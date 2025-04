Warum schreibt Trump über den Country-Sänger Warren Zeiders?

Vielleicht hat er ihn mit Warren Zevon verwechselt? Am selben Morgen, an dem die Nachricht kursierte, dass der eklektische Songwriter endlich in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, lobte Trump den Sänger Warren Zeiders .

Trump feiert Zeiders auf Truth Social als „fantastisch“

Für Uneingeweihte: Zeiders ist ein Country-Sänger, der letztes Jahr mit dem Song „Pretty Little Poison“ einen Nummer-1-Hit landete. Im März veröffentlichte der aus Hershey, Pennsylvania, stammende Musiker sein Album „Relapse, Lies, & Betrayal“. Und erst letzte Woche ging Zeiders viral. Weil er einen Fan, der ihm bei seinem Konzert den Stinkefinger gezeigt hatte und beschimpfte. Auszug aus seiner Ansage: „Fuck me? Fuck you, dude“.

Zunächst schien die Unterstützung von Präsident Trump für Zeiders auf Truth Social – „Warren Zeiders ist FANTASTISCH. Geht zu seinen Konzerten und GENIESST ES!“ – ebenso aus heiterem Himmel zu kommen wie beispielsweise die Verhängung von Zöllen gegen eine unbewohnte Insel oder die ‚Wiedereinführung des Columbus Day ‘.

Kein persönlicher Kontakt zwischen Zeiders und Trump – laut Management

Ein Sprecher von Zeiders sagte, die beiden hätten zuvor keinen Kontakt gehabt. Vielleicht sah Trump, ein stolzer Bewunderer der männlichen Physis , ein Foto des muskulösen Zeiders ohne Shirt. Und war wie Kelly Clarkson neugierig geworden.

Was steckt hinter Trumps Begeisterung für Zeiders?

Ein kleiner Blick auf Zeiders eigenen Twitter-Account schien jedoch Trumps Begeisterung zu erklären.

Verbindung über Fox News? Auftritt bei „One Nation“ als möglicher Auslöser

Gestern Abend twitterte Zeiders, dass er zu Gast in der Talkshow „One Nation“ sein werde, die sonntagabends von Brian Kilmeade auf Fox News moderiert wird. Trump ist natürlich ein begeisterter Fox-Zuschauer. Und hat sogar einige der Moderatoren des Senders in wichtige Ämter berufen. Beispielsweise im Pentagon oder im Verkehrsministerium .

Popkultur-Impulse aus der „Früh-TV-Routine“ des Präsidenten

Zeiders, der in Kilmeades Show zusammen mit zwei Männern auftrat, die für ihre pompösen Intellektuellenrollen bekannt sind, Kelsey Grammer und Jordan Peterson, muss Trump beeindruckt haben. Und sah sich nach dem Aufwachen dazu veranlasst, den Sänger mit einem Post in den frühen Morgenstunden zu unterstützen.

Wie Zeiders’ konservatives Auftreten zur Zielscheibe oder Plattform werden kann