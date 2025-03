Darum will Bob Weir die Reunion von The Grateful Dead

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Rolling Stone hat ein langes Interview mit Bobby Weir veröffentlicht. Das erste vollständige Rolling-Stone-Interview , das Weir je gegeben hat. Die leitende Redakteurin Angie Martoccio traf sich mit ihm in Los Angeles, wo die Grateful Dead bei der jährlichen MusiCares-Veranstaltung geehrt wurden. Und sprach mit Weir über eine Vielzahl von Themen. Hier sind einige der wichtigsten Punkte.

Er ist offen dafür, dass die Grateful Dead nur mit ihren Kernmitgliedern weitermachen

Auf die Frage nach einer möglichen Wiedervereinigung anlässlich des 60. Jubiläums der Grateful Dead in diesem Jahr sagte Weir: „Als Phil [Lesh] ausstieg, war es auch mit dieser Idee vorbei. Denn wir haben keinen Bassisten, der seit 60 Jahren mit uns spielt.“ Aber was zukünftige Projekte mit den Schlagzeugern Mickey Hart und Bill Kreutzmann angeht, fügte Weir verlockend hinzu: „Ich könnte wohl wieder mitmachen. Ich würde niemanden an [Leshs] Stelle setzen. Also wäre es zu diesem Zeitpunkt ein Trio. Ich und zwei Schlagzeuger. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Es fällt mir gerade erst ein, dass es eine Möglichkeit ist, dass wir das machen könnten, da du gefragt hast. Ich denke, wir werden einfach sehen, was wir zu dritt auf die Beine stellen können.“

Weir sprach mit Phil Lesh kurz vor seinem Tod im vergangenen Herbst

Lesh schloss sich Dead & Co. natürlich nicht an. Und Weir räumte ein, dass die beiden im Laufe der Jahrzehnte „unsere Differenzen“ hatten. Aber er fügte hinzu: „Das letzte Mal, dass ich von ihm angerufen wurde, war, als die Nachricht kam, dass wir im Kennedy Center geehrt werden. Er rief mich einfach nur an, um mir und uns zu gratulieren. Und das war der einzige Grund für seinen Anruf. Und als wir damit fertig waren, darüber zu reden, war ich erschüttert. Er war erschüttert. Wir versuchten, das Ganze ein wenig zu verstehen. Und dann sagten wir im Grunde genommen: „Na gut, bis dann.“ (Die Ehrungen fanden schließlich Wochen nach seinem Tod statt.)

Er hat einen Arbeitstitel für die Memoiren, an denen er seit Jahren herumdoktert

Laut Weir wird das Buch wahrscheinlich „It’s Always July Under the Lights“ heißen. Eine Anspielung auf seine Vorliebe für Shorts und Sandalen auf der Bühne. Und er hat die „ersten Kapitel“ des Buches geschrieben. „Ich habe schon einiges geschafft“, fügte er über seine morgendlichen Schreibroutinen hinzu. „Ich muss nur wieder damit anfangen. Das wird eine hervorragende Nachricht für meinen Verleger sein.“

Aber wir müssen uns vielleicht irgendwann auf eine Änderung des Titels einstellen. Wie Weir sagte: „Nur stimmt das nicht mehr. Bei den neuen Scheinwerfern ist es nicht immer Juli unter den Lichtern.“ (Hinweis an die Dead & Co.-Crew. Greift auf Beleuchtungsanlagen der alten Schule zurück, um ihn zu inspirieren?)

Ja, er ist immer noch fit.

In den letzten Jahren haben sich Deadheads an Videos erfreut, in denen Weir in Fitnessstudios und in der freien Natur mit verschiedenen Gewichten und Hämmern trainiert. Er gab gegenüber RS zu, dass er seine Routinen vernachlässigt hat. Aber nicht für lange: „Ich bin kurz davor, wieder damit anzufangen. Weil ich es vermisse. Ich musste eine kleine Pause einlegen. Ich wurde mit anderen Dingen überschwemmt. Ich bin in letzter Zeit furchtbar beschäftigt gewesen.“

Weir fügte hinzu, dass er es liebt, „morgens barfuß auf felsigen Wegen zu laufen. Ich finde, das ist eine großartige Möglichkeit, um auf dem Boden zu bleiben. Ich laufe nicht sehr schnell. Weil ich durch die Nase atmen möchte. Und ich versuche, dabei zu meditieren. Sie sind die erste Person, mit der ich darüber spreche. Ich mache das seit etwa einem Jahr, anderthalb Jahren.“

Er kann sich vorstellen, dass Dead & Co. weitermachen, nachdem er und Mickey Hart, die letzten beiden Kernmitglieder von Dead in der Band, nicht mehr dabei sind

„Oh, absolut“, sagte Weir. „Daran habe ich keinen Zweifel. Ich versuche, mein Konzertprojekt so weit zu bringen, dass es sich selbst trägt. Und dann würde ich wahrscheinlich wollen, dass andere Leute einspringen, wenn ich nicht mehr da bin. Das Ganze ist so aufgebaut, dass jeder einspringen und es übernehmen kann.“

Im Gegensatz zum Großteil der Menschheit scheint er nicht im Geringsten Angst vor dem Sterben zu haben

Vielleicht weil er im Laufe der Jahre einige gesundheitliche Probleme hatte. Darunter ein Zusammenbruch auf der Bühne im Jahr 2013. „Jeden Tag ändern sich die Dinge“, sagt er. „Ich sage es so. Ich freue mich darauf zu sterben. Ich neige dazu, den Tod als die letzte und beste Belohnung für ein gut gelebtes Leben zu betrachten. Das war’s. Ich habe noch viel vor. Und bin noch lange nicht bereit zu gehen.“ Gute Nachrichten für alle, die Tickets für die nächste Runde der Dead & Co.-Shows im Sphere in Vegas gekauft haben.