Lana Del Rey meldet sich mit neuem Song aus „Stove“ zurück

„Hoppla! Hallo!“ Lana Del Rey ist zurück, ganz sicher. Die Singer-Songwriterin kehrt offiziell mit „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“ aus ihrem kommenden Album „Stove“ zurück.

Sparsame Instrumentierung und erste Einblicke

„White Feather Hawk Tail Deer Hunter“ zeichnet sich durch eine sparsame Instrumentierung aus, abgesehen von einigen wenigen magischen Streicharrangements. Am Montag (16. Februar 2026) veröffentlichte Del Rey einen Ausschnitt aus „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“ mit dem Kommentar: „Ich kann mir vorstellen, dass ihr wisst, wie schlecht ich mit einem Ofen umgehen kann………………………..“

Del Rey gab den Songtitel am 10. Februar über ihre Instagram-Story bekannt und erklärte ihn zu ihrem „Lieblingssong“ aus „Stove“. „Das ist der Song, auf den ich gewartet habe“, sagte sie und fügte hinzu, dass er von Drew Erickson und Jack Antonoff co-produziert und gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene, ihrem Schwager und ihrer Schwester Caroline „Chuck“ Grant geschrieben wurde.

Veröffentlichung von „Stove“ weiter offen

Sie sprach auch das Thema des Veröffentlichungsdatums von „Stove“ an und erklärte: „Ehrlich gesagt, bald. Denn Vinyl braucht drei Monate, also drei Monate plus zwei Wochen. Es könnte etwas weniger sein, mehr oder weniger.“ Wann immer es erscheint, wird es ein Festtag für Del-Rey-Fans sein, die seit ihrem letzten Album „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“ aus dem Jahr 2023 fieberhaft auf ihr zehntes Studioalbum gewartet haben.

„White Feather Hawk Tail Deer Hunter“ erscheint zehn Monate nach den Singles „Henry, Come On“ und „Bluebird“ (und sechs Monate, nachdem Del Rey einen Song-Ausschnitt mit pointierten Texten über Ethel Cain veröffentlicht hatte). Als Del Rey im April 2025 „Henry“ veröffentlichte, trug „Stove“ noch den Titel „The Right Person Will Stay“ (davor lautete der Arbeitstitel „Lasso“). Das Album war ursprünglich für Mai 2025 geplant, bevor sie es offiziell verschob und zurück ins Studio ging, um weiter daran zu arbeiten.

Hintergrund zu den vorherigen Singles

Mit „Henry, Come On“ und „Bluebird“ hatte Del Rey bereits erste klangliche Hinweise auf die Ausrichtung von „Stove“ gegeben. Beide Songs markierten eine neue Phase im kreativen Prozess des Albums.

Die mehrfache Verschiebung und Umbenennung des Projekts – von „Lasso“ über „The Right Person Will Stay“ bis hin zu „Stove“ – unterstreicht, wie intensiv Del Rey an ihrem zehnten Studioalbum gearbeitet hat.