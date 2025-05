Medium Built: Country mit Frank-Ocean-Feel

Als Nick Carpenter letztes Jahr „Country“, sein Major-Label-Debüt als Medium Build, veröffentlichte, schienen all seine Träume wahr zu werden. Fast ein Jahrzehnt lang hatte er unter diesem Namen seltsame, düstere kleine Songs auf Bandcamp selbst veröffentlicht, bevor er auf Festivals und in großen Theatern auf der ganzen Welt spielte.

Es gibt nur ein Problem: Ein Teil von Carpenter, 33, möchte sich so weit wie möglich von der Nische entfernen, die er sich erfolgreich geschaffen hat. „Ich habe ein Americana-Indie-Folk-Ding herausgebracht, das ich aus Spaß ‚Country‘ genannt habe. Und das bringt mir die Aufmerksamkeit der Noah-Kahan- und Zach-Bryan-Fans ein“, sagt er.

„Jetzt denke ich: Ja, ich möchte ein paar Leute abschrecken oder neue Fans gewinnen. Ich habe Angst davor, einfach nur ein weißer Typ mit einer Akustikgitarre zu sein. Das wäre mein Albtraum. Ich möchte anspruchsvollere Musik machen, als ich bisher machen durfte.“

Die Musik von Medium Build kombiniert die Gesangsstrukturen von R&B-Sängern wie Omar Apollo und Frank Ocean mit den Emo-Tendenzen von Dashboard Confessional und Fall Out Boy. Das alles zum neu gestimmten Songwriting des Mainstream-Country. Der beste Vergleich wäre vielleicht: das gesamte Odd-Future-Kollektiv in einem einzigen Typen vereint. Und der hat auch noch ein paar Jahre in Nashville in Schreibstuben und verschwitzten DIY-Veranstaltungsorten verbracht.