, sich zurechtzufinden, nachdem er bei einem Gewitterunfall blind geworden ist.

26. Dwight Yoakam, „I Sang Dixie“

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Obwohl er als Cowpunk an der Westküste bekannt wurde, ist der in Kentucky geborene Yoakam durch und durch ein Junge aus dem Süden geblieben. Mit seiner klagenden Fiddle und seiner allgemeinen Morbidität ist „I Sang Dixie“ so trostlos wie eine Klage aus dem Bürgerkrieg. Und erzählt vom traurigen und einsamen Tod eines Landstreichers auf einer „verdammten alten Straße in L.A.“. Bevor es mit den Worten endet: „Keine Schmerzen mehr, und jetzt ist er wieder sicher zu Hause in Dixie.“

Es ist einer von mehreren Heimweh-Songs, die Yoakam nach inspirierenden Besuchen in seiner Heimat geschrieben hat. Und er war fast ein Jahrzehnt lang Teil seines Repertoires, bevor er ihn veröffentlichte. Pete Anderson, Yoakams Produzent und Gitarrist, betrachtete ihn als Trumpfkarte. „Ich dachte, es sei sein bester Song. Ein Nummer-eins-Hit“, sagte Anderson in Don McCleeses Yoakam-Biografie „A Thousand Miles From Nowhere“ aus dem Jahr 2012. Er hatte Recht. „Dixie“ wurde 1988 als Single aus dem düsteren Album „Buenos Noches From a Lonely Room“ veröffentlicht. Und wurde Yoakams zweiter Nummer-eins-Hit.

25. Doug Supernaw, „I Don’t Call Him Daddy“

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„I Don’t Call Him Daddy“ erzählt die Geschichte eines geschiedenen Paares und ihres kleinen Sohnes, der zwischen ihnen steht. In Abwesenheit des Vaters „kümmert sich“ Mamas neuer Lebensgefährte um alles. Doch trotz allem weigert sich der kleine Junge, diesen neuen Mann „Daddy“ zu nennen. Und versichert ihm treu: „Er kann niemals so sein wie du.“

„I Don’t Call Him Daddy“ wurde von Reed Nielsen geschrieben. Und erstmals von Kenny Rogers aufgenommen, der ihn 1987 als Single veröffentlichte. Der Song schaffte es für Rogers nie in die Country-Top-40. Aber Supernaws Version blieb im Dezember 1993 zwei Wochen lang auf Platz eins. In einer traurigen Wendung des realen Lebens wurde Supernaw wegen Nichtzahlung von Unterhalt für seine Kinder angeklagt.

24. Ray Charles & Willie Nelson, „Seven Spanish Angels“

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Als Ray Charles‘ Karriere Ende der 70er Jahre ihren Tiefpunkt erreichte, stellte der damals 50-jährige Sänger fest, dass ausgerechnet Nashville ihn nicht vergessen hatte. Das Duett „Beers to You“ mit Clint Eastwood schaffte es in die Country-Top-50. Win Auftritt bei Loretta Lynn Opry war ein voller Erfolg. Und sein Auftritt bei Hee Haw im Herbst 1980 war so erfolgreich, dass Buck Owens scherzte: „Bleibst du hier in der Gegend, bekommst du einen festen Job.“

Genau das geschah dann auch. 1983 und 1984 nahm Charles seine ersten beiden Country-Alben seit dem zweiten „Modern Sounds“ auf. Und im März 1985 bescherte ihm das Duett „Seven Spanish Angels“ mit Willie Nelson seinen ersten Nummer-eins-Hit seit 1966. Der Song, eine Ballade im Stil von Marty Robbins, erzählt die Geschichte zweier mexikanischer Banditen, die ihr Leben verlieren, als sie von einer Gruppe Kopfgeldjäger verfolgt werden, die sie nach Texas zurückbringen wollen. Nachdem der Mann bei seinem Fluchtversuch erschossen wird, richtet die Frau seine leere Waffe auf ihre Angreifer. Und nimmt damit das gleiche Schicksal in Kauf.

23. Rascal Flatts, „Skin (Sara Beth)“

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Rascal Flatts thematisieren mit „Skin (Sara Beth)“ ein Leiden, das noch mehr schmerzt als „What Hurts the Most“. Für eine Teenagerin aus Kentucky stehen die einschneidenden Herausforderungen durch Krebs und Chemotherapie in dieser Ballade (ursprünglich ein Hidden Track auf dem 2005er Album „Feels Like Today“) in krassem Gegensatz zum normalen Leben. Und erreichten Platz zwei der Billboard Hot Country Songs Charts. Streicher. Klavier. Leichte Pedal Steel. Ein stoischer Gary LeVox. Sie untermalen, wie „todängstlich“ sie vor dem bevorstehenden Abschlussball ist, den sie ohne Haare überstehen muss. Klugerweise beruhigt ihr Date sie, indem er mit rasiertem Kopf erscheint. Und diese emotionale Szene zu einem Ende bringt.

22. Lucinda Williams, „Sweet Old World”

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„Sweet Old World” wurde als Hommage an einen Freund geschrieben, der Selbstmord begangen hatte. Und ist ein herausragender Titel aus Williams’ gleichnamigem Album von 1992, das voller Gedanken über das Leben, Tod und all dem, was wir zurücklassen. Williams begann 1979 mit dem Schreiben des Songs, nachdem sich der Dichter Frank Stanford mit drei Schüssen ins Herz das Leben genommen hatte. Aber er erblickte erst mehr als 13 Jahre später das Licht der Welt.

Williams erzählte dem New Yorker , sie habe die Ballade zurückgehalten, „weil meine Karriere davon geprägt war, dass andere Leute, die immer Männer waren, mir gesagt haben, wie ich klingen soll“. Klanglich ist der Song eher schlicht. Williams singt in einen leeren Abgrund. Voller Traurigkeit und Wut.

21. Vern Gosdin, „Chiseled in Stone”

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In dem tränenreichen „Chiseled in Stone“ geht der unendlich traurige Vern „The Voice“ Gosdin direkt auf die Herzensstränge. Und zerrt daran. Der mit Gospel-Harmonien unterlegte und produktionstechnisch etwas überladene Song, der 1989 zum Song des Jahres der Country Music Association gekürt wurde, beschreibt die Folgen eines Streit zwischen Liebenden. Auch bekannt als „another piece of heaven gone to hell“. Während Junior seinen Kummer in Alkohol ertränkt, erinnert ihn eine ältere Person daran, dass es ihm noch viel schlechter gehen könnte. „Du weißt nichts von Traurigkeit, bis du allein dem Leben gegenüberstehst/Du weißt nichts von Einsamkeit, bis sie in Stein gemeißelt ist.“ Mit anderen Worten: Reiß dich zusammen und finde eine Lösung. Zumindest ist sie nicht tot.